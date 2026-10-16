SUV hạng D công suất 249 mã lực, giá gần 660 triệu đồng

Mẫu SUV cỡ trung hoàn toàn mới này cung cấp hai lựa chọn hệ truyền động gồm thuần điện và điện mở rộng phạm vi hoạt động, hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc xe rộng rãi, giàu công nghệ và có khả năng di chuyển đường dài.

Xpeng Mona L05 2027.

Xpeng Mona L05 2027 tiếp tục phát triển ngôn ngữ tạo hình đặc trưng của dòng Mona, kết hợp những đường nét hiện đại với phong cách thể thao. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha tạo hình như phi thuyền, kết hợp lưới tản nhiệt hút gió chủ động AGS bố trí ở khu vực trung tâm cản trước.

Nắp ca-pô nhô cao cùng các đường gờ vai đầy đặn tạo cảm giác khỏe khoắn, trong khi những chi tiết khí động học góp phần hoàn thiện diện mạo tổng thể. Xe còn được trang bị khoang hành lý phía trước dung tích 102 lít, cung cấp thêm không gian chứa đồ bên cạnh cốp sau truyền thống, qua đó tăng tính linh hoạt khi sử dụng trong các chuyến đi dài.

Nhìn từ bên hông, Xpeng Mona L05 2027 sở hữu bộ mâm hợp kim hai tông màu kích thước lớn, gương chiếu hậu thiết kế dạng đảo nổi, cùm phanh màu vàng và cửa kính không khung. Đường viền cửa được xử lý theo hướng ẩn, kết hợp các ô cửa sổ bên gần như phẳng với thân xe, tạo vẻ liền mạch thường thấy trên những mẫu ô tô cao cấp.

Mona L05 2027 có kích thước dài 4.870 mm, rộng 1.930 mm và cao 1.636 mm, chiều dài cơ sở 2.940 mm. Ở phía sau, cụm đèn hậu dạng vòng sao kéo dài liền mạch là chi tiết nhận diện nổi bật, tích hợp hơn 300 đèn LED khắc laser nhằm tăng độ tinh xảo cho thiết kế. Khoang hành lý phía sau có dung tích 702 lít và có thể mở rộng lên 1.913 lít khi gập hàng ghế sau.

Khoang nội thất Xpeng Mona L05 được thiết kế theo phong cách buồng lái bao quanh người lái, tập trung vào công nghệ hiển thị và sự tiện dụng. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình điều khiển kích thước 17,3 inch, kết hợp màn hình W-HUD 26,8 inch hiển thị thông tin trên kính chắn gió, giúp người lái theo dõi các dữ liệu quan trọng mà không phải thường xuyên rời mắt khỏi đường đi.

Xpeng Mona L05 2027 sử dụng vô-lăng 2 chấu, trong khi cụm điều khiển trung tâm phía dưới có thiết kế riêng biệt và tích hợp đế sạc điện thoại không dây. Theo thông tin giới thiệu, cabin có tổng cộng 22 điểm kết nối hoặc vị trí mở rộng để lắp thêm phụ kiện, chẳng hạn camera hành trình, giúp người dùng tùy chỉnh không gian theo nhu cầu sử dụng.

Trang bị ghế ngồi là một trong những điểm được Xpeng chú trọng trên Mona L05. Ghế trước có tựa chân và tựa lưng điều chỉnh được, đồng thời tích hợp các chức năng massage, sưởi ấm và thông gió nhằm nâng cao sự thoải mái trong những hành trình dài.

Ghế hành khách phía trước còn có chế độ không trọng lực kích hoạt bằng một nút bấm, hướng đến trải nghiệm thư giãn cho người ngồi. Hàng ghế sau được trang bị chức năng sưởi ấm và tựa đầu ở vị trí trung tâm. Tất cả các ghế đều hỗ trợ điểm neo ghế an toàn trẻ em IsoFix theo thông tin công bố, giúp tăng tính thuận tiện cho các gia đình có trẻ nhỏ.

Ngoài ra, Xpeng Mona L05 còn có cửa sổ trời toàn cảnh chia thành hai phần và kính chống nhìn trộm dành cho hàng ghế sau. Hành khách phía sau được bố trí cổng sạc USB Type-C, bàn nhỏ phục vụ nhu cầu sử dụng thiết bị cá nhân, màn hình giải trí riêng kích thước 17,3 inch và ngăn chứa đồ dạng ngăn kéo bên dưới đệm ghế.

Mona L05 có hai cấu hình chính để khách hàng lựa chọn. Phiên bản thuần điện sử dụng mô-tơ điện công suất tối đa 249 mã lực, kết hợp bộ pin lithium sắt photphat dung lượng 71,1 kWh. Theo tiêu chuẩn thử nghiệm CLTC của Trung Quốc, xe có bốn mức phạm vi hoạt động được công bố gồm 615 km, 635 km, 640 km và 660 km, tùy phiên bản.

Đối với phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động, Xpeng Mona L05 kết hợp động cơ xăng dung tích 1,5 lít đóng vai trò làm máy phát điện. Mô-tơ điện công suất 249 mã lực và bộ pin dung lượng 37,2 kWh. Cấu hình này cho phép xe di chuyển bằng điện trong quãng đường dài hơn so với nhiều hệ thống hybrid thông thường, đồng thời sử dụng động cơ xăng để hỗ trợ mở rộng tổng phạm vi di chuyển khi cần thiết.

Theo tiêu chuẩn CLTC, phiên bản này có thể đi được 310 km chỉ bằng điện và đạt tổng phạm vi hoạt động kết hợp lên đến 1.310 km. Đây là lựa chọn hướng đến người dùng muốn tận dụng lợi thế vận hành bằng điện nhưng vẫn cần sự linh hoạt cho các chuyến đi đường dài mà không phụ thuộc hoàn toàn vào mạng lưới trạm sạc.

- Video cận cảnh Xpeng Mona L05 2027. Nguồn: AutoWorld.