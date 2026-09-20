SUV hạng D công suất 231 mã lực, trang bị hào phóng, giá hơn 500 triệu đồng

Volkswagen ID.AURA T6 2027 được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế mang tên “thực dụng tự nhiên”, kết hợp những đường nét hiện đại với các chi tiết hướng đến khả năng sử dụng hàng ngày. Xe có 6 tùy chọn màu ngoại thất gồm xám Lark, trắng tuyết, trắng ngọc trai, xanh Galaxy, xanh Mountain và tím Smoky.

Phần đầu Volkswagen ID.AURA T6 2027 gây chú ý với cụm đèn pha tách biệt, trong đó đèn LED hình vuông bo tròn kết hợp dải đèn LED hình ngôi sao chạy liên tục. Hệ thống đèn ban ngày không chỉ tạo điểm nhận diện mà còn có hiệu ứng hoạt ảnh khi khóa hoặc mở khóa xe.

Volkswagen ID.AURA T6 2027.

Một trang bị đáng chú ý khác trên ID.AURA T6 là cửa gió tản nhiệt chủ động, có khả năng tự động điều chỉnh đóng mở dựa trên tốc độ xe, nhiệt độ và nhu cầu quản lý nhiệt của pin cũng như mô-tơ điện. Mẫu SUV điện này còn có khoang hành lý phía trước dung tích 90 lít, được thiết kế kín độc lập để tăng thêm không gian chứa đồ và tính tiện dụng.

Thân xe sở hữu đường gân ngang kéo dài, tạo cảm giác trường xe và năng động. Khách hàng có thể lựa chọn bộ mâm 20 inch, kết hợp vòm bánh xe và ốp thân màu đen bóng. Tay nắm cửa bán ẩn góp phần tạo nên vẻ liền mạch cho thiết kế. Volkswagen ID.AURA T6 có kích thước dài 4.811 mm, rộng 1.879 mm và cao 1.648 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.836 mm.

Ở phía sau, xe được trang bị cụm đèn hậu LED dạng liền mạch nối hai bên thân xe, tạo điểm nhấn hiện đại. Hệ thống chiếu sáng còn có hiệu ứng hoạt ảnh khi xe khởi hành hoặc trở về, trong đó logo, dải đèn và các chi tiết chiếu sáng lần lượt xuất hiện hoặc mờ đi theo từng lớp khi khóa và mở khóa.

Không gian nội thất của Volkswagen ID.AURA T6 2027 được thiết kế theo cảm hứng từ những đám mây, với 3 tùy chọn màu gồm be nhung, cam mật ong và xám mây. Khu vực điều khiển trung tâm nổi bật với màn hình Retina 15,6 inch độ phân giải 2,5K, kết hợp bảng đồng hồ LCD toàn màn hình 10,25 inch và màn hình hiển thị trên kính lái AR-HUD kích thước 25,8 inch. Hệ thống hỗ trợ hội thoại bằng giọng nói liên tục, nhận diện giọng nói 4 vùng và nhận diện phương ngữ.

Khả năng kết nối cũng được Volkswagen chú trọng khi ID.AURA T6 hỗ trợ nhiều nền tảng điện thoại thông minh, bao gồm Apple CarPlay, Huawei HiCar và CarLink. Xe còn hỗ trợ mở rộng màn hình từ máy tính bảng và kết nối Wi-Fi để điều khiển một số chức năng. Hệ thống máy tính để bàn thông minh AI có khả năng dự đoán ý định của người dùng dựa trên mô hình AI lớn, đồng thời chủ động cập nhật thông tin giao thông và nhận diện, ghi lại cảnh quan trong hành trình.

Về tiện nghi, ghế lái có thể chỉnh điện 12 hướng, trong khi ghế hành khách có khả năng điều chỉnh 16 hướng, bao gồm 4 hướng dành cho vị trí để chân. Hàng ghế trước được tích hợp chức năng thông gió, sưởi và massage, trong khi hàng ghế sau hỗ trợ điều chỉnh tựa lưng và sưởi ghế. Phiên bản cao cấp còn có tùy chọn “Ghế Nữ Hoàng” với chỉnh điện 12 hướng, điều chỉnh chỗ để chân điện 4 hướng, massage 10 điểm, thông gió, sưởi và ghi nhớ vị trí.

Đặc biệt, tựa lưng ghế trước có thể ngả tối đa từ 170 độ trở lên, đồng thời hỗ trợ gập và thiết lập lại chỉ bằng một thao tác. Khi kết hợp với hàng ghế sau, cấu hình này có thể tạo thành không gian nghỉ ngơi phẳng dài khoảng 1,8 m, mang đến trải nghiệm tương tự một chiếc giường đôi bên trong khoang xe.

Hệ thống đèn nội thất thông minh trên ID.AURA T6 có khả năng thay đổi độ sáng, hiệu ứng nhấp nháy và màu sắc theo nhiều tình huống khác nhau. Hệ thống có thể liên kết với nhịp điệu âm nhạc, tốc độ xe và chế độ lái để tạo ra các hiệu ứng chiếu sáng phù hợp. Ở phiên bản cao cấp, xe được trang bị tiêu chuẩn hệ thống âm thanh 18 loa hiệu suất cao, bộ khuếch đại ngoài công suất 920 W và loa siêu trầm độc lập.

Khả năng chứa đồ cũng là một điểm đáng chú ý của mẫu SUV điện này. Volkswagen ID.AURA T6 có tới 38 vị trí chứa đồ trong cabin, trong khi dung tích khoang hành lý dao động từ 576 đến 1.796 lít tùy cấu hình ghế. Hàng ghế sau được bổ sung các giao diện từ tính để lắp phụ kiện như giá đỡ điện thoại, đèn bảo vệ mắt, móc đa chức năng, gương trang điểm và hộp chứa đồ. Một số nút bấm vật lý cũng có thể được cá nhân hóa để người dùng truy cập nhanh những chức năng thường xuyên sử dụng.

Về công nghệ hỗ trợ lái, ID.AURA T6 sở hữu tổng cộng 25 cảm biến độ nhạy cao, gồm 11 camera, 12 radar siêu âm, 1 radar sóng milimét phía trước và 1 lidar 192 dòng. Hệ thống sử dụng chip Horizon Journey 6H với sức mạnh tính toán lên tới 420 Tops, kết hợp giải pháp hỗ trợ lái Hyper Sense 8 (HS8) do Volkswagen phát triển cho thị trường Trung Quốc.

Hệ thống HS8 cung cấp nhiều tính năng hỗ trợ lái và đỗ xe, trong đó có chức năng NOA trong đô thị, NOA trên đường cao tốc, hỗ trợ đỗ xe, hỗ trợ đỗ xe từ xa, đỗ xe tự động và dịch vụ đỗ xe hộ. Việc tích hợp lidar cùng hệ thống camera và radar giúp xe tăng khả năng nhận diện môi trường xung quanh, phục vụ các tính năng hỗ trợ người lái trong nhiều điều kiện giao thông.

Volkswagen ID.AURA T6 sử dụng cấu trúc thân xe dạng khung lồng với 9 thanh ngang và 4 thanh dọc, kết hợp trụ A ba lớp được định hình nhiệt, trụ B TRB định hình nhiệt và kết cấu dầm sườn ba lớp sử dụng thép định hình nhiệt cùng dầm nhôm. Thép cường độ cao chiếm hơn 80% tổng cấu trúc thân xe, trong đó thép định hình nhiệt chiếm 29%. Xe được trang bị 6 hoặc 7 túi khí tùy phiên bản, với các phiên bản trung và cao cấp được bổ sung túi khí điều khiển từ xa.

Sức mạnh của FAW-Volkswagen ID.AURA T6 2027 đến từ hệ truyền động điện 9 trong 1 thế hệ mới do Volkswagen phát triển. Mô-tơ điện cho công suất tối đa 231 mã lực, và mô-men xoắn cực đại 345 Nm. Tùy cấu hình, thời gian tăng tốc 0-100 km/h của xe là 7,2 hoặc 7,4 giây.

Mẫu SUV điện này có hai tùy chọn pin lithium sắt phosphate dung lượng 59,9 kWh và 77,5 kWh, tương ứng phạm vi hoạt động thuần điện 540 km và 660 km theo tiêu chuẩn CLTC. Thời gian sạc từ 30% lên 80% được công bố ở mức 22-24 phút. Hệ thống khung gầm sử dụng hệ thống treo độc lập MacPherson phía trước và liên kết 5 điểm phía sau, kết hợp giảm xóc FSO có khả năng điều chỉnh lực giảm chấn. Bán kính quay vòng tối thiểu của xe chỉ 4,75 m, góp phần cải thiện khả năng xoay trở trong không gian đô thị.

- Video cận cảnh Volkswagen ID.AURA T6 2027. Nguồn: China Auto Show.