SUV hạng C Volkswagen công suất 211 mã lực, trang bị tiên tiến, giá chưa tới 500 triệu đồng

Volkswagen ID.ERA 5X 2027 duy trì ngôn ngữ thiết kế tối giản nhưng mạnh mẽ của thương hiệu. Phần đầu xe sử dụng kiểu thiết kế kín đặc trưng của ô tô điện, kết hợp dải đèn LED kéo dài liền mạch và logo Volkswagen phát sáng ở vị trí trung tâm. Cụm đèn pha LED ma trận được bố trí ở hai bên, tạo điểm nhấn hiện đại cho diện mạo tổng thể.

Volkswagen ID.ERA 5X 2027.

ID.ERA 5X 2027 có 6 tùy chọn màu ngoại thất, đáp ứng nhiều sở thích khác nhau của khách hàng. Kích thước tổng thể của mẫu SUV điện này lần lượt là 4.560 mm dài, 1.896 mm rộng và 1.630 mm cao, chiều dài cơ sở đạt 2.815 mm. Người dùng có thể lựa chọn bộ mâm kích thước 17, 18 hoặc 19 inch. Ngoài ra, gói trang bị ngoại thất màu đen cũng được cung cấp dưới dạng tùy chọn, bao gồm phần mui xe sơn đen tương phản và logo phía sau màu đen giúp tăng vẻ thể thao cho mẫu xe.

Khoang cabin của Volkswagen ID.ERA 5X 2027 được thiết kế theo phong cách tối giản với cách bố trí được hãng gọi là "Buồng lái thông minh dựa trên điện toán đám mây". Nội thất có 3 lựa chọn màu sắc, trong đó khu vực điều khiển trung tâm nổi bật với màn hình cảm ứng kích thước 15,6 inch, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch.

Hệ thống giải trí và điều khiển sử dụng chip Mediatek MTK8676 sản xuất trên tiến trình 4 nm, được phát triển dành riêng cho ngành công nghiệp ô tô. Trên các phiên bản cao cấp, xe có ghế trước tích hợp chức năng sưởi ấm và thông gió, vô-lăng sưởi, ghế lái chỉnh điện 6 hướng và ghế hành khách phía trước chỉnh điện 4 hướng. Những trang bị này giúp cải thiện trải nghiệm sử dụng, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng hoặc lạnh.

Công nghệ hỗ trợ lái thông minh là một trong những điểm đáng chú ý nhất trên Volkswagen ID.ERA 5X 2027. Các phiên bản cao cấp được trang bị cảm biến LiDAR 192 dòng, kết hợp chip Horizon Robotics Journey 6H có năng lực xử lý đạt 420 Tops. Hệ thống sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo vật lý HS8, được Volkswagen phối hợp phát triển cùng liên doanh Coretronic của Horizon Robotics.

Nhờ cấu hình phần cứng và phần mềm này, xe hỗ trợ nhiều chức năng lái xe thông minh trong các điều kiện khác nhau, bao gồm hỗ trợ di chuyển từ điểm đỗ xe đến điểm đỗ xe P2P, hỗ trợ lái trong đô thị và trên đường cao tốc, ghi nhớ vị trí đỗ xe cũng như lùi xe theo quỹ đạo đã di chuyển trước đó. Đây là những tính năng hướng đến việc giảm bớt thao tác cho người lái trong quá trình di chuyển và đỗ xe.

ID.ERA 5X được trang bị tiêu chuẩn 7 túi khí cùng kết cấu thân xe sử dụng 83% thép cường độ cao. Đây là những trang bị quan trọng nhằm tăng khả năng bảo vệ người ngồi trong cabin khi xảy ra va chạm. Sự kết hợp giữa kết cấu thân xe chắc chắn, hệ thống túi khí và các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến giúp mẫu SUV điện của SAIC Volkswagen hướng đến nhóm khách hàng đề cao yếu tố an toàn bên cạnh khả năng vận hành và tiện nghi.

Volkswagen ID.ERA 5X 2027 sử dụng hệ truyền động điện thuần túy với một mô-tơ đặt phía sau cho công suất tối đa 211 mã lực và mô-men xoắn cực đại 270 Nm. Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h được công bố ở hai mức 7,1 giây và 7,3 giây, tùy phiên bản. Xe có hai lựa chọn pin dung lượng 45,8 kWh và 58,5 kWh, tương ứng phạm vi hoạt động thuần điện 415 km và 520 km.

Hệ thống khung gầm của Volkswagen ID.ERA 5X 2027 sử dụng hệ thống treo độc lập MacPherson ở phía trước và treo độc lập đa liên kết phía sau. Cấu hình này hướng đến sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát thân xe và độ êm ái khi di chuyển.

- Video cận cảnh Volkswagen ID.ERA 5X 2027. Nguồn: AutoWorld.