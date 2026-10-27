SUV hạng C siêu tiết kiệm xăng, giá hơn 400 triệu đồng

Về thiết kế, Geely Galaxy Starship 7 Premium Edition 2026 tiếp tục duy trì ngôn ngữ tạo hình của phiên bản hiện hành, với ngoại hình hiện đại và những đường nét tương đối tối giản. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kín đặc trưng của xe điện hóa, kết hợp dải đèn LED ban ngày nằm phía trên và cụm đèn pha tách rời bố trí thấp hơn.

Geely Galaxy Starship 7 Premium Edition 2026.

Cách sắp xếp hệ thống chiếu sáng tạo thành hình chữ X ở mặt trước, giúp mẫu SUV có diện mạo dễ nhận diện. Phía sau, xe sử dụng cụm đèn hậu LED thiết kế liền mạch, tạo hiệu ứng ánh sáng đồng nhất khi hoạt động. Cản sau được thiết kế gọn gàng với hệ thống ống xả ẩn, góp phần duy trì vẻ ngoài thanh thoát.

Mẫu SUV hybrid cắm sạc này có chiều dài 4.740 mm, chiều rộng 1.905 mm và chiều cao 1.685 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.755 mm. Hệ số cản gió được công bố ở mức 0,278, cho thấy thiết kế thân xe chú trọng đến hiệu quả khí động học. Những thông số kích thước trên giúp Geely Galaxy Starship 7 Premium Edition hướng đến nhóm khách hàng gia đình đang tìm kiếm một mẫu SUV có không gian sử dụng rộng rãi, kết hợp khả năng vận hành tiết kiệm nhiên liệu và công nghệ điện hóa.

Khoang nội thất của Geely Galaxy Starship 7 Premium Edition 2026 tiếp tục sử dụng bố cục quen thuộc của dòng xe, với màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 14,6 inch tích hợp hệ thống thông tin giải trí Flyme Auto. Xe còn có bảng đồng hồ LCD toàn phần, kính chắn gió trong suốt 540 độ theo cách gọi của nhà sản xuất, hệ thống âm thanh sáu loa và ghế lái chỉnh điện.

Điểm nâng cấp đáng chú ý so với phiên bản Starter Edition là cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở, giúp tăng ánh sáng tự nhiên và tạo cảm giác thoáng đãng hơn cho cabin. Sự kết hợp giữa màn hình trung tâm cỡ lớn và hệ thống giải trí Flyme Auto cũng hướng đến việc cải thiện trải nghiệm sử dụng các chức năng thông tin, giải trí và điều khiển trên xe.

Galaxy Starship 7 Premium Edition sử dụng hệ truyền động hybrid cắm sạc với động cơ xăng 4 xi lanh hút khí tự nhiên dung tích 1,5 lít có công suất tối đa 111 mã lực. Điểm thay đổi đáng chú ý nằm ở mô-tơ điện dẫn động, được nâng công suất từ 218 mã lực trên cấu hình trước đó lên 238 mã lực. Mức tăng này hứa hẹn cải thiện khả năng đáp ứng chân ga và hiệu suất vận hành khi xe sử dụng mô-tơ điện.

Bộ pin dung lượng 19,09 kWh cho phép xe di chuyển thuần điện tối đa 130 km theo chu trình CLTC, phù hợp với nhu cầu đi lại hằng ngày nếu người dùng có điều kiện sạc pin thường xuyên. Bên cạnh khả năng chạy điện, mẫu SUV còn được chú trọng về hiệu quả sử dụng nhiên liệu. Theo thông số công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 3,15 lít/100 km trong điều kiện pin cạn điện.