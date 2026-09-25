SUV hạng C mạnh 329 mã lực, giá chưa tới 380 triệu đồng

Geely Galaxy E5 2027 có 5 phiên bản, giá niêm yết từ 97.800-137.800 Nhân dân tệ (tương đương 378,66-533,53 triệu đồng). So với đời cũ, EX5 2027 được nâng cấp đáng kể về hệ truyền động, công nghệ hỗ trợ lái và khả năng sạc, trong đó đáng chú ý là các phiên bản cao cấp chuyển sang hệ dẫn động cầu sau, sử dụng kiến trúc điện 800V, sạc nhanh 6C.

Geely EX5 2027.

Thay đổi lớn nhất trên Geely EX5 2027 nằm ở hệ truyền động. Cả 4 phiên bản Smart Charging cao cấp sử dụng nền tảng 800V kết hợp mô-tơ điện đặt phía sau cho công suất tối đa 329 mã lực. Con số này tăng 114 mã lực so với mô-tơ của đời cũ. Trong khi đó, bản tiêu chuẩn dẫn động cầu trước vẫn sử dụng kiến trúc 400V và mô-tơ điện công suất 215 mã lực.

E5 2027 vẫn duy trì kiểu dáng tổng thể quen thuộc với lưới tản nhiệt kín và cụm đèn pha thanh mảnh. Tuy nhiên, phần cản trước được thiết kế lại với các chi tiết trang trí mạ crôm mờ, tạo diện mạo mạnh mẽ hơn. Điểm đáng chú ý là LiDAR được tích hợp trên nóc xe, phục vụ hệ thống hỗ trợ lái thông minh G-Pilot (Qianli Haohan) H5. Cảm biến này kết hợp với các phần cứng khác để hỗ trợ nhiều chức năng như nhận diện làn đường trong đô thị và trên cao tốc, ghi nhớ vị trí đỗ xe và hỗ trợ đỗ xe tự động.

Các phiên bản dẫn động cầu sau có kích thước dài 4.630 mm, rộng 1.920 mm, cao 1.670 mm và chiều dài cơ sở 2.745 mm. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn dẫn động cầu trước có chiều dài 4.615 mm, rộng 1.901 mm, cao 1.670 mm và chiều dài cơ sở 2.750 mm.

Ngoại thất của Geely EX5 2027 còn được cập nhật với camera mới bố trí trên chắn bùn, kính cửa sổ phía sau tối màu hơn và tay nắm cửa truyền thống thay cho kiểu thiết kế ẩn trên một số mẫu xe điện hiện nay. EX5 2027 cũng có các tùy chọn mâm 18 và 19 inch, đồng thời lần đầu bổ sung khoang hành lý phía trước dung tích 160 lít, giúp tăng khả năng chứa đồ.

Bên trong cabin, Geely EX5 2027 tiếp tục theo đuổi phong cách tối giản với màn hình cảm ứng trung tâm 15,4 inch độ phân giải 2,5K và bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch. Xe được trang bị hệ thống buồng lái thông minh Flyme Auto 2, kết hợp màn hình hiển thị trên kính lái HUD, tính năng khung gầm trong suốt 540 độ và hệ thống điều khiển bằng giọng nói hỗ trợ 4 vùng. Các tiện nghi đáng chú ý khác gồm sạc điện thoại không dây công suất 50W và ghế hành khách phía trước thiết kế theo phong cách "không trọng lực".

Geely cũng thiết kế lại vô-lăng 3 chấu cho phiên bản mới, đồng thời bổ sung cần số kiểu pha lê, tạo điểm nhấn khác biệt cho khu vực điều khiển. Sự kết hợp giữa màn hình kích thước lớn, hệ thống Flyme Auto 2 và các tính năng tương tác bằng giọng nói giúp cabin Geely EX5 hướng tới trải nghiệm sử dụng thiên về công nghệ, trong khi những trang bị như HUD và khung gầm trong suốt giúp người lái có thêm thông tin trực quan trong quá trình vận hành.

Một trong những nâng cấp quan trọng nhất của Geely EX5 2027 là hệ thống pin và khả năng sạc. Bốn phiên bản Smart Charging được phát triển trên kiến trúc 800V và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 6C. Xe sử dụng bộ pin Aegis Golden Brick dạng lưỡi ngắn thế hệ mới với các mức dung lượng 60,22 kWh, 61,52 kWh và 70,01 kWh. Tùy cấu hình, phạm vi hoạt động tối đa theo tiêu chuẩn CLTC lần lượt đạt 530 km, 550 km và 635 km. Khi quy đổi sang tiêu chuẩn WLTP, các con số tương ứng là 429 km, 446 km và 514 km.

Ngoài khả năng sạc nhanh 6C, Geely EX5 mới còn được chú trọng về độ an toàn của thân xe và bộ pin. Kết cấu thân xe có độ cứng xoắn đạt 36.000 Nm/độ, đồng thời sử dụng thép định hình nóng cường độ 1.500 MPa tại các khu vực quan trọng. Bộ pin được bổ sung lớp phủ bảo vệ có khả năng chống tác động mạnh, nhằm hạn chế nguy cơ hư hại khi xảy ra va chạm hoặc tác động từ bên ngoài.

Mẫu SUV điện mới cũng được trang bị hệ thống ổn định trong tình huống lốp gặp sự cố, cho phép xe duy trì khả năng kiểm soát ở tốc độ lên tới 160 km/h khi di chuyển trên đường thẳng và 120 km/h khi vào cua, theo công bố của nhà sản xuất. Đây là một trong những trang bị an toàn đáng chú ý trên Geely EX5 2027, đặc biệt khi xe có công suất cao hơn và sử dụng mô-tơ đặt phía sau trên các phiên bản chủ lực.

- Video cận cảnh Geely EX5 2027. Nguồn: Vision Effect TV.