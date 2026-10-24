SUV hạng C động cơ tăng áp, giá hơn 330 triệu đồng

So với đời cũ, mẫu SUV hạng C này được nâng cấp trên nhiều phương diện, từ thiết kế ngoại thất, tiện nghi nội thất đến công nghệ thông minh, chất lượng hoàn thiện và an toàn. Đáng chú ý, Geely Boyue 2027 được nâng cấp lên kiến trúc điện tử GEEA 3.0 thế hệ mới, hứa hẹn cải thiện khả năng tích hợp các hệ thống công nghệ trên xe.

Geely Boyue 2027.

Geely Boyue 2027 sở hữu phần đầu xe được làm mới với lưới tản nhiệt mang phong cách Trung Quốc, lấy cảm hứng từ hình ảnh “bốn dòng nước hội tụ trong sảnh”. Cụm đèn pha kết hợp dải trang trí theo phong cách “mái hiên bay và giá đỡ”, tạo điểm nhấn riêng cho diện mạo tổng thể.

Ở phía sau, xe được trang bị cụm đèn hậu thiết kế mới với họa tiết được mô tả là “cuộn dài và mây bồng bềnh”, góp phần tăng tính nhận diện. Kích thước tổng thể của xe lần lượt là 4.570 mm dài, 1.865 mm rộng và 1.635 mm cao, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.707 mm.

So với đời 2026, chiều dài Geely Boyue 2027 tăng 21 mm, còn chiều cao giảm 15 mm. Một điểm đáng chú ý khác là khoang hành lý được thiết kế theo cấu trúc hai tầng, với dung tích công bố gồm 585 lít và 75 lít làm tăng tính linh hoạt khi sắp xếp hành lý và vật dụng cá nhân.

Bên trong cabin, Geely Boyue 2027 sử dụng thiết kế buồng lái bao quanh người lái, kết hợp màn hình trung tâm kích thước 14,6 inch. Hệ thống thông tin giải trí Flyme Auto 2.5 được tích hợp cùng mô hình trí tuệ nhân tạo Star AI, hướng đến nâng cao trải nghiệm tương tác giữa người dùng và phương tiện. Danh sách trang bị tiện nghi của mẫu SUV này có ghế trước hỗ trợ sưởi ấm, thông gió và massage, sạc điện thoại không dây công suất 50 W cùng vô-lăng tích hợp chức năng sưởi.

Xe cũng được trang bị phiên bản bản đồ Gaode 850 tùy chỉnh mới và hệ thống hỗ trợ lái xe cấp độ 2, bổ sung các tính năng hỗ trợ người lái trong quá trình vận hành. Những nâng cấp này cho thấy Geely tiếp tục tập trung vào công nghệ cabin và tiện nghi nhằm tăng sức cạnh tranh cho Boyue trong phân khúc SUV cỡ nhỏ.

Boyue 2027 sử dụng động cơ xăng 1.5TD kết hợp hộp số ly hợp kép ướt DCT 7 cấp. Theo thông số của mẫu xe hiện hành được cung cấp, động cơ này đạt công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm.

- Video cận cảnh Geely Boyue 2027. Nguồn: Vision Effect TV.