Về thiết kế, Tiggo 5x 2027 tiếp tục kế thừa kiểu dáng SUV coupe đã xuất hiện trên phiên bản trước đó, với phần mui vuốt thấp dần về phía đuôi xe, tạo cảm giác thể thao và năng động. Mẫu xe này có ngoại hình khác biệt so với Chery Tiggo 5x Excellence Edition.

Chery Tiggo 5x 2027.

Kích thước tổng thể của Chery Tiggo 5x 2027 lần lượt là 4.400 mm chiều dài, 1.830 mm chiều rộng và 1.588 mm chiều cao. Chiều dài cơ sở đạt 2.630 mm, tạo nên tỷ lệ thân xe tương đối cân đối trong phân khúc SUV cỡ nhỏ. Đáng chú ý, mẫu xe này sử dụng chung nền tảng T1X của Chery với Omoda 5 và có cùng chiều dài cơ sở 2.630 mm. Không chỉ chia sẻ nền tảng kỹ thuật, Tiggo 5x còn có nhiều điểm tương đồng với Omoda 5 về kiểu dáng fastback và cách bố trí nội thất, dù phần đầu xe được thiết kế theo ngôn ngữ riêng để tạo sự khác biệt về nhận diện thương hiệu.

Bên trong cabin, phiên bản Comfort tiêu chuẩn được trang bị cụm màn hình kép với tổng kích thước công bố 20,5 inch, kết hợp hệ thống thông tin giải trí Lion 5.0 do Chery phát triển. Một trong những trang bị đáng chú ý là hệ thống camera 540 độ, kết hợp hình ảnh quan sát toàn cảnh với chế độ hiển thị mô phỏng khu vực bên dưới gầm xe.

Công nghệ này hỗ trợ người lái quan sát không gian xung quanh, đặc biệt hữu ích khi di chuyển trong những khu vực chật hẹp hoặc thực hiện các thao tác đỗ xe. Ngoài ra, cả hai phiên bản Comfort và Luxury đều sở hữu chức năng mở khóa không cần chìa khóa, phanh tay điện tử tích hợp AutoHold và hệ thống kiểm soát hành trình.

Ở phiên bản Luxury, các trang bị tiện nghi được nâng cấp đáng kể với ghế trước tích hợp chức năng sưởi và thông gió, ghế hành khách phía trước có khả năng chỉnh điện 4 hướng. Gương chiếu hậu ngoài cũng được bổ sung chức năng gập điện và sưởi, giúp tăng sự thuận tiện trong quá trình sử dụng, đặc biệt khi di chuyển trong điều kiện thời tiết lạnh.

Tiggo 5x 2027 sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp dung tích 1,5 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 154 mã lực, mô-men xoắn cực đại 230 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh xe thông qua hộp số CVT mô phỏng 9 cấp. Đây là cấu hình động cơ quen thuộc của Chery, hướng đến sự cân bằng giữa khả năng vận hành và hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu trong điều kiện sử dụng hằng ngày. Hệ thống treo phía trước sử dụng kết cấu MacPherson, trong khi phía sau là hệ thống treo thanh xoắn. Theo thông số kỹ thuật chính thức, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp của phiên bản sử dụng hộp số CVT đạt 7,3 lít/100 km theo tiêu chuẩn WLTC.

- Video cận cảnh Chery Tiggo 5x 2027. Nguồn: Vision Effect TV.