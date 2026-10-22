SUV hạng C động cơ PHEV, giá từ 659 triệu đồng tại Việt Nam

Sau khi xuất hiện tại một số sự kiện dành cho giới truyền thông hồi tháng 9, BYD Sealion 5 đã chính thức được giới thiệu đến khách hàng Việt Nam. Mẫu SUV hybrid sạc ngoài (plug-in hybrid - PHEV) có giá niêm yết 739 triệu đồng cho phiên bản Essential và 789 triệu đồng cho phiên bản Premium. Cả hai phiên bản đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

BYD Sealion 5 PHEV.

BYD Sealion 5 sở hữu ngoại hình hiện đại, trẻ trung với các đường nét được phát triển theo hướng tối ưu tính khí động học. Xe có chiều dài 4.735 mm, chiều rộng 1.860 mm, chiều cao 1.710 mm và trục cơ sở 2.712 mm, hứa hẹn mang đến không gian sử dụng rộng rãi cho hành khách.

Các trang bị ngoại thất đáng chú ý gồm hệ thống đèn chiếu sáng LED, bộ mâm hợp kim 18 inch và cốp sau đóng mở điện. Bên trong khoang lái, mẫu SUV này được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, chìa khóa thông minh NFC Digital Key và khoang hành lý dung tích 530 lít, có thể mở rộng lên 1.482 lít khi cần tăng không gian chứa đồ.

Trang bị tiện nghi giữa hai phiên bản BYD Sealion 5 có sự khác biệt rõ rệt. Bản Essential sử dụng màn hình giải trí trung tâm 10,1 inch kết hợp hệ thống âm thanh 6 loa, trong khi bản Premium được nâng cấp lên màn hình xoay 12,8 inch và hệ thống âm thanh 8 loa. Phiên bản cao cấp còn có ghế trước chỉnh điện, tích hợp chức năng thông gió và làm mát, giúp tăng sự thoải mái trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, cả hai phiên bản của BYD Sealion 5 còn có các tiện ích như sạc điện thoại không dây, cần số dạng lẫy, camera 360 độ tích hợp chế độ quan sát xuyên thấu và camera lùi, hỗ trợ người lái thuận tiện hơn khi di chuyển trong đô thị hoặc đỗ xe tại những khu vực chật hẹp.

Điểm nhấn quan trọng nhất trên BYD Sealion 5 là hệ truyền động DM-i Super Hybrid, kết hợp động cơ xăng 1.5L, mô-tơ điện và bộ pin Blade Battery. Hệ thống này cho tổng công suất tối đa 214 mã lực, hướng đến khả năng vận hành linh hoạt đồng thời tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu. Theo công bố của BYD, phiên bản Premium có thể di chuyển khoảng 110 km bằng năng lượng điện theo tiêu chuẩn NEDC, trong khi tổng phạm vi hoạt động khi kết hợp cả xăng và điện vượt 1.200 km.

Với phiên bản Essential, quãng đường di chuyển thuần điện đạt 82 km và tổng phạm vi hoạt động kết hợp lên tới 1.150 km. Những thông số này giúp BYD Sealion 5 trở thành lựa chọn đáng chú ý đối với người dùng muốn tận dụng khả năng chạy điện trong các hành trình hằng ngày, đồng thời giảm bớt sự phụ thuộc vào hạ tầng sạc khi đi xa.

Bên cạnh khả năng vận hành bằng xăng và điện, BYD Sealion 5 còn hỗ trợ công nghệ cấp điện cho thiết bị bên ngoài Vehicle-to-Load (V2L) với công suất 3,3 kW. Tính năng này cho phép người dùng sử dụng nguồn điện từ xe để cấp cho các thiết bị tương thích khi đi dã ngoại, cắm trại hoặc tham gia những hoạt động ngoài trời.

Về an toàn, mẫu SUV được phát triển với kết cấu thân xe sử dụng khoảng 73% thép cường độ cao và trang bị 6 túi khí. Xe đồng thời sở hữu gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS với khoảng 20 tính năng, trong đó có kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường.

- Video khám phá BYD Sealion 5. Nguồn: Mê xe.