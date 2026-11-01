SUV hạng C động cơ PHEV công suất 360 mã lực, giá hơn 1 tỷ đồng

Theo thông tin ban đầu, phiên bản ICE có giá dự kiến khoảng 160.000 Ringgit (tương đương 1,018 tỷ đồng), trong khi bản PHEV được ước tính ở mức 180.000 Ringgit (1,145 tỷ đồng). Cả hai cấu hình đều sẽ được lắp ráp trong nước (CKD) tại nhà máy ở Shah Alam, Malaysia. Tại sự kiện ACE 2026, khách tham quan có cơ hội trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm phiên bản ICE, trong khi các thông số về giá bán chính thức và cấu hình dẫn động của từng phiên bản vẫn chưa được công bố đầy đủ.

Omoda C7.

Ở phiên bản động cơ đốt trong, Omoda C7 sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp dung tích 1,6 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 197 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp (DCT), hướng đến khả năng vận hành linh hoạt và phản hồi nhanh.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ thị trường Malaysia sẽ phân phối phiên bản dẫn động cầu trước (2WD), dẫn động bốn bánh (AWD) hay cả hai cấu hình. Đây là thông tin đáng chú ý bởi hệ dẫn động có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán cũng như khả năng cạnh tranh của Omoda C7 trong phân khúc SUV tại thị trường này.

Trong khi đó, phiên bản Omoda C7 PHEV sở hữu hệ truyền động phức tạp hơn, kết hợp động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp 1,5 lít với công suất 156 mã lực và mô-men xoắn 220 Nm, hộp số hybrid chuyên dụng một cấp (DHT) cùng mô-tơ điện đặt phía trước. Mô-tơ điện này cung cấp công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm. Khi phối hợp, toàn bộ hệ thống đạt công suất kết hợp 360 mã lực và mô-men xoắn cực đại 530 Nm, cao hơn đáng kể so với bản ICE.

Omoda C7 PHEV sử dụng bộ pin Blade LFP dung lượng 18,3 kWh do BYD cung cấp, cho phép di chuyển tối đa 95 km ở chế độ thuần điện. Khi kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, phạm vi hoạt động tổng thể được công bố lên tới 1.250 km. Những thông số này giúp bản PHEV trở thành lựa chọn đáng chú ý đối với khách hàng muốn sở hữu một mẫu SUV có khả năng di chuyển bằng điện trong đô thị nhưng vẫn duy trì phạm vi hoạt động dài cho những hành trình xa.

Hai phiên bản Omoda C7 ICE và PHEV cũng có một số khác biệt về thiết kế và trang bị để người dùng dễ dàng nhận diện. Bản ICE sử dụng bộ mâm hợp kim 19 inch, trong khi phiên bản PHEV được trang bị mâm 20 inch lớn hơn. Bên trong cabin, hai cấu hình có sự khác biệt về chất liệu bọc nội thất.

Đáng chú ý, bản PHEV được bổ sung vị trí để chân dành cho hành khách phía trước, đồng thời sở hữu màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch có khả năng trượt bằng điện sang phía ghế hành khách. Thiết kế màn hình di động này mang đến cách bố trí linh hoạt hơn, cho phép người ngồi ghế phụ tiếp cận hệ thống giải trí và các chức năng điều khiển thuận tiện. Tuy nhiên, do cơ cấu trượt màn hình chiếm không gian, phiên bản PHEV không có hộc chứa đồ tại vị trí này.

Về trang bị tiện nghi và an toàn, Omoda C7 tại Malaysia dự kiến có danh sách cấu hình khá phong phú, bao gồm tối đa tám túi khí, hệ thống âm thanh Sony 8 loa, màn hình thông tin sau vô-lăng kích thước 8,88 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch. Ghế trước có khả năng chỉnh điện và thông gió, trong khi cửa kính phía trước sử dụng kết cấu hai lớp nhằm cải thiện khả năng cách âm.

Đồng thời, Omoda C7 còn có bộ sạc điện thoại không dây công suất 50W tích hợp hệ thống làm mát, cùng gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS toàn diện. Khách hàng có thể lựa chọn một trong ba màu ngoại thất gồm bạc ánh trăng, đen pha lê Carbon và trắng Khaki.