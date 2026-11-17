Jetour Tourer EV 2027 theo đuổi phong cách kết hợp giữa những đường nét bo tròn và hình khối vuông vức, tạo diện mạo khác biệt so với nhiều mẫu SUV điện đô thị hiện nay. Phần đầu xe nổi bật với dải ốp màu đen kéo dài liền mạch, kết nối hai cụm đèn pha tròn mang phong cách cổ điển, trong khi logo Jetour được đặt chính giữa. Cột A sơn đen tạo hiệu ứng mái xe lơ lửng, giúp tổng thể ngoại thất trông thanh thoát hơn.

Jetour Tourer EV 2027.

Khu vực cản trước được thiết kế với các hốc hút gió hình thang, kết hợp cấu trúc thông gió ở hai bên nhằm tăng vẻ khỏe khoắn. Một điểm đáng chú ý khác là xe được trang bị khoang hành lý phía trước dung tích 150 lít, bổ sung không gian chứa đồ bên cạnh cốp sau truyền thống.

Khách hàng mua Jetour Tourer EV 2027 có thể lựa chọn sáu màu ngoại thất gồm vàng Long Đình, hồng cát san hô, xanh cực quang, tím hoàng hôn, trắng băng giá và bạc đêm sao. Mẫu SUV điện này có kích thước dài 4.605 mm, rộng 1.880 mm và cao 1.700 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.735 mm, thuộc nhóm SUV cỡ nhỏ.

Phần đuôi xe tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế đồng nhất với đầu xe, nổi bật bởi cụm đèn hậu dạng vòng đôi được kết nối thông qua một tấm ốp màu đen có logo thương hiệu ở trung tâm. Cách tạo hình này giúp Jetour Tourer EV duy trì dấu ấn nhận diện riêng, đồng thời nhấn mạnh phong cách thiết kế hình khối đặc trưng.

Bên trong cabin, Jetour Tourer EV 2027 sở hữu phong cách thiết kế tối giản với hai lựa chọn màu nội thất gồm đen Obsidian và nâu be trang nhã. Khu vực bảng điều khiển trung tâm được trang bị màn hình giải trí cảm ứng kích thước 15,6 inch, kết hợp bảng đồng hồ LCD 8,8 inch hiển thị các thông tin vận hành.

Hệ thống điện tử trên xe sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8155 và Snapdragon 8775, vận hành trên nền tảng hệ điều hành thông minh Tour OS. Xe hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua Huawei HiCar, Apple CarPlay và CarLink, đáp ứng nhu cầu giải trí, dẫn đường và đồng bộ dữ liệu của người dùng. Việc trang bị màn hình lớn cùng nền tảng xử lý hiện đại cho thấy Jetour đang chú trọng nâng cao trải nghiệm công nghệ trên mẫu SUV điện mới.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của Jetour Tourer EV 2027 là hệ thống hỗ trợ lái Falcon 500+, được trang bị trên các phiên bản cao cấp. Hệ thống này tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ người lái, trong đó có khả năng hỗ trợ di chuyển trên cao tốc bằng công nghệ NOA (Navigate on Autopilot).

Chức năng NOA trong đô thị cũng được giới thiệu, dự kiến được bổ sung thông qua các bản cập nhật phần mềm OTA sau khi xe ra mắt. Bên cạnh đó, Falcon 500+ còn hỗ trợ đỗ xe tự động, đỗ xe từ xa, ghi nhớ vị trí đỗ và lùi xe theo quỹ đạo đã di chuyển trước đó. Những công nghệ này được kỳ vọng giúp giảm áp lực cho người lái khi di chuyển trong môi trường giao thông đông đúc hoặc xử lý các tình huống đỗ xe ở không gian hẹp.

Tourer EV 2027 có hai cấu hình dẫn động cầu sau và dẫn động bốn bánh. Phiên bản dẫn động cầu sau sử dụng mô-tơ điện có công suất tối đa 272 mã lực, mô-men xoắn cực đại 285 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,5 giây, phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày và sử dụng trong đô thị.

Trong khi đó, phiên bản dẫn động bốn bánh sở hữu hệ thống mô-tơ điện với tổng công suất 374 mã lực, và mô-men xoắn cực đại 427 Nm. Nhờ sức mạnh lớn hơn, phiên bản này có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,5 giây, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ hơn đáng kể.

Cả hai cấu hình đều sử dụng bộ pin lithium sắt photphat (LFP) dung lượng 65 kWh. Theo tiêu chuẩn thử nghiệm CLTC của Trung Quốc, phiên bản dẫn động cầu sau có phạm vi hoạt động tối đa 550 km sau mỗi lần sạc đầy, trong khi phiên bản dẫn động bốn bánh đạt 510 km. Sự chênh lệch về tầm hoạt động xuất phát từ khác biệt về cấu hình mô-tơ và khả năng tiêu thụ năng lượng giữa hai hệ dẫn động.

Hệ thống khung gầm của Jetour Tourer EV 2027 sử dụng hệ thống treo độc lập MacPherson ở phía trước và treo độc lập đa liên kết 5 điểm ở phía sau. Cấu hình này hướng đến sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát thân xe và độ êm ái khi di chuyển trên nhiều điều kiện mặt đường.