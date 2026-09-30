SUV hạng C công suất 181 mã lực, giá chưa tới 350 triệu đồng

Mẫu xe mới được phát triển trên kiến trúc điện tử và điện GEEA3.0 thế hệ mới, đồng thời sử dụng hệ truyền động gồm động cơ 1.5TD kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp DCT. Theo Geely, dòng Boyue hiện đã được phân phối tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ với doanh số cộng dồn vượt mốc 2,45 triệu chiếc.

Geely Boyue 2027.

Ở phiên bản 2027, Geely Boyue sở hữu diện mạo được tinh chỉnh theo hướng hiện đại và dễ nhận diện hơn. Điểm nhấn ở phần đầu xe là lưới tản nhiệt hình khiên kích thước lớn, bên trong được trang trí bằng các thanh dọc mạ crôm. Phần viền phía trên của lưới tản nhiệt kéo dài và nối liền với cụm đèn pha hai bên, tạo thành một tổng thể thống nhất cho phần đầu xe. Cách bố trí này giúp Boyue 2027 duy trì phong cách đặc trưng của dòng SUV Geely, đồng thời tạo cảm giác bề thế hơn so với kích thước thực tế.

Ở phía sau, mẫu SUV mới sử dụng cụm đèn hậu thiết kế liền mạch, trong khi logo Geely được đặt ngay bên dưới cụm đèn. Hai bên cản sau xuất hiện hệ thống ống xả kép, tạo thêm điểm nhấn thể thao cho ngoại thất. Một trong những điểm đáng chú ý khác là khoang hành lý được thiết kế theo dạng hai tầng, với dung tích lần lượt 585 lít và 75 lít, qua đó tăng khả năng bố trí hành lý và vật dụng trong những chuyến đi dài.

Khoang nội thất của Geely Boyue 2027 được thiết kế theo phong cách buồng lái bao quanh, tập trung nhiều trang bị công nghệ vào khu vực trước mặt người lái. Màn hình trung tâm kích thước 14,6 inch là điểm nhấn chính trên bảng táp-lô, kết hợp hệ thống buồng lái thông minh Flyme Auto 2 và phiên bản bản đồ Gaode 850 được tùy chỉnh. Những trang bị này hướng tới việc nâng cao khả năng tương tác với xe, định vị và sử dụng các tính năng giải trí trong quá trình di chuyển.

Bên cạnh các công nghệ kết nối và giải trí, Geely Boyue 2027 cũng được bổ sung nhiều tính năng hỗ trợ an toàn. Danh sách trang bị gồm cảnh báo mở cửa, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo va chạm phía sau và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Những tính năng này giúp người lái có thêm thông tin về các phương tiện hoặc vật thể ở khu vực xung quanh xe, đặc biệt trong những tình huống chuyển làn, mở cửa hoặc lùi xe tại khu vực đông phương tiện.

Boyue 2027 có chiều dài 4.570 mm, chiều rộng 1.865 mm và chiều cao 1.635 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.707 mm. So với phiên bản hiện tại, mẫu xe mới dài hơn 21 mm nhưng thấp hơn 15 mm. Sự thay đổi kích thước này góp phần tạo nên tỷ lệ thân xe cân đối hơn, đồng thời vẫn duy trì chiều dài cơ sở phù hợp với một mẫu SUV cỡ nhỏ.

Về vận hành, Geely Boyue 2027 sử dụng kiến trúc điện tử và điện GEEA3.0 thế hệ mới, kết hợp động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp dung tích 1,5 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh xe thông qua hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp DCT. Tuy giá bán của Boyue 2027 chưa được công bố nhưng nhiều khả năng, nó sẽ không cao hơn mức khởi điểm 85.900 Nhân dân tệ (tương đương 332,67 triệu đồng) của đời cũ.