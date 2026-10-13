SUV hạng C công suất 163 mã lực, giá chưa tới 350 triệu đồng

Ở phiên bản nâng cấp năm 2027, Changan Qiyuan Q05 được bổ sung nhiều trang bị đáng chú ý, trong đó có hệ thống điều hòa không khí bơm nhiệt và tính năng kiểm soát ổn định khi lốp bị nổ được trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản.

Changan Qiyuan Q05 2027.

Changan Qiyuan Q05 2027 áp dụng ngôn ngữ tạo hình Digital Wing 2.0 đặc trưng của thương hiệu Changan Qiyuan, kết hợp những đường nét bo tròn với phong cách hiện đại. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED ban ngày kéo dài ở phía trên, trong khi cụm đèn pha LED được bố trí ở hai bên khu vực lưới tản nhiệt kín, tạo diện mạo đặc trưng của một mẫu SUV thuần điện.

Qiyuan Q05 2027 có kích thước dài 4.435 mm, rộng 1.855 mm và cao 1.600 mm hoặc 1.595 mm tùy cấu hình, cùng chiều dài cơ sở 2.735 mm. Những thông số này mang đến tỷ lệ thân xe cân đối, đồng thời tạo điều kiện để tối ưu không gian sử dụng trong cabin. Quan sát từ bên hông, mẫu SUV điện mới sở hữu đường nét thân xe thanh lịch, tay nắm cửa thiết kế chìm và bộ mâm khí động học mới.

Các chi tiết này không chỉ góp phần tăng tính thẩm mỹ mà còn tạo cảm giác cao cấp hơn cho tổng thể chiếc xe. Phía sau, cụm đèn hậu liền mạch kết hợp với cánh gió được tạo hình riêng, mang lại diện mạo hiện đại và tăng hiệu ứng thị giác theo chiều ngang. Changan cũng cung cấp nhiều lựa chọn màu sắc để khách hàng cá nhân hóa chiếc xe theo sở thích.

Khoang nội thất của Changan Qiyuan Q05 2027 được thiết kế theo phong cách buồng lái bao quanh người lái, với các trang bị tập trung vào trải nghiệm giải trí và khả năng kết nối. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí kích thước 15,6 inch, độ phân giải 2.5K, đi cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD 10,17 inch.

Hệ thống hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua Apple CarPlay và Huawei HiCar, đồng thời có khả năng liên kết với các thiết bị gia dụng của Haier. Những tính năng này giúp mở rộng khả năng tương tác giữa người dùng, phương tiện và hệ sinh thái thiết bị thông minh trong gia đình.

Một trong những điểm nhấn công nghệ trên Changan Qiyuan Q05 2027 là hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh TianShu. Ở các phiên bản cao cấp, xe được trang bị cảm biến LiDAR, kết hợp với 11 camera độ phân giải cao, ba radar sóng milimét và 12 radar siêu âm.

Cấu hình cảm biến này tạo nền tảng cho các tính năng hỗ trợ lái nâng cao, bao gồm hệ thống dẫn đường hỗ trợ lái xe NOA trên đường cao tốc và các tuyến đường đô thị được hệ thống hỗ trợ. Đây là trang bị đáng chú ý trong phân khúc SUV điện giá phổ thông, dù khả năng hoạt động thực tế của các tính năng hỗ trợ lái còn phụ thuộc vào phiên bản, điều kiện giao thông và phạm vi hệ thống được triển khai.

Qiyuan Q05 2027 sử dụng mô-tơ điện đặt phía trước, có công suất tối đa 163 mã lực. Tất cả các phiên bản đều được trang bị pin lithium sắt photphat (LFP) do CATL cung cấp, cho phạm vi di chuyển tối đa 506 km theo tiêu chuẩn CLTC. Tuy nhiên, quãng đường di chuyển thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện thời tiết, tốc độ, địa hình và cách sử dụng điều hòa.

Bên cạnh hệ truyền động điện, việc trang bị tiêu chuẩn điều hòa không khí bơm nhiệt và hệ thống kiểm soát ổn định khi lốp bị nổ trên toàn bộ các phiên bản là điểm đáng chú ý của Changan Qiyuan Q05 2027. Điều hòa bơm nhiệt có thể hỗ trợ cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng trong điều kiện nhiệt độ thấp, trong khi hệ thống kiểm soát ổn định khi lốp bị nổ được thiết kế nhằm hỗ trợ người lái duy trì khả năng kiểm soát phương tiện trong tình huống khẩn cấp.