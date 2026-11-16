SUV hạng B Honda động cơ hybrid, giá hơn 550 triệu đồng

Trước đó, Honda Vezel đã nhận được một số nâng cấp nhỏ cho phiên bản năm nay tại Nhật Bản, nhưng các biến thể mang phong cách thể thao và phiêu lưu vẫn chưa xuất hiện. Sự bổ sung của TrailSport và RS giúp hoàn thiện danh mục sản phẩm, đồng thời mở rộng lựa chọn cho khách hàng bên cạnh những phiên bản tiêu chuẩn.

Đáng chú ý, Honda Vezel e TrailSport được phát triển dựa trên cảm hứng từ mẫu concept TrailSport HRC từng xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Tokyo, mang đến diện mạo mạnh mẽ hơn đáng kể so với gói phụ kiện Active Style trước đây.

Honda Vezel e RS 2027.

Ở phiên bản TrailSport, điểm nhấn ngoại thất nằm ở lưới tản nhiệt thiết kế riêng với hai cụm đèn LED nhỏ có kiểu dáng tương tự đèn định vị. Những chi tiết màu cam được bố trí tại viền đèn sương mù và phần trên của lưới tản nhiệt, tạo sự tương phản với các chi tiết ngoại thất tối màu.

Xe còn có thanh giá nóc màu đen và tùy chọn tem trang trí màu đen mờ trên nắp ca-pô, nhấn mạnh phong cách SUV phiêu lưu. Tổng thể thiết kế mang đến cho Honda Vezel TrailSport diện mạo cứng cáp, phù hợp với những khách hàng muốn một chiếc SUV đô thị có cá tính khác biệt.

Không gian nội thất của Vezel e TrailSport cũng được điều chỉnh theo phong cách riêng với tông màu tối chủ đạo, kết hợp đường chỉ khâu màu cam tương phản và dây đai an toàn cùng màu. Ghế ngồi sử dụng chất liệu da tổng hợp kết hợp các chi tiết vải có họa tiết thêu đặc biệt, đồng thời được phủ lớp chống thấm nước nhằm tăng tính thực dụng khi sử dụng trong các hoạt động ngoài trời.

Những trang bị tiêu chuẩn đáng chú ý bao gồm vô-lăng sưởi ấm, hệ thống giám sát điểm mù và cửa hậu đóng mở điện. Trong khi đó, màn hình thông tin giải trí 9 inch, bộ sạc điện thoại không dây và hệ thống camera đa góc nhìn được cung cấp dưới dạng tùy chọn bổ sung.

Nếu TrailSport tập trung vào phong cách phiêu lưu, Honda Vezel e RS lại hướng đến những khách hàng yêu thích cảm giác lái thể thao. Đây là phiên bản cao cấp nhất trong dòng Vezel tại Nhật Bản, được phát triển dựa trên biến thể RS từng xuất hiện sau đợt nâng cấp năm 2025.

Ngoại hình xe tiếp tục duy trì bộ phụ kiện khí động học với các chi tiết crôm tối màu, nhưng bộ mâm hợp kim 18 inch nay được hoàn thiện bằng màu đen mờ. Honda cũng bổ sung logo thương hiệu mạ crôm đen và huy hiệu RS màu đỏ trên lưới tản nhiệt giúp phân biệt phiên bản này với những cấu hình thông thường.

Điểm đáng chú ý nhất trên Honda Vezel e RS nằm ở hệ thống khung gầm. Phiên bản này tiếp tục được trang bị hệ thống treo hạ thấp riêng biệt và hệ thống lái có phản hồi nhạy bén hơn so với các phiên bản còn lại. Những điều chỉnh này được kỳ vọng giúp cải thiện độ ổn định thân xe, khả năng kiểm soát khi vào cua và cảm giác lái thể thao. Đây cũng là yếu tố tạo nên sự khác biệt thực chất của Vezel RS, thay vì chỉ dừng lại ở những thay đổi mang tính trang trí ngoại thất.

Khoang cabin của Honda Vezel RS sử dụng chất liệu da tổng hợp màu đen kết hợp các mảng da lộn trên ghế ngồi. Những đường chỉ khâu và chi tiết viền màu đỏ, trắng tạo điểm nhấn thể thao, đi cùng trần xe tối màu và bàn đạp bằng thép không gỉ. So với TrailSport, phiên bản RS có danh sách trang bị tiêu chuẩn phong phú hơn khi được tích hợp màn hình cảm ứng 9 inch và sạc điện thoại không dây. Tuy nhiên, hệ thống màn hình đa chức năng và dàn âm thanh cao cấp vẫn nằm trong danh sách tùy chọn.

Về hệ truyền động, cả Honda Vezel e TrailSport và e RS đều chỉ được cung cấp với cấu hình hybrid e sử dụng động cơ xăng 1.5L. Hệ thống này sản sinh công suất 129 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253 Nm. Việc sử dụng chung hệ truyền động giúp hai phiên bản duy trì khả năng tiết kiệm nhiên liệu đặc trưng của công nghệ hybrid Honda, đồng thời tập trung tạo sự khác biệt thông qua thiết kế, trang bị và thiết lập khung gầm.

Một trong những trang bị đáng chú ý nhất trên hai phiên bản mới là hệ thống S+ Shift, công nghệ từng được Honda giới thiệu trên mẫu coupe Prelude và Civic e RS dành cho thị trường Nhật Bản. Đây là hệ thống giả lập quá trình chuyển số theo từng cấp, tạo cảm giác vận hành tương tự một chiếc xe sử dụng hộp số nhiều cấp dù hệ truyền động thực tế không có hộp số truyền thống. Công nghệ này phối hợp hiệu ứng âm thanh với khả năng phân bổ mô-men xoắn, tái hiện cảm giác tăng giảm số thông qua các lẫy chuyển số bố trí phía sau vô-lăng.

Sự xuất hiện của S+ Shift được kỳ vọng mang đến trải nghiệm lái thú vị hơn cho người điều khiển, đặc biệt với những khách hàng yêu thích cảm giác chuyển số thể thao. Thay vì chỉ tập trung vào hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu, Honda muốn tạo thêm yếu tố cảm xúc cho hệ truyền động hybrid e. Cả hai phiên bản TrailSport và RS đều có tùy chọn hệ dẫn động cầu trước hoặc dẫn động bốn bánh, giúp khách hàng lựa chọn cấu hình phù hợp với điều kiện sử dụng.

Theo thông tin từ truyền thông Nhật Bản, Honda Vezel e TrailSport 2027 có giá khởi điểm 3.439.700 Yen (tương đương 554,10 triệu đồng). Trong khi đó, phiên bản e RS 2027 có giá từ 3.830.200 Yen (617,01 triệu đồng). Cấu hình cao cấp nhất là Vezel RS dẫn động 4 bánh, được niêm yết ở mức 4.050.200 Yen (652,45 triệu đồng).