SUV hạng B động cơ tăng áp, thiết kế thể thao, giá gần 650 triệu đồng

Được phát triển dựa trên phiên bản cao cấp nhất Flagship, Proton X50 Sport Edition 2026 không phải là một biến thể độc lập mà là gói trang bị bổ sung có giá 1.999 ringgit Malaysia (tương đương 12,68 triệu đồng). Nhờ chương trình ưu đãi trong tháng 10, giá bán thực tế của phiên bản đặc biệt này giảm xuống còn 102.299 Ringgit (648,69 triệu đồng), qua đó trở thành lựa chọn dành cho khách hàng muốn sở hữu một chiếc SUV có thiết kế cá tính mà không cần thay đổi nền tảng xe.

Proton X50 Sport Edition 2026.

Proton cho biết, gói nâng cấp này bao gồm 15 chi tiết ngoại thất và nội thất độc quyền, với tổng giá trị được công bố khoảng 7.000 Ringit (44,39 triệu đồng). Cách tiếp cận này giúp Proton tạo ra một phiên bản có diện mạo khác biệt dựa trên cấu hình Flagship sẵn có, đồng thời duy trì các trang bị nền tảng của phiên bản cao cấp.

Điểm nhấn lớn nhất của Proton X50 Sport Edition 2026 nằm ở ngoại thất được thiết kế theo phong cách thể thao. Xe chỉ có duy nhất màu sơn đen Quartz Black, kết hợp bộ bodykit toàn thân với những đường viền màu đỏ tạo độ tương phản rõ rệt. Huy hiệu Sport Edition xuất hiện tại cản trước và cửa hậu, giúp phân biệt phiên bản đặc biệt với các cấu hình X50 thông thường.

Lưới tản nhiệt cùng những chi tiết hình chữ L tại các góc cản được hoàn thiện bằng màu đen bóng, tạo cảm giác mạnh mẽ và đồng bộ với tổng thể thân xe. Bộ mâm hợp kim 18 inch sơn đen tiếp tục nhấn mạnh phong cách thể thao, giúp chiếc SUV có diện mạo nổi bật hơn khi di chuyển trên đường phố.

Bên trong cabin, Proton X50 Sport Edition 2026 sử dụng nền tảng nội thất màu đen của phiên bản Premium, kết hợp các chi tiết trang trí riêng nhằm tạo sự khác biệt. Đường chỉ khâu màu đỏ được bố trí trên các bề mặt nội thất, đồng điệu với những điểm nhấn màu đỏ bên ngoài. Hai ghế trước được bổ sung logo Sport Edition, trong khi bộ thảm sàn thiết kế riêng có đường viền đỏ mang đến vẻ ngoài chỉn chu hơn.

Đồng thời, SUV hạng B này còn đi kèm thảm cao su chống thấm nước đặt bên dưới lớp thảm sàn chính, với cả hai lớp đều được cố định chắc chắn vào sàn xe. Ngoài ra, tấm ốp bậc cửa có biểu tượng Sport Edition hoàn thiện thêm những chi tiết nhận diện dành riêng cho phiên bản này.

Việc ra mắt Proton X50 Sport Edition 2026 tiếp nối chiến lược phát triển các phiên bản đặc biệt của dòng SUV X50 tại Malaysia. Trước đó, mẫu xe từng có các phiên bản như R3 20th Anniversary Edition, Sport Edition 2025 dựa trên X50 thế hệ trước nâng cấp và Black Edition 2026. Với phiên bản mới, Proton tiếp tục tập trung vào những thay đổi về diện mạo và cá nhân hóa thay vì tạo ra một biến thể hoàn toàn mới.

Dưới nắp ca-pô, Proton X50 Sport Edition 2026 vẫn sử dụng động cơ 4 xi lanh tăng áp dung tích 1,5 lít. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 179 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp.