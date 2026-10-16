SUV hạng B công suất 215 mã lực, siêu tiết kiệm xăng, giá từ 665 triệu đồng

Theo thông tin từ SAIC Motor Malaysia, MG ZS thế hệ thứ hai sẽ chính thức trình làng vào cuối tháng 10/2026, hơn 4 tháng sau khi mẫu xe được giới thiệu tại Triển lãm Di động Quốc tế Kuala Lumpur (KLIMS). Phiên bản Hybrid+ đã bắt đầu nhận đặt hàng từ thời điểm triển lãm. SUV hạng B này có bốn lựa chọn màu ngoại thất gồm Flare Red, Silver, Andes Grey và York White, kết hợp với khoang nội thất màu đen.

MG ZS 2027.

Ông Emory Qi - Giám đốc điều hành SAIC Motor Malaysia cho biết, hãng kỳ vọng MG ZS hoàn toàn mới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của khách hàng sau màn giới thiệu tại KLIMS 2026. Theo đại diện doanh nghiệp, phiên bản MG ZS Hybrid+ được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng tại Malaysia, với hệ truyền động hybrid chuyên dụng kết hợp hộp số hybrid ba cấp.

Cấu hình này được thiết kế để duy trì hiệu suất vận hành trong vùng hoạt động hiệu quả, hạn chế thất thoát năng lượng và mang lại phản ứng tăng tốc mượt mà. Việc cung cấp cả phiên bản động cơ xăng tăng áp và hybrid cũng giúp khách hàng có thêm lựa chọn tùy theo nhu cầu vận hành, mức ngân sách và ưu tiên về tiết kiệm nhiên liệu.

ZS 2027 thuộc phân khúc SUV cỡ B, có chiều dài 4.430 mm, chiều rộng 1.818 mm, chiều cao 1.635 mm và chiều dài cơ sở 2.610 mm. Khoảng sáng gầm xe đạt 161 mm, phù hợp với nhu cầu di chuyển thường xuyên trong đô thị và trên những cung đường thông dụng.

Phiên bản lắp ráp tại Malaysia có dung tích khoang hành lý 443 lít khi sử dụng đầy đủ hàng ghế sau. Khi gập hàng ghế sau theo tỷ lệ 60:40, dung tích chứa đồ có thể tăng lên 1.457 lít, giúp xe linh hoạt hơn khi cần vận chuyển hành lý lớn hoặc các vật dụng cồng kềnh. Cả hai phiên bản đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước, hướng đến sự tiện dụng trong quá trình sử dụng hằng ngày.

MG ZS 1.5 Turbo được trang bị động cơ xăng 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 1,5 lít, tăng áp, cho công suất tối đa 168 mã lực, mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ở đường hỗn hợp của phiên bản này là 6,9 lít/100 km.

Trong khi đó, MG ZS Hybrid+ sử dụng hệ truyền động kết hợp giữa động cơ xăng hút khí tự nhiên 4 xi lanh dung tích 1,5 lít và mô-tơ điện. Động cơ xăng đạt công suất tối đa 102 mã lực, mô-men xoắn 128 Nm. Mô-tơ điện cung cấp công suất tối đa 136 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm.

Hệ thống được kết hợp với bộ pin dung lượng 1,83 kWh cùng hộp số hybrid ba cấp, cho tổng công suất toàn hệ thống đạt 215 mã lực và mô-men xoắn cực đại 465 Nm. Nhờ sự phối hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện, phiên bản Hybrid+ có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình công bố 4,7 lít/100 km. Xe còn được trang bị 3 chế độ tái tạo năng lượng có thể lựa chọn và hệ thống âm thanh cảnh báo người đi bộ khi vận hành bằng điện ở điều kiện phù hợp.

Danh sách trang bị tiện nghi của hai phiên bản MG ZS 2027 gần như tương đồng. Cả hai đều sử dụng hệ thống treo trước MacPherson, hệ thống treo sau dạng thanh xoắn và phanh đĩa trên cả bốn bánh. Xe được trang bị bộ mâm 18 inch đi kèm lốp kích thước 215/50R18, hệ thống đèn LED bên ngoài, chức năng điều khiển đèn pha thông minh, thanh giá nóc màu bạc, cần gạt mưa cảm biến và cửa sổ trời toàn cảnh chỉnh điện.

Bên trong cabin, ghế bọc vật liệu giả da, các chi tiết trang trí PVC, ghế lái chỉnh điện và ghế trước có sưởi góp phần nâng cao sự tiện nghi. Hệ thống hiển thị kỹ thuật số 12,3 inch, điều hòa tự động có cửa gió cho hàng ghế sau cùng tính năng mở khóa và khởi động không cần chìa khóa cũng được trang bị trên cả hai cấu hình.

ZS mới có màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay, kết hợp hệ thống âm thanh sáu loa. Người dùng còn được cung cấp 12 tháng sử dụng miễn phí hệ thống dịch vụ kết nối MG iSmart, cho phép tiếp cận các chức năng kết nối và thông tin liên quan đến xe theo cấu hình dịch vụ được hỗ trợ. Ba chế độ lái Eco, Normal và Sport giúp người lái lựa chọn đặc tính vận hành phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của MG ZS 2027 là gói an toàn và hỗ trợ lái tiên tiến ADAS. Cả hai phiên bản đều được trang bị sáu túi khí cùng các hệ thống an toàn chủ động và thụ động cơ bản. Danh sách công nghệ hỗ trợ người lái bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước và phía sau, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ chuyển làn, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ hành trình thông minh và hệ thống giám sát người lái.

Đồng thời, MG ZS 2027 còn có giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo mở cửa và camera quan sát toàn cảnh 360 độ. Những tính năng này có thể hỗ trợ người lái nhận biết các nguy cơ xung quanh xe, đặc biệt khi di chuyển trong khu vực đông phương tiện hoặc thực hiện thao tác đỗ xe.