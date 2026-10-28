SUV hạng B công suất 121 mã lực, giá gần 260 triệu đồng

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên Geely Binyue Super Edition 2027 nằm ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt dọc mới mang tên Super Storm. Thiết kế gồm 14 thanh lưới tản nhiệt màu bạc kéo dài theo chiều ngang, kết hợp với cụm đèn LED ban ngày tạo hình uốn lượn, giúp diện mạo xe trở nên hiện đại và dễ nhận diện hơn.

Geely Binyue Super Edition 2027.

Cản trước và cản sau của Geely Binyue Super Edition 2027 cũng được tinh chỉnh về thiết kế, góp phần tăng vẻ thể thao cho tổng thể. Những thay đổi này không làm mất đi kiểu dáng nhỏ gọn vốn phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị của dòng Geely Binyue.

Binyue Super Edition 2027 dự kiến tiếp tục duy trì thông số của phiên bản hiện hành, với chiều dài 4.330 mm, chiều rộng 1.800 mm, chiều cao 1.609 mm và chiều dài cơ sở 2.600 mm. Xe sử dụng bộ mâm 17 inch, đồng thời cung cấp bốn tùy chọn màu ngoại thất gồm xanh sóng, trắng mây, bạc sao và xám núi xa. Các lựa chọn màu sắc hướng đến nhiều phong cách khác nhau, từ trẻ trung, thanh lịch đến trung tính và mạnh mẽ, giúp khách hàng có thêm lựa chọn khi mua SUV Geely Binyue.

Khoang nội thất cũng được nâng cấp với thiết kế cửa gió điều hòa và bảng điều khiển trung tâm mới, đi kèm vật liệu hoàn thiện được cải thiện nhằm mang lại cảm giác cao cấp hơn. Hệ thống màn hình kép gồm màn hình giải trí trung tâm độ phân giải cao 14,6 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, cung cấp khả năng hiển thị thông tin cho cả người lái lẫn hành khách.

Hệ thống thông tin giải trí Flyme Auto được tích hợp cùng tính năng quan sát toàn cảnh 540 độ, hỗ trợ người lái theo dõi khu vực xung quanh xe khi di chuyển hoặc đỗ xe. Danh sách trang bị tiện nghi dự kiến còn có ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động và cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau, qua đó nâng cao trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Geely Binyue Super Edition 2027 tiếp tục sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh hút khí tự nhiên dung tích 1,5 lít. Động cơ này cho công suất tối đa 121 mã lực. Khách hàng có thể lựa chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số vô cấp CVT có khả năng mô phỏng 8 cấp.