SUV đô thị công suất 194 mã lực, giá hơn 540 triệu đồng

Với giá khởi điểm 29.990 AUD (tương đương 543,78 triệu đồng), mẫu xe chạy điện dài 4,3 m trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc SUV điện giá rẻ tại thị trường này, đặc biệt khi phiên bản cao cấp có phạm vi hoạt động lên tới 382 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Leapmotor B03X 2027.

Leapmotor B03X 2027 thực chất là phiên bản dành cho thị trường quốc tế của mẫu Leapmotor A10 từng được giới thiệu tại Trung Quốc vào tháng 3/2026. Tại thị trường nội địa, Leapmotor A10 có giá từ 65.800-86.800 Nhân dân tệ (tương đương 255,08-336,49 triệu đồng).

Mẫu xe này nhanh chóng thu hút người dùng Trung Quốc và đạt doanh số đáng kể. Theo China EV DataTracker, tính đến tháng 8/2026, tổng số Leapmotor A10 được bàn giao đã lên tới 122.587 chiếc, cho thấy sức hút của mẫu SUV điện này ngay từ thời điểm mới gia nhập thị trường.

Tại Australia, Leapmotor B03X được cung cấp với hai phiên bản Style và Design Long Range. Giá bán đã bao gồm phí đăng ký cùng một số chi phí liên quan lần lượt là 29.990 AUD (543,78 triệu đồng) và 33.990 AUD (616,31 triệu đồng). Với mức giá này, B03X được định vị trực tiếp ở nhóm xe điện phổ thông, hướng tới những khách hàng muốn chuyển sang sử dụng ôtô điện nhưng vẫn đặt nặng yếu tố chi phí.

Leapmotor B03X sở hữu kích thước dài 4.270 mm, rộng 1.810 mm và cao 1.635 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.605 mm. Mẫu SUV điện có thiết kế tương đối gọn gàng, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị. Một trong những điểm nhận diện đáng chú ý ở phía sau là cụm đèn hậu tạo hình giống một nụ cười, giúp chiếc xe có diện mạo khác biệt so với nhiều mẫu SUV điện cỡ nhỏ đang có mặt trên thị trường.

Bên trong cabin, Leapmotor B03X được bố trí 5 chỗ ngồi cùng khoang hành lý có dung tích lên tới 602 lít. Xe còn có thêm một khoang chứa đồ tùy chọn 39 lít bên dưới hàng ghế sau, qua đó tăng khả năng tận dụng không gian khi cần vận chuyển các vật dụng nhỏ.

Khu vực trung tâm bảng táp-lô được trang bị màn hình giải trí 14,6 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, đi kèm cụm đồng hồ LCD 8,8 inch. Hệ thống âm thanh tiêu chuẩn gồm 6 loa, trong khi phiên bản Design Long Range được nâng cấp với mâm hợp kim 18 inch, hệ thống camera quan sát toàn cảnh và dàn âm thanh 12 loa.

Leapmotor B03X phiên bản Style sử dụng bộ pin LFP dung lượng 39,8 kWh kết hợp với mô-tơ điện công suất tối đa 174 mã lực. Phiên bản này có phạm vi hoạt động 292 km theo tiêu chuẩn WLTP. Trong khi đó, Leapmotor B03X Design Long Range được trang bị bộ pin LFP 53 kWh và mô-tơ điện công suất 194 mã lực, cho phạm vi hoạt động tối đa 382 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Dù khác biệt về dung lượng pin và công suất động cơ, cả hai phiên bản Leapmotor B03X đều có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8,6 giây. Thông số này cho thấy mẫu SUV điện của Leapmotor không chỉ tập trung vào giá bán mà còn hướng tới khả năng vận hành đủ linh hoạt trong điều kiện giao thông đô thị và đường trường.

Bên cạnh mức giá cạnh tranh, Leapmotor còn cung cấp chế độ bảo hành xe trong 6 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Riêng bộ pin được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km, giúp người mua có thêm sự yên tâm khi lựa chọn một mẫu xe điện thương hiệu Trung Quốc còn tương đối mới tại thị trường quốc tế.