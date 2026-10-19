SUV đô thị công suất 122 mã lực, giá gần 360 triệu đồng

Điểm nhận diện nổi bật của Leapmotor A10S nằm ở gói thiết kế ngoại thất riêng. Xe sử dụng lớp sơn đen Midnight độc quyền, kết hợp logo màu xám gunmetal, bộ mâm thể thao màu đen kích thước 18 inch và logo chữ “S” màu đỏ ở phía sau. Những chi tiết này tạo nên diện mạo mạnh mẽ hơn so với phong cách thường thấy trên các mẫu SUV điện đô thị. Phần đuôi xe tiếp tục thu hút sự chú ý với cụm đèn hậu có tạo hình được mô tả giống biểu cảm “haha”, mang đến vẻ trẻ trung và dễ nhận diện khi hệ thống đèn được bật sáng.

Leapmotor A10S có kích thước dài 4.270 mm, rộng 1.810 mm, cao 1.635 mm và chiều dài cơ sở 2.605 mm. Với thông số này, xe phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị. Bộ mâm 18 inch góp phần hoàn thiện diện mạo thể thao, trong khi thiết kế thân xe hướng đến sự cân bằng giữa kích thước gọn gàng và không gian sử dụng dành cho hành khách.

Leapmotor A10S 2027.

Khoang nội thất của Leapmotor A10S 2027 được phối màu xám Modern độc quyền, kết hợp các chi tiết trang trí màu xám gunmetal và đường chỉ khâu đỏ trên ghế. Tựa đầu được thêu họa tiết riêng, trong khi bề mặt ghế sử dụng kết hợp da lộn và da tổng hợp nhằm tạo cảm giác cao cấp hơn.

Đáng chú ý, ghế trước có chức năng thông gió, còn hàng ghế trước và vô-lăng đều được trang bị sưởi, tăng sự thoải mái khi sử dụng trong những điều kiện thời tiết khác nhau. Xe cũng có hệ thống đèn chiếu sáng nội thất riêng ở khu vực phía sau, góp phần tạo không gian cabin mang phong cách thể thao.

Về trang bị công nghệ, Leapmotor A10S sử dụng vô-lăng đa chức năng hai chấu, bảng đồng hồ LCD toàn màn hình 8,88 inch và màn hình giải trí trung tâm dạng nổi kích thước 14,6 inch, độ phân giải 2,5K. Hệ thống giải trí vận hành trên nền tảng chip buồng lái SA8295, kết hợp trợ lý trí tuệ nhân tạo Tongyi Qianwen mang tên “Super Xiaoling”. Cấu hình này hướng đến khả năng xử lý các tác vụ tương tác bằng giọng nói, hỗ trợ người dùng điều khiển những chức năng trên xe và tiếp cận các tiện ích thông minh thuận tiện hơn.

Khả năng bố trí hành lý cũng được chú trọng trên mẫu SUV điện cỡ nhỏ này. Leapmotor A10S có khoang chứa đồ dạng hốc chìm dung tích 106 lít ở khu vực cốp sau, giúp tận dụng không gian để sắp xếp những vật dụng nhỏ. Đệm ghế sau có thể nâng lên theo góc 60 độ để tạo thêm khoảng trống chứa đồ, qua đó tăng tính linh hoạt khi cần vận chuyển hành lý hoặc các vật dụng có kích thước khác nhau. Những giải pháp này phù hợp với nhóm khách hàng trẻ thường xuyên sử dụng xe cho nhiều mục đích, từ đi làm trong thành phố đến những chuyến đi ngắn vào cuối tuần.

Một trong những trang bị đáng chú ý nhất trên Leapmotor A10S là hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh sử dụng cảm biến LiDAR, kết hợp chip xử lý hỗ trợ lái SA8650. Theo thông tin được công bố, hệ thống hỗ trợ các tính năng điều hướng từ điểm đỗ xe này đến điểm đỗ xe khác, bao gồm chức năng hỗ trợ lái theo điều hướng trong đô thị NAP, điều hướng trên đường cao tốc và ghi nhớ vị trí đỗ xe.

Việc tích hợp LiDAR cùng chip xử lý chuyên dụng giúp mẫu xe mở rộng khả năng nhận diện môi trường và hỗ trợ người lái trong nhiều tình huống giao thông. Tuy nhiên, đây vẫn là các tính năng hỗ trợ lái, người điều khiển cần chú ý quan sát và sẵn sàng kiểm soát phương tiện khi cần thiết.

Về an toàn thụ động, Leapmotor A10S được trang bị kết cấu thân xe dạng lồng với cấu hình 9 thanh ngang, 7 thanh dọc và 4 thanh chịu lực. Một số bộ phận quan trọng sử dụng thép dập nóng có độ bền kéo được công bố lên tới 2.000 MPa, nhằm tăng khả năng chống biến dạng và bảo vệ khoang hành khách khi xảy ra va chạm.

A10S 2027 sử dụng động cơ điện đơn đặt phía trước cho công suất tối đa 122 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Xe sử dụng bộ pin lithium sắt photphat (LFP) dung lượng 53 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện tối đa 505 km theo thông số công bố.