SUV điện ngang cỡ Hyundai Palisade, dài 5,2m, nội thất đẳng cấp, đi tới 960 km, sạc siêu tốc 9 phút, đẹp sang trọng có giá bao nhiêu?

SUV điện dài 5,2m, nội thất đẳng cấp, đi tới 960 km, sạc siêu tốc 9 phút, đẹp sang trọng

SUV điện Denza N8L

Theo Tạp chí Kinh doanh chứng khoán Việt Nam, Denza N8L thuần điện vừa chính thức gia nhập thị trường Trung Quốc, bổ sung thêm lựa chọn cho dòng SUV điện cỡ lớn vốn đã có phiên bản plug-in hybrid. Mẫu xe gây chú ý khi kết hợp cấu hình 6 chỗ, bộ pin dung lượng hơn 130 kWh và khả năng sạc nhanh đặc biệt.

Denza N8L EV thuộc nhóm SUV cỡ lớn với kích thước 5.200 x 1.999 x 1.820 mm, chiều dài cơ sở đạt 3.075 mm. Như vậy, riêng chiều dài thân xe đã vượt mốc 5,2 m, tạo nền tảng cho không gian ba hàng ghế bên trong.

Xe sử dụng cấu hình 6 chỗ 2+2+2.

Xe sử dụng cấu hình 6 chỗ 2+2+2. Hàng ghế thứ hai gồm hai ghế độc lập, trong khi hàng ghế thứ ba có khả năng trượt dọc nhằm thay đổi không gian dành cho hành khách hoặc hành lý tùy nhu cầu.

Ngoại hình của N8L EV được điều chỉnh để phù hợp với hệ truyền động thuần điện. Phần đầu xe sử dụng bề mặt kín thay cho kiểu lưới tản nhiệt truyền thống. Trên nóc xuất hiện cảm biến LiDAR phục vụ hệ thống hỗ trợ lái.

Denza cũng bổ sung ba lựa chọn màu sơn gồm Golden Black, Winter Green và Sunset Ink nhằm tạo khác biệt cho phiên bản điện.

Bên trong, N8L tiếp tục xu hướng đưa nhiều màn hình lên những mẫu ô tô cao cấp của Trung Quốc. Hệ thống hiển thị bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình trung tâm, màn hình dành cho hành khách phía trước, hai màn hình giải trí cho hàng ghế sau, AR-HUD và gương chiếu hậu kỹ thuật số.

Một trang bị đáng chú ý khác là trợ lý AI DiClaw. Theo thông tin được cung cấp, hệ thống có khả năng xử lý những câu lệnh gồm nhiều bước, hỗ trợ lập kế hoạch hành trình cũng như tương tác với một số thiết bị nhà thông minh tương thích.

N8L còn có cốp trước dung tích 208 lít. Khu vực này được tích hợp đường thoát nước, nhờ đó thuận tiện hơn khi vệ sinh hoặc sử dụng để chứa một số vật dụng cần tách biệt với khoang hành lý chính.

Điểm đáng chú ý nhất của Denza N8L EV nằm dưới sàn xe.

Điểm đáng chú ý nhất của Denza N8L EV nằm dưới sàn xe.

Mẫu SUV điện sử dụng Blade Battery thế hệ mới dung lượng 130,15 kWh. Đây là dung lượng rất lớn đối với một mẫu ô tô điện thương mại, đồng thời giúp chiếc SUV dài 5,2 m đạt phạm vi hoạt động công bố lên tới 960 km sau mỗi lần sạc theo chuẩn CLTC.

Con số này đưa N8L vào nhóm những mẫu SUV điện có phạm vi công bố rất dài tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, cần lưu ý 960 km được xác lập theo chu trình CLTC.

Phạm vi thực tế sẽ chịu ảnh hưởng bởi tốc độ, nhiệt độ, điều hòa, tải trọng, địa hình và phong cách lái. Vì vậy, người dùng không nên mặc định chiếc xe luôn có thể di chuyển gần 1.000 km trong điều kiện sử dụng thực tế.

Đồng thời, không thể lấy một tỷ lệ cố định để chuyển 960 km CLTC thành một con số WLTP chính xác nếu xe chưa được thử nghiệm và công bố theo tiêu chuẩn WLTP.

Ở thời điểm ra mắt, N8L EV sử dụng một mô-tơ điện đặt phía sau, cho công suất cực đại 370 kW, tương đương khoảng 496 mã lực.

Con số này đáng chú ý với một mẫu SUV gia đình ba hàng ghế. Khác với nhiều SUV hiệu suất cao sử dụng hai hoặc ba mô-tơ để tăng công suất, Denza lựa chọn cấu hình một mô-tơ trên N8L EV ở giai đoạn đầu.

Sạc từ 10-97% khoảng 9 phút, trang bị LiDAR

Không chỉ sở hữu bộ pin lớn, N8L EV còn gây chú ý bởi tốc độ bổ sung năng lượng. Xe được phát triển trên kiến trúc điện áp cao 800V. Theo thông tin nhà sản xuất được dẫn lại, pin có thể được sạc từ 10% lên 97% trong khoảng 9 phút trong điều kiện sạc phù hợp.

Nếu đạt được trong điều kiện thực tế tương thích, khả năng này có ý nghĩa đáng kể với một bộ pin dung lượng 130,15 kWh.

Tuy nhiên, thời gian sạc cực nhanh phụ thuộc rất lớn vào công suất trạm sạc, nhiệt độ pin, trạng thái pin và điều kiện vận hành. Người sử dụng cần hạ tầng sạc đáp ứng đúng yêu cầu mới có thể tiếp cận mức hiệu suất mà nhà sản xuất công bố.

Công nghệ hỗ trợ lái cũng là một điểm được đầu tư mạnh trên N8L. Xe sở hữu hệ thống God's Eye 5.0 với phần cứng gồm một LiDAR, 5 radar sóng milimet, 12 radar siêu âm và 12 camera.

Hệ thống này cung cấp các chức năng hỗ trợ lái trên cao tốc, hỗ trợ điều hướng trong môi trường đô thị và đỗ xe tự động trong nhiều tình huống. Dù sở hữu lượng cảm biến lớn, đây vẫn nên được xem là hệ thống hỗ trợ người lái, không đồng nghĩa với khả năng tự lái hoàn toàn trong mọi điều kiện.

Giá SUV điện Denza N8L EV

Theo Đời sống và Pháp luật, mức giá được công bố, N8L EV có hai phiên bản, khởi điểm 299.800 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,16 tỷ đồng). Phiên bản cao hơn có giá 329.800 Nhân dân tệ (khoảng 1,28 tỷ đồng theo mức quy đổi tham khảo).

Đáng chú ý, phiên bản thuần điện có giá khởi điểm thấp hơn 20.000 Nhân dân tệ so với N8L PHEV đang được bán từ 319.800 Nhân dân tệ.

Phiên bản tiêu chuẩn có giá 299.800 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,16 tỷ đồng, còn phiên bản cao cấp là 329.800 Nhân dân tệ, khoảng 1,28 tỷ đồng. Đây là mức quy đổi tham khảo từ giá tại Trung Quốc, không đại diện cho giá bán tại Việt Nam hay các thị trường xuất khẩu khác.

Đáng chú ý, N8L EV lại có giá khởi điểm thấp hơn 20.000 Nhân dân tệ so với phiên bản plug-in hybrid đang được bán từ 319.800 Nhân dân tệ.

Công thức mà Denza lựa chọn vì thế khá đặc biệt: SUV dài 5,2 m, 6 chỗ ngồi, gần 500 mã lực, pin hơn 130 kWh và tầm hoạt động công bố 960 km nhưng giá khởi điểm thấp hơn chính phiên bản PHEV.

Hiện chưa có thông tin trong dữ liệu được cung cấp về kế hoạch đưa Denza N8L EV tới Việt Nam. Dù vậy, sự xuất hiện của mẫu xe cho thấy cuộc cạnh tranh trong phân khúc SUV điện cỡ lớn tại Trung Quốc đang chuyển sang một giai đoạn mới, nơi phạm vi hoạt động gần 1.000 km chưa phải điểm duy nhất được nhấn mạnh. Tốc độ sạc, phần cứng hỗ trợ lái và mức giá cũng đang trở thành những yếu tố quan trọng trong cuộc đua.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.Thông báo từ Misubishi, hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

Theo Mazda, New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.