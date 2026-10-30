SUV điện mới của Toyota xuất hiện, có nét giống Corolla Cross

Toyota mới đây vừa công bố kiến trúc nền tảng xe thế hệ mới có khả năng tương thích với cả hệ truyền động điện và hybrid. Ngay sau đó, những hình ảnh chạy thử đầu tiên của một mẫu xe được cho là đang sử dụng nền tảng này đã xuất hiện.

Thoạt nhìn, nguyên mẫu có hình dáng tương tự Toyota Corolla Cross nâng cấp. Tuy nhiên, nhiều chi tiết cho thấy đây có thể chỉ là xe thử nghiệm được ngụy trang bằng thân vỏ của một mẫu xe có sẵn.

Nguyên mẫu SUV điện mới của Toyota chạy thử trên đường. Ảnh: InsideEV

Cụ thể, cụm đèn pha trên xe không giống thiết kế của Corolla Cross thương mại. Chiều dài cơ sở cũng ngắn hơn đáng kể so với mức 2.640 mm của mẫu SUV này. Ngoài ra, nguyên mẫu không có ống xả và để lộ một phần khung gầm bên dưới sàn xe.

Những khác biệt này cho thấy chiếc xe nhiều khả năng không phải phiên bản thuần điện phát triển trực tiếp từ Corolla Cross hiện hành.

Thay vào đó, phương tiện trong ảnh có thể là một nguyên mẫu dạng "mule" – thuật ngữ ngành ô tô dùng để chỉ xe thử nghiệm được tạo ra bằng cách cải biến thân vỏ của một mẫu xe có sẵn. Mục đích để kiểm tra hệ thống kỹ thuật mới, trước khi nguyên mẫu với thiết kế hoàn chỉnh được đưa ra đường thử.

Theo nhận định từ Carscoops, chiếc SUV ngụy trang này có thể đang thử nghiệm nền tảng đa hệ truyền động mà Toyota vừa xác nhận.

Hiện nay, phần lớn ô tô du lịch và SUV sử dụng kết cấu khung liền thân của Toyota đều phát triển trên nền tảng TNGA. Tuy nhiên, biến thể e-TNGA dành cho các mẫu xe điện như dòng bZ có cấu trúc khác biệt đáng kể so với nền tảng TNGA dành cho xe động cơ đốt trong và hybrid, như Corolla sedan hay Corolla Cross.

Nền tảng mới được kỳ vọng sẽ thay đổi cách tiếp cận này. Thay vì phát triển những kiến trúc riêng cho từng loại hệ truyền động, Toyota hướng tới sử dụng chung một nền tảng phần cứng có thể đáp ứng nhiều cấu hình, từ động cơ đốt trong, hybrid, hybrid sạc ngoài đến xe thuần điện. Cách làm này mở ra khả năng xuất hiện phiên bản Corolla thuần điện trong tương lai.

Theo Toyota, việc dùng chung nền tảng có thể giúp đơn giản hóa quy trình phát triển và sản xuất, đồng thời tạo điều kiện để các nhà máy linh hoạt điều chỉnh sản lượng của các dòng xe có hệ truyền động khác nhau khi nhu cầu thị trường thay đổi.

Hãng cũng khẳng định việc dùng chung kiến trúc không khiến một loại hệ truyền động phải hy sinh hiệu suất để ưu tiên loại khác. Đáng chú ý, các phiên bản hybrid và hybrid sạc ngoài được kỳ vọng giảm khoảng 15% mức tiêu thụ nhiên liệu.

Toyota dự kiến đưa nền tảng và động cơ mới vào sản xuất, ứng dụng trên xe thương mại từ năm 2027. Trước thời điểm ra mắt, dự kiến sẽ có thêm nhiều nguyên mẫu xuất hiện trên đường phố, hé lộ thêm về định hướng phát triển sản phẩm của hãng xe Nhật Bản.