SUV điện đầu tiên của Bentley gắn 76 viên pha lê

Bentley Torcal đời 2028 là mẫu SUV thuần điện đầu tiên của hãng xe siêu sang Anh, sử dụng hệ thống điện 800 V, pin 113 kWh và có phạm vi hoạt động khoảng 604km.

Theo MotorTrend, Torcal không phải phiên bản chạy điện của Bentayga. Xe thấp và ngắn hơn, đồng thời giới thiệu ngôn ngữ thiết kế mới mà Bentley dự kiến áp dụng cho các sản phẩm tiếp theo.

Bentley Torcal đời 2028.

Chi tiết nổi bật nhất nằm ở đầu xe với 76 viên pha lê có ba kích thước khác nhau. Do xe điện không cần lưới tản nhiệt lớn như ô tô động cơ đốt trong, Bentley tận dụng khu vực này để tạo hiệu ứng trang trí.

Các viên pha lê nằm phía sau một lớp vật liệu trong suốt. Khi người dùng mở khóa xe, hệ thống chiếu sáng tạo hiệu ứng phản xạ qua pha lê. Torcal cũng là mẫu đầu tiên sử dụng logo cánh chim mới của Bentley, trong khi bốn dải đèn đặt dọc phía trước trở thành một phần nhận diện mới của hãng.

Xe có hệ số cản gió 0,279. Ngoài khoang hành lý phía sau, Torcal còn có cốp trước đủ chứa một vali xách tay cỡ nhỏ.

Nội thất nhiều công nghệ hơn

Khoang cabin vẫn sử dụng những vật liệu quen thuộc trên xe Bentley như da, gỗ và kim loại, nhưng bổ sung nhiều trang bị điện tử.

Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cong độ phân giải cao. Một số chức năng như điều chỉnh hướng cửa gió hay độ trong của cửa sổ trời kính được thực hiện thông qua màn hình cảm ứng.

Nội thất của Bentley Torcal 2028.

Torcal còn có cửa đóng mở điện, nhận diện khuôn mặt và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường.

Hệ thống âm thanh tùy chọn gồm 28 loa, bố trí cả ở ghế và tựa đầu, hỗ trợ Dolby Atmos với công suất 1.780 W.

Bentley không trang bị màn hình riêng cho hành khách phía trước. Hãng cho rằng trang bị này không mang lại đủ giá trị sử dụng.

Xe điện nhưng có âm thanh mô phỏng V8

Một điểm khác biệt của Torcal là âm thanh vận hành. Thay vì thu tiếng động cơ V8 rồi phát lại qua loa như cách thường thấy, Bentley sử dụng nhịp của động cơ V8 dung tích 6,75 lít làm cảm hứng, sau đó cho các nghệ sĩ trống tái tạo.

Bentley Torcal 2028 sử dụng nhịp của động cơ V8 dung tích 6,75 lít làm cảm hứng, sau đó cho các nghệ sĩ trống tái tạo.

Âm thanh được liên kết với cảm biến mô-men xoắn nên thay đổi theo trạng thái vận hành của xe. Khi xe chạy nhanh hơn, nhịp âm thanh cũng tăng theo.

Ở chế độ Comfort, tính năng này được tắt mặc định. Âm thanh xuất hiện ở các chế độ Bentley và Refresh, mạnh nhất khi chọn Sport. Người lái cũng có thể tắt hoàn toàn.

Mạnh tối đa 876 mã lực, đi khoảng 604km

Torcal phát triển trên nền tảng liên quan đến Porsche Cayenne Electric, sử dụng hai mô-tơ điện và hệ dẫn động bốn bánh.

Phiên bản Core có công suất 810 mã lực, mô-men xoắn khoảng 1.194 Nm, tăng tốc 0-96 km/h trong 3,4 giây.

Bản S First Edition mạnh 876 mã lực, mô-men xoắn khoảng 1.350 Nm và mất khoảng 2,9 giây để đạt 96km/h từ vị trí đứng yên.

Cả hai sử dụng bộ pin dung lượng 113 kWh và kiến trúc điện 800 V. Theo Bentley, Torcal có phạm vi hoạt động khoảng 604km theo chuẩn WLTP.

Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 400 kW. Trong điều kiện phù hợp, pin có thể tăng từ 10 lên 80% trong khoảng 16 phút.

Khả năng kéo của mẫu SUV điện gần 2,7 tấn. Hệ thống đánh lái bánh sau tối đa 7 độ là trang bị tiêu chuẩn, hỗ trợ xe xoay trở dễ hơn ở tốc độ thấp và ổn định hơn khi chạy nhanh.

Torcal chỉ được phát triển với hệ truyền động thuần điện, không có phiên bản động cơ đốt trong hay hybrid.

Bentley chưa công bố giá bán chính thức. MotorTrend ước tính xe có giá khởi điểm khoảng 250.000 USD, tương đương khoảng 6,5 tỷ đồng.

Hãng dự kiến mở đơn đặt hàng từ cuối tháng 9, những chiếc đầu tiên sẽ được giao từ quý II/2027.