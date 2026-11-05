SUV điện công suất 785 mã lực, sạc 10-80% chỉ trong 10,5 phút, giá chưa tới 900 triệu đồng

Mẫu xe mới được phân phối với 3 phiên bản gồm RWD Max, RWD Max+ và AWD Ultra, sở hữu công suất tối đa lên tới 785 mã lực, phạm vi hoạt động 715 km theo tiêu chuẩn CLTC và công nghệ sạc nhanh cho phép nạp pin từ 10% lên 80% chỉ trong 10,5 phút.

Zeekr 7X 2027.

Zeekr 7X 2027 tiếp tục duy trì phong cách SUV hiện đại, đồng thời bổ sung hai tùy chọn màu sơn mới gồm vàng bình minh và đỏ hổ phách mây. Như vậy, khách hàng hiện có tổng cộng tám màu ngoại thất để lựa chọn. Những thay đổi về diện mạo không quá đột phá nhưng góp phần làm mới hình ảnh của mẫu SUV điện này, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích thiết kế cao cấp và cá tính.

Khoang nội thất của Zeekr 7X 2027 được nâng cấp với 15 chi tiết mới, nổi bật là tùy chọn phối màu gạo nâu. Hãng sử dụng da Nappa cao cấp để bọc ghế, đồng thời nâng cấp vật liệu hoàn thiện trên vô-lăng, tấm ốp cửa và trần xe bằng da lộn. Cách bố trí cabin theo phong cách bao quanh người ngồi tạo cảm giác liền mạch, kết hợp với những vật liệu cao cấp nhằm nâng tầm trải nghiệm của hành khách. Đây cũng là một trong những điểm được Zeekr chú trọng để tăng sức cạnh tranh của 7X trong phân khúc SUV điện hạng sang.

Khả năng tối ưu không gian là một ưu điểm khác của Zeekr 7X 2027. Xe có phần nhô phía trước chỉ 863 mm, tỷ lệ sử dụng không gian nội thất đạt 83,34% và khoảng không phía trên đầu dành cho hành khách hàng ghế thứ hai lên tới 1.021 mm. Ghế trước được tích hợp chức năng massage 12 điểm với tám chế độ hoạt động và ba mức cường độ khác nhau.

Trong khi đó, hàng ghế sau sử dụng thiết kế Cloud-Comfort, cho phép điều chỉnh độ ngả tựa lưng tối đa 134 độ và trượt tiến lùi trong phạm vi 215 mm. Hệ thống tiện nghi còn bao gồm chức năng sưởi graphene và massage khí nén, giúp cải thiện sự thoải mái trên những hành trình dài.

Để nâng cao khả năng cách âm, Zeekr trang bị cho 7X 2027 tổng cộng 125 giải pháp giảm tiếng ồn, trong đó có hệ thống khử tiếng ồn chủ động RNC và kính cách âm hai lớp. Hệ thống RNC có khả năng kiểm soát những âm thanh không mong muốn lọt vào cabin, góp phần tạo ra không gian yên tĩnh hơn khi xe di chuyển ở tốc độ cao. Bên cạnh đó, hệ thống giảm chấn điện từ CCD cũng được bổ sung nhằm cải thiện khả năng hấp thụ dao động từ mặt đường.

Về công nghệ, Zeekr 7X 2027 được trang bị 31 thành phần phần cứng cảm biến, bao gồm cả cảm biến LiDAR, phục vụ hệ thống hỗ trợ lái thông minh G-ASD G-Pilot 4.1. Hệ thống này cung cấp khả năng nhận diện môi trường xung quanh theo phạm vi 360 độ, giúp xe xử lý các tình huống giao thông phức tạp.

Trên phiên bản sử dụng nền tảng G-Pilot H7, xe hỗ trợ nhiều tính năng nâng cao như NZP (điều hướng hỗ trợ lái Zeekr), D2D (điều hướng từ cửa đến cửa) và khả năng tự động di chuyển, tìm kiếm vị trí đỗ xe mà không cần dữ liệu bản đồ có sẵn. Ngoài ra, khoang lái AI cũng được nâng cấp, mở rộng khả năng tương tác thông minh giữa người dùng và phương tiện.

An toàn tiếp tục là một trong những trọng tâm phát triển trên Zeekr 7X 2027. Thân xe sử dụng thép cường độ cao với giới hạn chịu lực lên tới 2.000 MPa, nhằm tăng độ cứng vững cho cấu trúc bảo vệ hành khách. Đáng chú ý, toàn bộ các phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn hệ thống ổn định an toàn khi xảy ra hiện tượng nổ lốp. Theo công bố của Zeekr, công nghệ này có khả năng hỗ trợ duy trì sự ổn định và kiểm soát phương tiện ngay cả khi xảy ra sự cố nổ lốp ở tốc độ lên tới 240 km/h.

Về hệ truyền động, Zeekr 7X 2027 sử dụng kiến trúc điện áp cao 900V trên toàn bộ dòng sản phẩm, bao gồm động cơ điện, hệ thống điều khiển điện tử và hệ thống quản lý nhiệt. Xe có ba cấu hình với dung lượng pin và hiệu suất vận hành khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Phiên bản RWD Max sử dụng pin dung lượng 75 kWh, đi kèm động cơ điện dẫn động cầu sau có công suất tối đa 496 mã lực. Phạm vi hoạt động của phiên bản này đạt 620 km theo tiêu chuẩn CLTC, tương đương khoảng 502 km theo WLTP.

Trong khi đó, phiên bản RWD Max+ được trang bị bộ pin LFP Energee Golden Brick mới dung lượng 85 kWh, vẫn sử dụng động cơ điện công suất 496 mã lực. Nhờ dung lượng pin lớn hơn, phạm vi hoạt động được nâng lên 680 km theo tiêu chuẩn CLTC, tương đương khoảng 551 km theo WLTP. Điểm nổi bật của bộ pin 85 kWh là khả năng hỗ trợ tốc độ sạc 5.5C, cho phép nạp năng lượng từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 10,5 phút trong điều kiện sạc phù hợp.

Cao cấp nhất là phiên bản AWD Ultra sử dụng hệ dẫn động bốn bánh với hai động cơ điện, tổng công suất tối đa đạt 785 mã lực. Xe được trang bị bộ pin dung lượng 103 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 715 km theo tiêu chuẩn CLTC, tương đương khoảng 579 km theo WLTP. Đặc biệt, khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ mất 2,98 giây, đưa AWD Ultra trở thành phiên bản có hiệu suất vận hành mạnh nhất trong dòng Zeekr 7X 2027.

- Video cận cảnh Zeekr 7X 2027. Nguồn: AutoWorld.