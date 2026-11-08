SUV điện công suất 680 mã lực, nội thất tiện nghi, giá 3,5 tỷ đồng tại Việt Nam

Sự xuất hiện của Volvo EX90 đánh dấu bước tiến mới của thương hiệu Thụy Điển trong phân khúc SUV điện hạng sang tại Việt Nam. Mẫu xe được Sweden Auto phân phối chính hãng, hướng đến nhóm khách hàng đang tìm kiếm một phương tiện điện hóa cao cấp thay thế cho Volvo XC90 truyền thống. Với mức giá 3,5 tỷ đồng, Volvo EX90 có lợi thế cạnh tranh nhất định trước một số đối thủ cùng phân khúc như Mercedes-Benz EQS SUV có giá trên 5,2 tỷ đồng hay Porsche Cayenne Electric với giá khởi điểm hơn 4,7 tỷ đồng.

Volvo EX90 sở hữu chiều dài 5.037 mm, chiều rộng 1.964 mm và chiều cao 1.742 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.985 mm. Đây là một trong những mẫu SUV có kích thước lớn nhất trong danh mục sản phẩm của Volvo, cho phép bố trí không gian nội thất ba hàng ghế, đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình đông thành viên.

Volvo EX90.

Thiết kế ngoại thất tiếp tục thể hiện rõ phong cách Bắc Âu với những đường nét tối giản, thanh lịch và chú trọng tính thực dụng. Phần đầu xe được tạo hình liền mạch với bề mặt khép kín, loại bỏ lưới tản nhiệt truyền thống thường thấy trên các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong như XC90.

Điểm nhấn nổi bật là cụm đèn chiếu sáng phía trước lấy cảm hứng từ hình tượng chiếc búa của thần Thor, một đặc trưng thiết kế quen thuộc trên các mẫu Volvo hiện đại. Ở phía sau, hệ thống đèn LED bố trí theo phương thẳng đứng được tinh chỉnh theo phong cách đương đại nhưng vẫn duy trì dấu ấn nhận diện của thương hiệu.

Volvo EX90 được trang bị bộ mâm hợp kim kích thước 21 inch, kết hợp bộ lốp có thông số 265/45R21 ở bánh trước và 295/40R21 ở bánh sau. Khoảng sáng gầm xe đạt 210 mm, giúp mẫu SUV điện này có khả năng thích ứng với nhiều điều kiện mặt đường khác nhau. Tổng thể thiết kế không chạy theo những chi tiết trang trí phức tạp mà tập trung vào sự hài hòa giữa tính khí động học, vẻ sang trọng và khả năng sử dụng thực tế.

Bước vào khoang cabin, Volvo EX90 mang đến không gian nội thất hiện đại với triết lý thiết kế tối giản đặc trưng của các mẫu xe Bắc Âu. Bảng điều khiển được tinh giản, phần lớn chức năng vận hành và giải trí được tích hợp trên màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 14,5 inch, sử dụng nền tảng Google. Phía sau vô-lăng là màn hình hiển thị 9 inch, cung cấp các thông tin cần thiết về tốc độ, trạng thái vận hành và hệ thống hỗ trợ lái.

Đặc biệt, hệ thống âm thanh cao cấp Bowers & Wilkins gồm 25 loa với tổng công suất 1.610 W, hỗ trợ công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos. Một số loa còn được bố trí ngay tại tựa đầu của hai ghế trước, giúp nâng cao trải nghiệm nghe nhạc và khả năng tái tạo âm thanh trong cabin.

Về tiện nghi, Volvo EX90 sử dụng ghế bọc da Nappa cao cấp, trong đó hàng ghế trước được tích hợp chức năng làm mát và massage. Trần kính toàn cảnh có khả năng điều chỉnh độ trong suốt bằng công nghệ điện sắc, cho phép người dùng thay đổi lượng ánh sáng đi vào khoang cabin theo nhu cầu. Ngoài ra, xe còn hỗ trợ Digital Key Plus, công nghệ chìa khóa kỹ thuật số cho phép người dùng mở khóa và truy cập phương tiện thông qua thiết bị tương thích mà không cần sử dụng chìa khóa vật lý truyền thống.

Khả năng vận hành là một trong những điểm nổi bật nhất của Volvo EX90. Mẫu SUV điện này sử dụng hệ truyền động điện dẫn động bốn bánh eAWD, tạo ra tổng công suất 680 mã lực và mô-men xoắn cực đại 870 Nm. Với sức mạnh kể trên, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 4,2 giây, một con số ấn tượng đối với mẫu SUV điện cỡ lớn sở hữu cấu hình ba hàng ghế. Hệ thống treo khí nén hai buồng kết hợp bộ giảm chấn FSD thích ứng cũng được trang bị nhằm tối ưu sự cân bằng giữa độ êm ái và khả năng kiểm soát thân xe. Nhờ đó, Volvo EX90 hướng đến trải nghiệm vận hành vừa mạnh mẽ, vừa ổn định và thoải mái trên những hành trình dài.

Cung cấp năng lượng cho hệ truyền động là bộ pin CATL dung lượng 106 kWh, kết hợp nền tảng điện áp cao 800V. Theo công bố của nhà sản xuất, Volvo EX90 có thể di chuyển tối đa 625 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn WLTP. Khi sử dụng trụ sạc nhanh DC công suất 350 kW, thời gian sạc pin từ 10% lên 80% vào khoảng 22 phút trong điều kiện phù hợp.

Trong khi đó, với bộ sạc AC công suất 11 kW tích hợp trên xe, thời gian sạc từ mức pin cạn đến đầy khoảng 10 giờ. Những thông số này giúp Volvo EX90 đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày cũng như các chuyến đi đường dài, đồng thời giảm bớt áp lực về thời gian chờ sạc đối với người sử dụng xe điện.

Bên cạnh thiết kế, tiện nghi và hiệu suất, an toàn tiếp tục là yếu tố được Volvo ưu tiên hàng đầu trên EX90. Mẫu SUV điện này được phát triển với nền tảng Safe Space Technology, sử dụng mạng lưới cảm biến bố trí xung quanh xe và bên trong khoang cabin để liên tục thu thập dữ liệu về môi trường vận hành cũng như trạng thái của người ngồi trên xe.

Trong đó, Driver Understanding System có nhiệm vụ hỗ trợ đánh giá tình trạng người điều khiển, qua đó nhận diện những dấu hiệu mất tập trung hoặc không đủ tỉnh táo khi lái xe. Hệ thống Occupant Sensing giúp phát hiện sự hiện diện của hành khách bên trong cabin, trong khi Door Opening Alert cảnh báo nguy cơ mất an toàn khi người ngồi trong xe mở cửa, đặc biệt trong những tình huống có phương tiện hoặc người đi đường đang tiến đến từ phía sau.

Ngoài các công nghệ giám sát an toàn, Volvo EX90 còn được trang bị gói hỗ trợ lái tiên tiến với nhiều tính năng như duy trì làn đường, hỗ trợ chuyển làn, nhận diện chướng ngại vật và phương tiện xung quanh, giảm thiểu nguy cơ va chạm khi di chuyển ở tốc độ thấp, hỗ trợ lái trên toàn dải tốc độ và hỗ trợ đỗ xe.

- Video khám phá Volvo EX90. Nguồn: OneShot Review.