SUV địa hình thiết kế hầm hố, lội nước sâu 610 mm, giá gần 1,2 tỷ đồng

Ngay từ ngoại thất, Jeep Cherokee Trailhawk 2027 đã tạo sự khác biệt so với các phiên bản thông thường bằng phần đầu xe thiết kế riêng với những chi tiết màu đen bóng. Cản trước được tối ưu để tăng khoảng sáng và cải thiện khả năng vượt địa hình, đồng thời tích hợp các móc kéo màu đỏ đặc trưng.

Jeep Cherokee Trailhawk 2027.

Mẫu SUV còn được trang bị hệ thống đèn LED, đèn sương mù và lớp phủ chống chói trên nắp ca-pô nhằm hạn chế phản xạ ánh sáng khi di chuyển ngoài đường nhựa. Phía sau xe không thay đổi quá nhiều so với Cherokee tiêu chuẩn nhưng được bổ sung móc kéo màu đỏ, huy hiệu Trailhawk và cửa hậu đóng mở điện kết hợp các chi tiết màu đen.

Điểm đáng chú ý nhất trên Jeep Cherokee Trailhawk 2027 nằm ở hệ thống khung gầm. Xe được trang bị hệ thống treo chuyên dụng cho địa hình off-road với độ nâng 1 inch, tương đương 25 mm. Lò xo và giảm xóc cũng được thiết kế riêng, giúp khoảng sáng gầm đạt 229 mm. Cấu hình này không chỉ cải thiện khả năng vượt chướng ngại vật mà còn giúp Cherokee Trailhawk có lợi thế khi di chuyển trên những cung đường nhiều đá, bùn đất hoặc địa hình gồ ghề.

Khả năng off-road của Jeep Cherokee Trailhawk 2027 tiếp tục được củng cố bằng hệ thống tấm chắn gầm và bộ mâm 17 inch thiết kế riêng, đi kèm lốp địa hình Nexen Rodian ATX. Xe có khả năng lội nước sâu tới 610 mm. Các thông số hình học địa hình cũng được cải thiện đáng kể với góc tiếp cận 28,8 độ, góc thoát 31,8 độ và góc vượt chướng ngại vật 21,9 độ. Trong khi đó, Cherokee tiêu chuẩn có các thông số tương ứng lần lượt là 19,6 độ, 29,4 độ và 18,8 độ, cho thấy Trailhawk có lợi thế rõ rệt khi vượt địa hình khó.

Phong cách Trailhawk tiếp tục được thể hiện trong khoang nội thất với ghế màu Xanh Mantis, đường chỉ khâu tương phản màu đỏ và phần tựa lưng dập nổi. Các chi tiết trang trí màu Đỏ Radical kết hợp với những mảng ốp Nhôm Đen Spun tạo nên không gian mang đậm phong cách thể thao và địa hình.

Jeep chưa công bố toàn bộ danh sách trang bị, nhưng Cherokee Trailhawk 2027 được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình thông tin giải trí 12,3 inch, ghế trước chỉnh điện có sưởi và vô-lăng sưởi. Khách hàng cũng có thể lựa chọn thêm các gói trang bị với ghế trước thông gió, ghế sau có sưởi hoặc khả năng kéo tải tối đa 3.500 lb, tương đương khoảng 1.588 kg.

Ẩn dưới nắp ca-pô là hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ 4 xi lanh tăng áp dung tích 1,6 lít với hai mô-tơ điện, hộp số vô cấp CVT và bộ pin dung lượng 1,08 kWh. Hệ thống này tạo ra tổng công suất 210 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 312 Nm. Đây là cấu hình hướng tới sự cân bằng giữa khả năng vận hành và hiệu quả sử dụng nhiên liệu, dù việc bổ sung hàng loạt trang bị phục vụ off-road khiến mức tiêu thụ nhiên liệu của Trailhawk cao hơn đáng kể so với Cherokee thông thường.

Đáng chú ý nhất là hệ thống dẫn động bốn bánh Active Drive II, kết hợp hộp số phụ hai cấp có chế độ số thấp. Tỷ số truyền leo dốc của Cherokee Trailhawk đạt 37,5:1, cho phép xe kiểm soát tốc độ tốt hơn khi vượt địa hình dốc hoặc những đoạn đường cần lực kéo lớn.

Đây là trang bị tạo khác biệt đáng kể bởi Cherokee tiêu chuẩn thậm chí không có chế độ số thấp. Hệ thống Selec-Terrain cũng được tích hợp với các chế độ Auto, Sport, Snow, Sand/Mud và Rock, giúp người lái lựa chọn cấu hình phù hợp với từng loại địa hình.

Jeep Cherokee Trailhawk 2027 dự kiến được đưa vào sản xuất vào cuối năm nay và hãng đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng. Giá khởi điểm của mẫu xe là 44.625 USD (tương đương 1,160 tỷ đồng), đã bao gồm phí vận chuyển 1.995 USD (51,87 triệu đồng), thấp hơn một chút so với mức 45.125 USD (1,173 tỷ đồng) của phiên bản Cherokee Overland.

- Video cận cảnh Jeep Cherokee Trailhawk 2027. Nguồn: Jeep.