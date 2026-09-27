SUV địa hình thiết kế hầm hố, công suất 532 mã lực, giá 715 triệu đồng

Điểm nhấn của BAIC BJ40 Extended Range Obsidian Edition nằm ở thiết kế ngoại thất phủ màu đen hoàn toàn ngay từ nhà máy, hướng tới nhóm khách hàng yêu thích phong cách mạnh mẽ và thường xuyên sử dụng xe cho các hành trình khám phá địa hình.

BAIC BJ40 Extended Range Obsidian Edition.

Là thành viên mới trong “gia đình” BJ40, BJ40 Extended Range Obsidian Edition vẫn duy trì kiểu dáng đặc trưng của dòng SUV địa hình này, bao gồm thiết kế cửa không khung và cửa hậu chia đôi. Xe sở hữu kích thước lần lượt là 4.720x1.940x1.964 mm, chiều dài cơ sở 2.760 mm cùng thân xe vuông vức, kết hợp với lớp sơn đen mờ ánh kim, tạo diện mạo hầm hố và đậm chất "chiến binh".

Các chi tiết ngoại thất của BAIC BJ40 Extended Range Obsidian Edition như mâm xe màu đen khói, tấm chắn gầm phía trước và phía sau, logo màu đen bóng đều được hoàn thiện theo tông màu chủ đạo. Điểm tương phản đáng chú ý là cùm phanh bốn piston màu đỏ, giúp ngoại hình chiếc SUV thêm nổi bật.

Bên trong khoang cabin, BJ40 Extended Range Obsidian Edition được trang bị hai màn hình 15,6 inch ở khu vực bảng điều khiển trung tâm cùng hai màn hình bên phía hành khách. Không gian nội thất cũng được thiết kế hướng tới khả năng sử dụng linh hoạt trong những chuyến đi dài.

Khi gập hàng ghế thứ hai, sàn xe tạo thành một mặt phẳng với thể tích không gian lên tới 1.567 lít và chiều sâu 1.756 mm. Cấu hình này cho phép người dùng dễ dàng chở xe đạp, thiết bị thể thao dưới nước hoặc các vật dụng phục vụ cắm trại, đồng thời có thể tận dụng khoang xe làm nơi nghỉ ngơi khi cần.

Hệ truyền động của BJ40 Extended Range Obsidian Edition được giữ nguyên như phiên bản BJ40 tầm xa. Xe sử dụng hệ thống dẫn động bốn bánh mở rộng phạm vi hoạt động, cho tổng công suất tối đa 532 mã lực và mô-men xoắn cực đại 655 Nm. Khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h được công bố ở mức 4,9 giây.

Cung cấp năng lượng cho hệ thống là bộ pin lithium sắt phosphate dung lượng 41,7 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện 201 km và phạm vi hoạt động kết hợp lên tới 1.249 km. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp được công bố ở mức 1,17 lít/100 km. Nhờ khả năng vận hành thuần điện, BJ40 Extended Range Obsidian Edition có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị, trong khi hệ thống mở rộng phạm vi hoạt động giúp xe linh hoạt hơn trên những hành trình đường dài.

Khả năng off-road tiếp tục là một trong những điểm nổi bật của mẫu SUV này. BJ40 Extended Range Obsidian Edition sử dụng kết cấu thân xe không chịu tải và được trang bị ba khóa vi sai, đi kèm góc tiếp cận 38 độ, góc thoát 37 độ và khả năng lội nước sâu tối đa 750 mm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Những thông số này giúp xe hướng tới các địa hình phức tạp như đường nhiều hố sâu, tình huống trục ngang hoặc các đoạn đường phải vượt sông. Về an toàn, xe được trang bị tiêu chuẩn khung chống lật bằng kim loại tích hợp cùng thân xe dạng khung quân sự, kết hợp 13 vòng gia cường độc lập nhằm tăng cường khả năng bảo vệ hành khách khi xảy ra va chạm.