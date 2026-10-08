SUV địa hình siêu hầm hố, công suất 300 mã lực, giá hơn 1,3 tỷ đồng

Phiên bản mới được RTR phát triển với nhiều nâng cấp tập trung vào khả năng off-road, đồng thời bổ sung loạt chi tiết ngoại thất nổi bật, trong đó đáng chú ý là các điểm nhấn màu xanh Hyper Lime và bộ mâm xe thiết kế riêng.

Ford Bronco RTR 2027.

Ford đã chính thức công bố giá bán khởi điểm của Bronco RTR 2027 ở mức 50.790 USD (tương đương 1,320 tỷ đồng), chưa bao gồm phí vận chuyển. Tuy nhiên, phí vận chuyển vẫn chưa được công bố.

Ngay từ phiên bản tiêu chuẩn, Ford Bronco RTR 2027 đã được định hướng rõ ràng cho nhu cầu chinh phục địa hình, đặc biệt là những cung đường cát và địa hình off-road khắc nghiệt. Xe được trang bị hệ thống treo HOSS 1.0 độc quyền đi kèm bộ nâng gầm, lốp địa hình 33 inch và mâm 17 inch có khóa vành. Cấu hình này giúp Bronco RTR tăng khả năng vượt địa hình, đồng thời mang đến diện mạo cơ bắp hơn so với Bronco thông thường.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên Ford Bronco RTR 2027 là gói ngoại hình Hyper Lime. Tùy chọn này bổ sung các chi tiết màu xanh lá cây chanh nổi bật trên mâm xe, logo, nắp ca-pô và nhiều khu vực khác cả bên ngoài lẫn bên trong khoang cabin. Thậm chí, màu sắc đặc trưng này còn xuất hiện trên dây an toàn, tạo điểm nhận diện riêng cho phiên bản RTR và giúp chiếc SUV địa hình trở nên nổi bật hơn khi di chuyển trên đường phố.

Đối với những khách hàng có nhu cầu off-road cao hơn, Ford cho phép đặt Bronco RTR 2027 với gói Sasquatch kết hợp hệ thống treo RTR. Cấu hình này nâng cấp đáng kể khả năng vận hành của xe nhờ bộ giảm xóc HOSS 3.0 Fox, lốp địa hình 35 inch và cản trước dạng mô-đun chịu lực cao do Ford Racing cung cấp. Bên cạnh đó, bộ đồ họa ngoại thất RTR như trên phiên bản trong hình cũng có thể được lựa chọn dưới dạng trang bị bổ sung, giúp chủ xe cá nhân hóa diện mạo chiếc Bronco theo phong cách mạnh mẽ hơn.

So với Ford Bronco Raptor, Bronco RTR 2027 có thiết kế gây ấn tượng không kém nhờ hàng loạt chi tiết ngoại thất được tinh chỉnh theo hướng thể thao và địa hình. Tuy nhiên, mẫu xe này không sử dụng động cơ V6 tăng áp kép dung tích 3 lít mạnh mẽ như Raptor. Thay vào đó, Bronco RTR sử dụng động cơ 4 xi lanh thẳng hàng tăng áp dung tích 2,3 lít quen thuộc trên dòng Bronco, cho công suất tối đa 300 mã lực.

Ford cũng thực hiện một số điều chỉnh đối với động cơ 2,3 lít nhằm tăng khả năng đáp ứng khi vận hành off-road. Đáng chú ý là hệ thống chống trễ và quạt làm mát được lấy trực tiếp từ Bronco Raptor. Những nâng cấp này được kỳ vọng giúp động cơ duy trì khả năng phản hồi tốt hơn trong điều kiện vận hành khắc nghiệt, đồng thời tăng độ bền khi xe thường xuyên hoạt động trên các cung đường địa hình.

- Video cận cảnh Ford Bronco RTR 2027. Nguồn: MotorTrend Channel.