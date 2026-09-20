SUV địa hình siêu hầm hố, công suất 231 mã lực, giá gần 1 tỷ đồng

Đây là phiên bản được phát triển tập trung vào khả năng off-road, nổi bật với hệ thống treo trục cứng không độc lập ở cả phía trước và phía sau cùng loạt trang bị chuyên dụng được lắp đặt ngay từ nhà máy. Phiên bản đặc biệt này chỉ được sản xuất giới hạn 300 chiếc và thực hiện theo thứ tự khách hàng đặt mua.

GWM Tank 300 Hooke Trail Edition 2027.

So với GWM Tank 300 tiêu chuẩn, Hooke Trail Edition 2027 vẫn duy trì thiết kế tổng thể quen thuộc nhưng được bổ sung hàng loạt phụ kiện phục vụ nhu cầu vượt địa hình. Xe có bộ tem và logo riêng, cản trước và cản sau được thiết kế lại, trang bị thiết bị kéo và ống thở. Hệ thống quan sát ban đêm thụ động cũng được cung cấp dưới dạng tùy chọn, giúp tăng khả năng quan sát trong điều kiện ánh sáng yếu.

Kích thước tổng thể của GWM Tank 300 Hooke Trail Edition 2027 lần lượt là 4.886 mm chiều dài, 1.984 mm chiều rộng và 1.960 mm chiều cao, trong khi chiều dài cơ sở đạt 3.010 mm. Với thiết kế hướng đến khả năng vận hành địa hình, xe sở hữu góc tiếp cận 41 độ và góc thoát 34 hoặc 36 độ, tùy cấu hình. Bộ lốp kích thước 265/70 R18 cũng được trang bị nhằm đáp ứng tốt hơn những điều kiện vận hành ngoài đường nhựa.

Bên trong khoang lái, GWM Tank 300 Hooke Trail Edition 2027 được trang bị cụm màn hình gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD 12,3 inch và màn hình trung tâm dạng nổi kích thước 15,6 inch, độ phân giải 2,5K. Hệ thống thông tin giải trí sử dụng nền tảng Coffee OS 3 AI, tích hợp trợ lý giọng nói Coffee GPT và các tính năng tương tác thông minh. Xe đồng thời hỗ trợ Coffee Air-Hicar, ICCOA cùng một số tính năng kết nối khác, giúp tăng khả năng liên kết giữa phương tiện và các thiết bị cá nhân.

Sức mạnh của Tank 300 Hooke Trail Edition 2027 đến từ động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp 2 lít, cho công suất tối đa 231 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Tuy nhiên, động cơ không phải điểm thay đổi quan trọng nhất của phiên bản đặc biệt này. GWM tập trung nâng cấp cấu trúc khung gầm để biến Tank 300 trở thành một mẫu SUV có khả năng chinh phục địa hình mạnh mẽ hơn.

Theo đó, hệ thống treo độc lập tay đòn kép phía trước trên Tank 300 tiêu chuẩn được thay thế bằng hệ thống treo trục cứng không độc lập. Kết hợp với trục cứng phía sau, mẫu xe mới hình thành cấu trúc trục cứng kép trước và sau. Đây là thay đổi quan trọng đối với khả năng vận hành off-road, bởi thiết kế trục cứng giúp bánh xe duy trì khả năng bám địa hình tốt hơn trong những điều kiện mặt đường không bằng phẳng và có độ biến thiên lớn.

Cấu trúc khung gầm mới cũng tạo điều kiện để GWM Tank 300 Hooke Trail Edition 2027 có thể sử dụng lốp kích thước lên tới 40 inch, qua đó mở rộng đáng kể khả năng vượt địa hình. Mẫu xe còn được trang bị một loạt linh kiện chuyên dụng như ống trục trước gia cường, thanh giằng, thanh giằng tay đòn ngắn và bộ truyền động cuối có tỷ số truyền cao. Những nâng cấp này được thiết kế nhằm cải thiện khả năng phục hồi, tăng lực kéo và hỗ trợ xe vượt qua những đoạn địa hình dốc hoặc khó đi.