SUV địa hình sắp ra mắt Việt Nam có bản tầm xa, chạy thuần điện 300 km

Theo Car News China, thương hiệu iCar thuộc tập đoàn Chery vừa chính thức ra mắt phiên bản tầm xa Long Range của mẫu SUV địa hình iCar V27.

Tại các thị trường nước ngoài, xe được bán dưới tên gọi iCaur V27, cũng trang bị hệ truyền động REEV. iCaur V27 dự kiến sớm ra mắt khách hàng Việt Nam trong năm nay.

Trên iCaur V27, động cơ xăng 1.5L tăng áp đóng vai trò máy phát điện, cấp nguồn cho motor điện hoạt động. Tùy phiên bản, mẫu SUV địa hình REEV sẽ sử dụng một hoặc 2 motor điện trong hệ truyền động.

Ở bản Long Range vừa ra mắt, gói pin LFP dung lượng 51,2 kWh của CATL được trang bị, cho phép xe hoạt động thuần điện trên quãng đường 300 km theo chu trình CLTC. Quy đổi sang chuẩn WLTP, phạm vi hoạt động thuần điện của phiên bản tầm xa sẽ tương đương 243 km.

Các phiên bản hiện hành của iCaur V27 chỉ có thể chạy thuần điện tối đa 210 km ở bản dẫn động cầu sau, tối đa 200 km ở biến thể dẫn động 4 bánh. Tất cả số liệu này được công bố theo chu trình CLTC của Trung Quốc, tương đương khoảng 145-150 km theo chuẩn WLTP.

Như vậy, phiên bản Long Range của iCaur V27 sẽ cải thiện tầm hoạt động thuần điện thêm 90-100 km, công bố theo chu trình CLTC.

Các kích thước của iCaur V27 bản Long Range không thay đổi, trong đó chiều dài x rộng x cao lần lượt 5.055 mm x 1.976 mm x 1.894 mm, chiều dài cơ sở 2.910 mm. Góc tới và góc thoát sau lần lượt 24 độ và 23 độ, khoảng sáng gầm xe tối thiểu 220 mm, lội nước tối đa 600 mm.

Ngoại thất mẫu SUV địa hình nổi bật với lưới tản nhiệt hẹp, hốc đèn vuông chứa dải đèn LED hình tròn. Tổng thể thiết kế iCaur V27 dạng hình hộp, tương tự nhiều dòng SUV địa hình hiện nay.

Điểm nhấn khoang lái là màn hình trung tâm 15,4 inch với độ phân giải 2,5K. Bệ trung tâm tối giản với điểm nhấn là núm xoay chọn chế độ lái. Trần kính chia đôi "Starry Sky Island" cũng là thiết kế khá ấn tượng trong nội thất iCaur V27.

Hãng xe Trung Quốc cho biết thiết kế nội thất V27 đã nhận giải thưởng Best Interior Design Award, hạng mục Xe cao cấp ở giải thưởng Torino Automotive Design Award.

Hai phiên bản mới của iCaur V27 tại Trung Quốc có giá lần lượt 189.800 NDT và 203.800 NDT, tương đương 28.314-30.403 USD. Ở Việt Nam, iCaur V27 dự kiến sở hữu giá bán dưới 2 tỷ đồng, cạnh tranh Hyundai Palisade, Volkswagen Teramont Pro Max hay các mẫu xe địa hình GWM Tank 500, Toyota Land Cruiser FJ, Land Cruiser Prado...