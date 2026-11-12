SUV địa hình mạnh 450 mã lực, di chuyển 200km không cần đổ xăng, giá gần 730 triệu đồng

Điểm nổi bật của phiên bản mới là hệ thống hỗ trợ lái thông minh Huawei Qiankun ADS 5 Pro, giao diện điều khiển HarmonyOS cùng hệ truyền động hai mô-tơ điện có công suất kết hợp 450 mã lực. So với phiên bản tiêu chuẩn, Deepal G318 4WD Qiankun Edition được nâng cấp đáng kể về công nghệ, tiện nghi nội thất và khả năng vận hành, dù mức giá chỉ cao hơn 4.000 Nhân dân tệ (15,38 triệu đồng).

Deepal G318 4WD Qiankun Edition.

Một trong những nâng cấp quan trọng nhất trên Deepal G318 4WD Qiankun Edition là hệ thống hỗ trợ lái thông minh Huawei Qiankun Smart Driving ADS 5 Pro. Công nghệ này hỗ trợ các tính năng lái xe thông minh trên cả đường đô thị và đường cao tốc, mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động so với hệ thống Deepal AD Pro được trang bị trên phiên bản tiêu chuẩn.

Trước đây, Deepal AD Pro chủ yếu hỗ trợ các chức năng lái xe thông minh trên đường cao tốc, trong khi hệ thống Huawei Qiankun ADS 5 Pro mang đến khả năng hỗ trợ vận hành linh hoạt hơn trong môi trường giao thông phức tạp. Việc tích hợp công nghệ của Huawei được xem là lợi thế đáng chú ý, giúp Deepal G318 tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV điện hóa có trang bị hỗ trợ lái tiên tiến.

Không gian nội thất cũng được nâng cấp với màn hình giải trí trung tâm kích thước 15,6 inch, lớn hơn so với trang bị trên phiên bản cơ bản. Đặc biệt, mẫu xe mới sử dụng hệ điều hành HarmonyOS của Huawei thay cho nền tảng Deepal OS trước đây. Việc chuyển sang HarmonyOS giúp nâng cấp trải nghiệm tương tác giữa người dùng và hệ thống thông tin giải trí, đồng thời tạo sự đồng bộ hơn giữa các chức năng điều khiển trên xe.

Bên cạnh hệ thống giải trí, Deepal G318 4WD Qiankun Edition còn được bổ sung nhiều trang bị tiện nghi nhằm nâng cao trải nghiệm cho người sử dụng. Đáng chú ý là chức năng massage ghế trước, hệ thống đèn viền nội thất và dàn âm thanh 16 loa.

Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn chỉ được trang bị hệ thống âm thanh 8 loa và không có đầy đủ những tiện ích nói trên. Những nâng cấp này giúp khoang cabin của phiên bản Qiankun trở nên cao cấp hơn, đặc biệt phù hợp với những khách hàng thường xuyên sử dụng xe cho các chuyến đi dài hoặc di chuyển cùng gia đình.

Về khả năng vận hành, Deepal G318 4WD Qiankun Edition sử dụng hệ truyền động gồm hai mô-tơ điện kết hợp hệ dẫn động bốn bánh. Tổng công suất của hệ thống đạt 450 mã lực, trong khi mô-men xoắn cực đại kết hợp đạt 552 Nm. Đây là những thông số đáng chú ý đối với một mẫu SUV hướng đến khả năng vận hành đa địa hình, giúp xe có thêm lợi thế về sức kéo và khả năng tăng tốc khi cần thiết. Hệ dẫn động bốn bánh cũng góp phần cải thiện độ bám đường và khả năng kiểm soát xe trên những bề mặt có độ ma sát thấp.

Theo công bố, Deepal G318 4WD Qiankun Edition có phạm vi di chuyển thuần điện 200 km theo tiêu chuẩn CLTC. Xe hỗ trợ sạc nhanh, cho phép nạp năng lượng từ 30% lên 80% trong khoảng 15 phút. Đây là lợi thế đáng kể đối với người dùng cần tiết kiệm thời gian trong những hành trình dài. Khả năng di chuyển thuần điện 200 km cũng giúp mẫu SUV này đáp ứng phần lớn nhu cầu đi lại thường ngày mà không cần thường xuyên sử dụng động cơ đốt trong.