SUV địa hình dài hơn 5,1 mét, mạnh 831 mã lực, giá gần 1,4 tỷ đồng

Hongqi G919 2027 mang phong cách thiết kế đậm chất phương Đông, lấy cảm hứng từ kỹ thuật mộng và chốt trong kiến trúc cổ Trung Quốc. Thân xe vuông vức tạo nên tỷ lệ cân đối, trong khi lưới tản nhiệt mô phỏng kết cấu mộng và chốt, gợi liên tưởng đến dòng nước đổ xuống, qua đó tạo nên diện mạo vừa cổ điển vừa cơ khí.

Cụm đèn pha LED hình chữ nhật cũng được thiết kế theo phong cách vuông vức đặc trưng của các mẫu SUV địa hình cỡ lớn, đồng thời tạo liên hệ với ngôn ngữ thiết kế của những mẫu xe Hongqi trong lịch sử. Khách hàng mua Hongqi G919 2027 có thể lựa chọn 6 màu ngoại thất gồm xanh thần nông, đen huyền, vàng cát, xám sao, cam đan hạ và xanh sao.

Hongqi G919 2027.

SUV địa hình này có chiều dài 5.135 mm, rộng 2.050 mm, cao 1.950 mm và chiều dài cơ sở 2.900 mm. Các vòm bánh xe được mở rộng, kết hợp tấm chắn gầm màu đen, thiết kế nóc xe dạng nổi và bộ lốp địa hình, tạo vẻ ngoài chắc chắn phù hợp với mục đích vận hành trên những cung đường khó.

Phía sau, Hongqi G919 sử dụng cửa hậu mở ngang cùng các điểm gắn phụ kiện bên ngoài, vốn thường xuất hiện trên những mẫu SUV địa hình chuyên dụng. Cụm đèn hậu được bố trí theo phương dọc, trong khi ngoại thất có hơn 20 giao diện tùy chỉnh được lắp đặt sẵn từ nhà máy, cho phép người dùng cá nhân hóa chiếc xe theo nhiều phong cách khác nhau.

Hongqi G919 2027 cũng được đầu tư mạnh vào hệ thống hỗ trợ lái thông minh. Xe sở hữu cảm biến LiDAR 384 dòng hiệu năng cao ở phía trước, kết hợp nền tảng Hongqi Sinan Intelligent Driving 5.0 Max. Một trong những công nghệ đáng chú ý là LiDAR có trường nhìn thay đổi, với khả năng phát hiện vật thể ở khoảng cách tối đa lên tới 400 m.

Khi di chuyển trong đô thị, hệ thống có thể mở rộng trường quét theo phương ngang để tăng phạm vi quan sát, trong khi ở tốc độ cao, LiDAR ưu tiên khả năng nhận diện vật thể ở khoảng cách xa. Hệ thống còn kết hợp dữ liệu LiDAR với camera phía trước nhằm nâng cao khả năng nhận thức môi trường xung quanh.

Bên cạnh đó, Hongqi G919 được trang bị kiến trúc LiDAR chính dạng vệ tinh cùng chip Qualcomm Snapdragon 8650 dành cho hệ thống hỗ trợ lái. Nền tảng tính toán này cung cấp năng lực xử lý cần thiết cho các thuật toán ra quyết định theo thời gian thực, bao gồm những tình huống lái xe phức tạp.

Đồng thời, Hongqi G919 2027 còn có hệ thống quan sát ban đêm bằng hồng ngoại, với phạm vi phát hiện phương tiện lên tới 400 m và nhận diện người đi bộ ở khoảng cách tối đa 220 m, hỗ trợ tăng khả năng quan sát khi di chuyển trong điều kiện ánh sáng hạn chế.

Khoang nội thất của Hongqi G919 2027 tiếp tục sử dụng chủ đề thiết kế mạnh mẽ với các đường nét thẳng đứng. Hongqi cho biết cảm hứng thiết kế được lấy từ trục trung tâm Bắc Kinh, qua đó hình thành một "cụm trục trung tâm" xuyên suốt cabin và tạo cảm giác trang trọng.

Bảng táp-lô nổi bật với màn hình cảm ứng trung tâm 17,3 inch, đồng thời vẫn duy trì hệ thống nút bấm vật lý để điều khiển một số chức năng. Hàng ghế thứ hai cũng được trang bị màn hình giải trí 17,3 inch. Toàn bộ hệ thống khoang lái thông minh sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8295P, trong khi hệ thống âm thanh gồm 18 loa Dynaudio, hỗ trợ âm thanh vòm Dolby Atmos 7.1.4.

Cần số trung tâm có thiết kế lấy cảm hứng từ cần điều khiển máy bay, tạo điểm nhấn khác biệt cho cabin. Hongqi G919 sở hữu cấu hình 5 chỗ ngồi với không gian tương đối rộng rãi, trong đó hàng ghế trước có khoảng để chân lớn và tựa lưng ghế sau có thể điều chỉnh góc ngả tới 131 độ.

Chưa dừng lại ở đó, Hongqi G919 2027 còn được trang bị tủ lạnh tích hợp dung tích 7,3 lít, có khả năng duy trì nhiệt độ trong khoảng từ -6 đến 50 độ C, cùng bàn nhỏ và ghế tích hợp chức năng sưởi, thông gió. Tổng cộng có 41 ngăn chứa đồ được bố trí trong cabin, trong khi khoang hành lý có dung tích lên tới 950 lít.

Điểm đáng chú ý nhất trên Hongqi G919 2027 nằm ở hệ truyền động. Xe sử dụng động cơ xăng 2.0T làm bộ mở rộng phạm vi hoạt động, kết hợp với hệ thống 4 mô-tơ điện độc lập. Tổng công suất của hệ thống đạt 831 mã lực, trong khi mô-men xoắn kết hợp lên tới 1.320 Nm. Nhờ đó, chiếc SUV địa hình cỡ lớn có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,5 giây. Theo tiêu chuẩn CLTC, xe có phạm vi hoạt động thuần điện tối đa 280 km và tổng phạm vi hoạt động kết hợp lên tới 1.350 km.

Hệ thống 4 mô-tơ điện cho phép Hongqi G919 điều khiển độc lập mô-men xoắn và tốc độ của từng bánh xe. Khi cần thiết, các mô-tơ có thể tạo lực kéo theo những hướng khác nhau, giúp xe thực hiện các thao tác đặc biệt trên địa hình khó. Công nghệ điều khiển mô-men xoắn vi sai độc lập cho phép giảm bán kính quay vòng tối thiểu xuống 5,3 m.

Khi kết hợp với hệ thống lái biến thiên liên tục Qixuan Max, con số này có thể giảm còn 2,5 m, hỗ trợ những thao tác như quay đầu chữ U hoặc xoay xe bằng cách điều khiển lực kéo khác nhau giữa các bánh. Mẫu SUV mới cũng được trang bị hệ thống treo khí nén nhằm tăng khả năng thích ứng với nhiều điều kiện mặt đường.

Khả năng off-road của Hongqi G919 2027 còn được củng cố bởi hệ thống 3 khóa vi sai, gồm khóa vi sai cơ khí ở cầu trước, cầu sau và khóa trung tâm điều khiển bằng năng lượng. Hệ thống điều khiển 4 mô-tơ tích hợp thuật toán phân bổ mô-men xoắn eTVC, cho phép điều chỉnh lực kéo giữa các bánh với độ trễ tính bằng mili giây. Đây là cấu hình hướng tới việc duy trì độ bám trong những tình huống bánh xe mất độ bám hoặc khi xe phải vượt qua địa hình có độ dốc và độ bám thay đổi liên tục.

G919 sử dụng khung gầm địa hình chuyên dụng dạng không liền khối, với độ cứng xoắn của khung đạt 9.500 Nm/độ. Hơn 90% kết cấu khung được chế tạo từ thép cường độ cao và siêu cường độ cao, trong khi khoang hành khách sử dụng 100% thép định hình nóng ở các khu vực kết cấu chính. Thiết kế này nhằm tăng độ cứng và hạn chế biến dạng cấu trúc khi xảy ra va chạm.

Bộ pin của Hongqi G919 cũng được bảo vệ bằng kết cấu gia cố ở phần đáy và bố trí giữa các dầm khung. Theo công bố của hãng, phần bảo vệ đáy pin có khả năng chịu lực tác động lên tới 1.500 J, cao gấp 10 lần mức tiêu chuẩn quốc gia mà hãng đề cập. Cách bố trí này giúp hạn chế nguy cơ hư hỏng bộ pin khi xe phải vượt địa hình đá sỏi hoặc gặp va chạm từ phía dưới.

- Video cận cảnh Hongqi G919 2027. Nguồn: Vision Effect TV.