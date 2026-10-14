SUV địa hình dài hơn 4,8 mét, công suất 782 mã lực, giá từ 540 triệu đồng

Mẫu SUV địa hình cỡ trung này có giá niêm yết từ 139.900-179.900 Nhân dân tệ (tương đương 540,77-695,38 triệu đồng) đối với các phiên bản chạy xăng. Các phiên bản hybrid cắm sạc Jetour Traveler 7 C-DM có giá từ 152.900-172.900 Nhân dân tệ (591,02-668,32 triệu đồng).

Không chỉ được nâng cấp về thiết kế và tiện nghi, Jetour Traveler 7 2027 còn sở hữu hệ thống hỗ trợ lái thông minh Falcon 500. Đồng thời, SUV này còn có hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian thông minh XWD nhằm tăng khả năng vận hành trên nhiều loại địa hình.

Jetour Traveler 7 2027.

Jetour Traveler 7 2027 tiếp tục theo đuổi phong cách vuông vức, khỏe khoắn với những chi tiết gợi liên tưởng đến các mẫu SUV địa hình truyền thống. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha tròn mang hơi hướng cổ điển, kết hợp dải đèn LED liền mạch và các khe thông gió hình chữ nhật phía dưới, tạo diện mạo mạnh mẽ.

Traveler 7 2027 có 6 tùy chọn màu sơn gồm vàng ánh mặt trời, xanh sương mù, xám đường cao tốc, đen huyền bí, bạc núi tuyết và xanh cực quang. Những lựa chọn màu sắc này giúp mẫu SUV đáp ứng cả nhóm khách hàng yêu thích vẻ ngoài cá tính lẫn người dùng chuộng phong cách tinh tế, hiện đại.

Nhìn từ bên hông, Jetour Traveler 7 sở hữu vòm bánh xe cùng màu thân xe, mái xe tạo hiệu ứng nóc nổi và gương chiếu hậu màu khói. Xe được trang bị bộ mâm thiết kế mới, góp phần tăng vẻ khỏe khoắn cho tổng thể. Kích thước dài, rộng và cao lần lượt đạt 4.827x2.006x1.875 mm, chiều dài cơ sở là 2.800 mm.

Ở phía sau, mẫu SUV địa hình này tiếp tục duy trì cửa hậu mở ngang và chi tiết lốp dự phòng gắn phía sau, kết hợp cụm đèn hậu màu khói. Cách bố trí này không chỉ giữ lại dấu ấn thiết kế đặc trưng của dòng Traveler mà còn nhấn mạnh định hướng sử dụng đa địa hình của mẫu xe.

Khoang nội thất Jetour Traveler 7 2027 được cung cấp các tùy chọn màu đỏ Danxia, mơ bóng trăng và Đđen huyền bí. Khu vực bảng táp-lô có màn hình giải trí trung tâm kích thước 15,6 inch cùng bảng đồng hồ LCD 10,25 inch, vận hành trên nền tảng chip Qualcomm 8255 và hệ thống buồng lái thông minh Tour OS 3.3.

Bên cạnh đó, Jetour Traveler 7 2027 còn được trang bị cần số điện tử tích hợp lẫy chuyển số, trong khi bệ tỳ tay trung tâm bố trí đế sạc không dây cho điện thoại và nút điều khiển chế độ địa hình X-Mode. Cách bố trí này hướng đến việc kết hợp giao diện kỹ thuật số với các chức năng điều khiển phục vụ cả nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn những chuyến hành trình dài.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý trên Jetour Traveler 7 là hệ thống hỗ trợ lái thông minh Falcon 500, sử dụng chip Horizon Journey 6M với năng lực tính toán được công bố ở mức 128 Tops và nền tảng mô hình lớn. Hệ thống này hỗ trợ các chức năng lái xe thông minh tiên tiến nhưng phạm vi tính năng cụ thể có thể khác nhau tùy phiên bản và điều kiện vận hành.

Ngoài ra, Jetour cho biết sẽ bổ sung một cấu hình cao cấp hơn trong tương lai, tích hợp cảm biến LiDAR bố trí trong cabin và giải pháp lái xe thông minh Huawei Qiankun ADS 5. Đây là hướng nâng cấp cho thấy hãng đang tăng cường đầu tư vào công nghệ hỗ trợ lái nhằm nâng cao sức cạnh tranh của dòng SUV địa hình.

Trang bị tiện nghi cũng là điểm nhấn của mẫu xe mới. Jetour Traveler 7 sử dụng ghế ngồi cấu trúc 12 lớp, trong đó ghế trước có chức năng thông gió, sưởi ấm, massage khí nén tám điểm và điều chỉnh điện 10 hướng. Ghế hành khách phía trước được thiết kế theo dạng ghế thư giãn cỡ lớn, có thể gập bằng một thao tác.

Hệ thống âm thanh Boya với 23 loa, đèn viền nội thất 256 màu và kính cách âm hai lớp góp phần nâng cao trải nghiệm trong cabin. Đặc biệt, hàng ghế thứ hai có thể gập xuống nhanh chóng để tạo thành không gian nằm nghỉ dài khoảng hai mét, giúp xe linh hoạt hơn khi đi du lịch hoặc cắm trại.

Jetour Traveler 7 bản chạy xăng có hai tùy chọn động cơ 4 xi lanh tăng áp dung tích 1,5 lít và 2 lít. Động cơ 1,5 lít sản sinh công suất tối đa 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp. Trong khi đó, động cơ 2 lít đạt công suất tối đa 254 mã lực và mô-men xoắn cực đại 390 Nm, đi cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp hoặc hộp số tự động 8 cấp tùy cấu hình.

Đáng chú ý nhất là phiên bản hybrid cắm sạc Jetour Traveler 7 C-DM, sử dụng động cơ 4 xi lanh tăng áp 1,5 lít kết hợp ba mô-tơ điện. Tổng công suất hệ thống đạt 782 mã lực và mô-men xoắn kết hợp lên tới 835 Nm. Xe được trang bị bộ pin CATL dung lượng 45,12 kWh, cho phạm vi di chuyển thuần điện 251 km và tổng phạm vi hoạt động kết hợp khoảng 1.400 km theo tiêu chuẩn công bố.

Không chỉ chú trọng sức mạnh động cơ, Jetour Traveler 7 2027 còn được phát triển với định hướng chinh phục địa hình. Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian thông minh XWD kết hợp hệ thống lựa chọn chế độ địa hình 7+X điều khiển bằng một nút bấm, cho phép người lái chuyển đổi thiết lập vận hành phù hợp với điều kiện mặt đường.

Xe có góc tiếp cận 27 độ, góc thoát 30 độ, khoảng sáng gầm tối thiểu 220 mm và khả năng lội nước sâu tối đa 700 mm theo thông số công bố. Những thông số này tạo lợi thế khi di chuyển trên đường đất, đường gồ ghề hoặc các cung đường có chướng ngại vật, dù khả năng vượt địa hình thực tế còn phụ thuộc loại lốp, tải trọng và kỹ năng điều khiển.

- Video cận cảnh Jetour Traveler 7 2027. Nguồn: CarVibes.