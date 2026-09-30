SUV địa hình dài gần 5,2 mét, công suất 761 mã lực, giá chưa tới 1,3 tỷ đồng

Ở phiên bản nâng cấp mới, Jetour Zongheng G700 không chỉ được tinh chỉnh thiết kế ngoại thất mà còn bổ sung hệ thống lái thông minh Huawei Qiankun ADS 5, đi kèm nhiều công nghệ hỗ trợ lái và khả năng vận hành địa hình.

Jetour Zongheng G700 2027.

Phần đầu xe Jetour Zongheng G700 được thay đổi đáng kể theo hướng hiện đại và phù hợp với môi trường đô thị hơn. Nếu phiên bản trước gây ấn tượng bằng diện mạo vuông vức, hầm hố và đậm chất xe địa hình, mẫu xe mới sử dụng cản trước sơn cùng màu thân xe thay cho thiết kế cản màu đen cỡ lớn, qua đó tạo cảm giác sang trọng hơn. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh với viền mạ crôm, trong khi cụm đèn pha được sơn đen, góp phần tạo diện mạo mạnh mẽ nhưng hiện đại.

Tùy từng phiên bản, Jetour Zongheng G700 2027 được trang bị LiDAR 896 dòng độ phân giải cao kết hợp hệ thống lái thông minh Huawei Qiankun ADS 5. Hệ thống này hỗ trợ các tính năng như điều hướng tự động NOA và hỗ trợ đỗ xe trong nhiều tình huống. Việc bổ sung nền tảng hỗ trợ lái của Huawei giúp mẫu SUV Trung Quốc tăng cường khả năng nhận diện môi trường xung quanh, đồng thời đưa các tính năng lái xe thông minh cao cấp xuống một mẫu xe vừa có khả năng sử dụng hàng ngày vừa hướng tới khả năng vận hành địa hình.

Nhìn từ bên hông, Jetour G700 2027 vẫn giữ kiểu dáng SUV vuông vức với tay nắm cửa truyền thống, giá nóc và bộ mâm đa chấu thiết kế mới. Những thay đổi này giúp ngoại hình xe trở nên tinh tế hơn mà không làm mất đi đặc trưng của một mẫu SUV thiên về khả năng vận hành đa địa hình.

Phía sau, xe sử dụng cụm đèn hậu dạng dọc với lớp hoàn thiện màu đen mờ, kết hợp lốp dự phòng đặt bên ngoài. Kích thước tổng thể của Jetour Zongheng G700 2027 lần lượt là 5.198x2.050x1.956 mm, chiều dài cơ sở 2.870 mm. Zongheng G700 tiếp tục cung cấp cấu hình 5 chỗ và 6 chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng khác nhau của khách hàng.

Khoang cabin của Jetour G700 2027 được thiết kế theo phong cách hình hộp, kết hợp nhiều chi tiết trang trí mạ crôm nhằm tạo cảm giác cao cấp. Nổi bật trên bảng táp-lô là vô-lăng đa chức năng 3 chấu, màn hình trung tâm dạng nổi kích thước 15,6 inch và màn hình hiển thị dạng liền mạch có tổng kích thước 35,4 inch, được gọi là màn hình Skyline. Cách bố trí này tạo nên không gian nội thất mang đậm phong cách công nghệ, đồng thời cung cấp lượng thông tin lớn cho người lái và hành khách. Cả cấu hình 5 chỗ và 6 chỗ đều tiếp tục được duy trì trên mẫu SUV mới.

Về vận hành, Jetour Zongheng G700 2027 sử dụng hệ thống hybrid Kunpeng Super Hybrid CDM-O với động cơ hybrid 2.0T đặt dọc. Tổng công suất của toàn hệ thống đạt 761 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 795 Nm. Hệ truyền động kết hợp với hộp số hybrid thế hệ mới, hướng tới khả năng cung cấp sức mạnh lớn nhưng vẫn duy trì hiệu quả sử dụng năng lượng trong điều kiện vận hành hàng ngày.

Mẫu SUV này sử dụng bộ pin lithium ternary do CATL cung cấp và có tốc độ tối đa 180 km/h. Phạm vi hoạt động thuần điện đạt 210 km theo tiêu chuẩn WLTC, cho phép xe thực hiện phần lớn các hành trình di chuyển hàng ngày bằng năng lượng điện nếu được sạc đầy. Jetour G700 cũng được trang bị một số tính năng hỗ trợ vận hành đặc thù như khả năng quay đầu chữ U và hệ thống định vị, trong khi cấu hình kỹ thuật của xe hướng tới khả năng di chuyển trong những điều kiện địa hình và môi trường khắc nghiệt.

Khả năng off-road tiếp tục là một trong những điểm đáng chú ý trên Jetour Zongheng G700 2027. Xe được trang bị khóa vi sai ở cả cầu trước và cầu sau, giúp cải thiện khả năng phân bổ lực kéo khi bánh xe mất độ bám hoặc xe gặp địa hình khó. Bên cạnh đó là các chế độ hỗ trợ leo dốc, chống trượt và kiểm soát xuống dốc, giúp giảm yêu cầu về kỹ năng điều khiển khi người lái phải xử lý các cung đường địa hình phức tạp. Đây là những trang bị đặc biệt hữu ích với nhóm khách hàng muốn sử dụng G700 cho cả nhu cầu di chuyển trong đô thị lẫn những chuyến đi đường dài hoặc địa hình.

Hệ thống treo của Jetour G700 2027 sử dụng giảm chấn biến thiên CDC, kết hợp kết cấu càng kép ở cả phía trước và phía sau. Cấu hình này được thiết kế nhằm cân bằng giữa khả năng kiểm soát thân xe, độ ổn định khi vận hành và sự thoải mái cho hành khách.

- Video cận cảnh Jetour Zongheng G700 2027. Nguồn: Vision Effect TV.