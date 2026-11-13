SUV địa hình dài gần 4,9 mét, công suất 304 mã lực, giá khởi điểm 500 triệu đồng

Về thiết kế, BAIC Xingtan 5X 2027 áp dụng triết lý tạo hình kết hợp giữa sự mạnh mẽ, góc cạnh của một mẫu xe địa hình với những đường nét mềm mại nhằm tăng tính hiện đại. Cả phiên bản thuần điện và hybrid cắm điện đều sử dụng lưới tản nhiệt phía trước dạng kín, kết hợp cụm đèn pha thiết kế đặc trưng ở hai bên, tạo nên diện mạo dễ nhận diện.

Xe sở hữu kích thước lần lượt là 4.865 x 2.000 x 1.910 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.875 mm, qua đó định vị trong phân khúc SUV cỡ trung đến lớn. Nhìn từ bên hông, mẫu xe nổi bật với tay nắm cửa truyền thống, đường mui tương đối phẳng và giá nóc, vừa tạo cảm giác khỏe khoắn vừa góp phần tối ưu không gian dành cho hành khách.

BAIC Xingtan 5X 2027.

Phía sau xe được thiết kế cửa cốp mở ngang, tích hợp ngăn chứa đồ bên ngoài, đi kèm cụm đèn hậu dạng dọc có tạo hình riêng biệt. Khách hàng có thể lựa chọn nhiều màu sơn ngoại thất như xám sương mù buổi sáng, xanh lá cây núi xanh dương, xanh hồ xa, cam hoàng hôn, bạc hồ gương, đen đêm sao và trắng tuyết.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên BAIC Xingtan 5X 2027 là hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh Huawei Qiankun ADS 5 Pro. Hệ thống này sử dụng giải pháp LiDAR trạng thái rắn tích hợp trong cabin, kết hợp công nghệ nhận diện hình ảnh và tổng cộng 27 cảm biến.

Trong đó, 11 camera độ phân giải cao đảm nhiệm việc thu thập thông tin và phân tích chi tiết môi trường giao thông; một cảm biến LiDAR trạng thái rắn cùng ba radar sóng milimét 4D hỗ trợ phát hiện vật cản trong các điều kiện ánh sáng phức tạp, bao gồm thiếu sáng, ánh sáng mạnh hoặc ngược sáng. Bên cạnh đó, 12 radar siêu âm giúp nhận diện những thay đổi về khoảng cách với độ chính xác cao.

Hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh cung cấp tính năng dẫn đường trên đường cao tốc NCA, trong khi chức năng dẫn đường trong đô thị NCA được cung cấp dưới dạng dịch vụ trả phí. Xe còn có khả năng lùi theo quãng đường đã di chuyển với phạm vi tối đa 120 m, hỗ trợ đỗ xe tự động và đỗ xe từ xa. Các công nghệ giám sát người lái và khoang cabin như DMS (giám sát tình trạng người lái), OMS (giám sát vật thể bên trong xe) cùng chức năng theo dõi tình trạng lệch vô-lăng cũng được tích hợp nhằm nâng cao mức độ an toàn.

Khoang nội thất của BAIC Xingtan 5X được thiết kế theo hướng hiện đại, tập trung vào trải nghiệm công nghệ và sự tiện dụng. Bảng táp-lô có bố cục tương đối phẳng, kết hợp cụm đồng hồ LCD và hệ thống màn hình kép kích thước 15,6 inch dành cho màn hình giải trí trung tâm và hành khách phía trước. Trên các phiên bản cao cấp, hệ thống giải trí sử dụng chip xử lý Qualcomm Snapdragon 8295P, hứa hẹn mang lại khả năng vận hành mượt mà hơn.

Vô-lăng đa chức năng ba chấu cùng thiết kế màn hình liền mạch góp phần tạo nên không gian mang phong cách công nghệ. Phía dưới màn hình trung tâm, nhà sản xuất vẫn bố trí các nút điều khiển vật lý, đế sạc không dây cho điện thoại và hai hộc đựng cốc, giúp người dùng thao tác thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

Danh sách trang bị tiện nghi cũng khá phong phú với hệ thống âm thanh 23 loa, bốn vị trí ghế có chức năng sưởi, hệ thống sưởi graphene, điều chỉnh điện hai hướng và massage 8 điểm. Ngoài ra, xe còn có bàn nhỏ dành cho hàng ghế sau, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống điều hòa dung tích 8,2 lít, có khả năng điều chỉnh nhiệt độ trong khoảng từ -6 đến 50 độ C.

Về khả năng vận hành, BAIC Xingtan 5X 2027 mang đến nhiều lựa chọn hệ truyền động. Phiên bản thuần điện được trang bị mô-tơ điện có công suất tối đa 304 mã lực, kết hợp bộ pin dung lượng 81,9 kWh. Theo tiêu chuẩn CLTC, xe có phạm vi hoạt động tối đa 625 km sau mỗi lần sạc đầy.

Trong khi đó, phiên bản hybrid cắm điện PHEV sử dụng động cơ xăng tăng áp 1,5 lít, đi kèm cấu hình một mô-tơ điện hoặc hai mô-tơ điện. Động cơ xăng có công suất tối đa 143 mã lực, trong khi mô-tơ điện ở cấu hình một động cơ đạt 272 mã lực. Với phiên bản dẫn động hai mô-tơ, công suất tối đa của mô-tơ phía trước và phía sau đều đạt 272 mã lực.

BAIC Xingtan 5X 2027 sử dụng bộ pin lithium sắt photphat dung lượng 50,4 kWh, cho phạm vi di chuyển thuần điện 232 km theo tiêu chuẩn WLTC. Ngoài hai lựa chọn điện hóa, BAIC Xingtan 5X còn có phiên bản động cơ xăng 2.0T, sản sinh công suất tối đa 254 mã lực.

Không chỉ chú trọng thiết kế và công nghệ, BAIC Xingtan 5X 2027 còn được phát triển với định hướng chinh phục những cung đường địa hình phức tạp. Xe có khoảng sáng gầm lên tới 228 mm, góc tiếp cận 26 độ, góc thoát 28 độ và góc vượt đỉnh dốc 23 độ. Khả năng lội nước được công bố ở mức 600 mm, cho phép xe vượt qua những đoạn đường ngập nước tương đối sâu trong điều kiện phù hợp.

Đặc biệt, các phiên bản dẫn động bốn bánh được trang bị hệ thống 14 chế độ địa hình ATS, bộ vi sai khóa trung tâm điều khiển điện tử kết hợp khóa vi sai trục sau, chế độ bò chậm và tính năng quay đầu chiến thuật. Những công nghệ này giúp cải thiện khả năng kiểm soát lực kéo, phân bổ mô-men xoắn và tăng độ linh hoạt khi di chuyển trên các bề mặt có độ bám thấp.

Ngoài ra, xe còn được trang bị đèn báo lội nước, màn hình hiển thị thông tin địa hình và hệ thống hỗ trợ xuống dốc có thể điều chỉnh tốc độ, qua đó hỗ trợ người lái kiểm soát phương tiện trong những tình huống khó khăn.

Khả năng phục vụ các hoạt động dã ngoại cũng được BAIC chú trọng thông qua hệ thống phụ kiện và tính năng mở rộng. Giá nóc của Xingtan 5X có khả năng chịu tải trọng tĩnh tối đa 300 kg, phù hợp để lắp thêm các thiết bị phục vụ cắm trại hoặc vận chuyển hành lý cồng kềnh. Xe cũng có tùy chọn hệ thống kéo với khả năng kéo rơ-moóc có trọng lượng lên tới 1,6 tấn.