SUV địa hình công suất 536 mã lực, giá hơn 540 triệu đồng

Mẫu SUV địa hình cỡ trung này cung cấp cả hệ truyền động thuần điện và hybrid cắm điện, đồng thời gây chú ý với thiết kế vuông vức, hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh Huawei Qiankun ADS 5 Pro cùng loạt trang bị phục vụ nhu cầu off-road.

Với định hướng kết hợp giữa khả năng vận hành đa địa hình và tiện nghi hiện đại, BAIC Xingtan 5X được kỳ vọng trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc SUV địa hình tại thị trường Trung Quốc, nơi những mẫu xe mang phong cách mạnh mẽ như Land Rover Defender đang tạo được sức hút riêng.

BAIC Xingtan 5X 2027.

BAIC Xingtan 5X 2027 áp dụng triết lý kết hợp giữa sự cứng cáp và tính linh hoạt, duy trì dáng vẻ vuông vức đặc trưng của dòng SUV địa hình nhưng được điều chỉnh để tạo cảm giác hiện đại hơn. Các phiên bản thuần điện và hybrid cắm điện sử dụng lưới tản nhiệt phía trước dạng kín, kết hợp cụm đèn pha có tạo hình riêng biệt nhằm tăng khả năng nhận diện.

Trong khi đó, phiên bản chạy xăng được trang bị lưới tản nhiệt dạng thác nước với các thanh dọc, tạo sự khác biệt về diện mạo. Xe có nhiều tùy chọn màu sơn, gồm xám sương mai, xanh lá cây núi xanh, xanh hồ xa, cam hoàng hôn, bạc hồ gương, đen đêm sao và trắng tuyết, hướng đến những nhóm khách hàng có sở thích thẩm mỹ khác nhau.

Nhìn từ bên hông, mẫu SUV này sở hữu tay nắm cửa truyền thống, đường mái tương đối phẳng và giá nóc, vừa nhấn mạnh phong cách thực dụng vừa góp phần tạo không gian trần xe rộng rãi. Phần đuôi xe nổi bật với cửa hậu mở ngang và hộp chứa đồ gắn bên ngoài, kết hợp cụm đèn hậu đặt dọc có thiết kế độc đáo. Cách bố trí này không chỉ củng cố diện mạo đậm chất xe địa hình mà còn giúp BAIC Xingtan 5X tạo dấu ấn riêng giữa các mẫu SUV có kiểu dáng vuông vức trên thị trường.

Kích thước của BAIC Xingtan 5X 2027 lần lượt là 4.860–5.000x2.000x1.910 mm, trọng lượng không tải 1.860-2.355 kg. Một trong những điểm đáng chú ý của BAIC Xingtan 5X là hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh Huawei Qiankun ADS 5 Pro. Hệ thống sử dụng tổng cộng 27 cảm biến, bao gồm 11 camera độ phân giải cao, một LiDAR trạng thái rắn, ba radar sóng milimét 4D và 12 radar siêu âm.

Các camera đảm nhiệm việc thu thập hình ảnh và nhận diện chi tiết môi trường xung quanh, trong khi LiDAR và radar hỗ trợ phát hiện vật cản trong những điều kiện khó khăn như ánh sáng yếu, ánh sáng mạnh hoặc ngược sáng. Hệ thống radar siêu âm bổ sung khả năng nhận biết khoảng cách ở cự ly gần, phục vụ các thao tác di chuyển và đỗ xe.

Xingtan 5X hỗ trợ dẫn đường trên đường cao tốc NCA ở phiên bản được trang bị hệ thống lái xe thông minh, trong khi tính năng dẫn đường hỗ trợ lái xe trong đô thị NCA được cung cấp dưới dạng dịch vụ trả phí. Xe còn có chức năng lùi theo đường đi đã ghi nhớ với quãng đường tối đa 120 m, hỗ trợ đỗ xe và đỗ xe từ xa.

Các hệ thống giám sát người lái và khoang cabin cũng được tích hợp, bao gồm DMS theo dõi tình trạng mệt mỏi của tài xế, OMS giám sát vật thể bên trong xe và chức năng giám sát độ lệch vô-lăng. Những trang bị này hướng đến việc nâng cao mức độ tiện lợi khi sử dụng hằng ngày, đồng thời hỗ trợ người lái trong nhiều tình huống vận hành khác nhau.

Khoang nội thất của BAIC Xingtan 5X được thiết kế theo phong cách hiện đại với bảng táp-lô tương đối phẳng, vô-lăng đa chức năng ba chấu và hệ thống màn hình kép 15,6 inch dành cho khu vực điều khiển trung tâm và giải trí của hành khách phía trước. Trên các phiên bản cao cấp, hệ thống sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8295P nhằm tăng khả năng xử lý.

Bên dưới màn hình trung tâm là các nút điều khiển vật lý, đế sạc không dây cho điện thoại và hai hộc đựng cốc, giúp người dùng thao tác thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng. Hệ thống âm thanh 23 loa là một trong những trang bị nổi bật, bên cạnh bốn ghế có chức năng sưởi graphene, điều hòa hai vùng cho phần tựa lưng và đệm ghế, cùng hệ thống massage bốn điểm.

Ngoài ra, xe được trang bị hệ thống điều hòa và sưởi ấm dung tích 8,2 lít theo thông tin công bố, có khả năng điều chỉnh nhiệt độ trong khoảng từ -6 đến 50 độ C. Những trang bị tiện nghi này cho thấy BAIC không chỉ tập trung vào thiết kế ngoại thất và khả năng vượt địa hình mà còn chú trọng trải nghiệm của người ngồi trong cabin.

Sự kết hợp giữa màn hình cỡ lớn, hệ thống âm thanh nhiều loa, ghế tích hợp chức năng chăm sóc cơ thể và các tiện ích phục vụ sinh hoạt hằng ngày giúp Xingtan 5X hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc SUV đa dụng cho cả di chuyển trong đô thị lẫn những chuyến đi dài.

BAIC Xingtan 5X 2027 có nhiều lựa chọn nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng khác nhau. Phiên bản thuần điện sử dụng mô-tơ điện có công suất tối đa 305 mã lực, kết hợp bộ pin dung lượng 81,9 kWh, cho phạm vi hoạt động 625 km theo tiêu chuẩn CLTC. Trong khi đó, phiên bản hybrid cắm điện sử dụng động cơ xăng 1.5T và có cả cấu hình một mô-tơ điện lẫn hai mô-tơ điện.

Động cơ xăng đạt công suất tối đa 143 mã lực; cấu hình một mô-tơ điện có công suất tối đa 272 mã lực, còn bản hai mô-tơ sử dụng hai mô-tơ điện trước và sau, mỗi mô-tơ có công suất tối đa 272 mã lực. Tổng công suất hệ thống 536 mã lực. Phiên bản hybrid cắm điện được trang bị bộ pin lithium sắt photphat dung lượng 50,4 kWh, cho phạm vi di chuyển thuần điện 232 km theo tiêu chuẩn WLTC. Ngoài hai lựa chọn điện hóa, BAIC Xingtan 5X còn có phiên bản chạy xăng sử dụng động cơ 2.0T, công suất tối đa 254 mã lực.

Khả năng vận hành địa hình là một trong những yếu tố được BAIC nhấn mạnh trên Xingtan 5X. Mẫu SUV này có khoảng sáng gầm xe 228 mm, góc tiếp cận 26 độ, góc thoát 28 độ và góc vượt đỉnh dốc 23 độ. Khả năng lội nước được công bố ở mức 600 mm, tạo điều kiện để xe vượt qua những đoạn đường ngập hoặc địa hình có chướng ngại vật trong giới hạn thiết kế.

Đối với các phiên bản dẫn động bốn bánh, xe được trang bị hệ thống lựa chọn 14 chế độ địa hình ATS, khóa vi sai trung tâm điều khiển điện và khóa vi sai tích hợp ở cầu sau, cùng chế độ bò chậm và chức năng quay đầu chiến thuật. Các trang bị hỗ trợ off-road khác gồm đèn báo lội nước, màn hình hiển thị thông tin địa hình và hệ thống hỗ trợ xuống dốc có thể điều chỉnh tốc độ.

Khả năng chuyên chở và mở rộng công năng cũng được chú trọng trên BAIC Xingtan 5X. Giá nóc có khả năng chịu tải tĩnh tối đa 300 kg, phù hợp để lắp thêm phụ kiện phục vụ cắm trại hoặc các chuyến đi dài. Xe cũng có tùy chọn kéo rơ-moóc với khối lượng được công bố ở mức 1,6 tấn, giúp mở rộng phạm vi sử dụng ngoài nhu cầu di chuyển thông thường.

- Video cận cảnh BAIC Xingtan 5X 2027. Nguồn: REC Anything.