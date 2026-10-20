SUV địa hình công suất 455 mã lực, di chuyển 210km không cần đổ xăng, giá hơn 540 triệu đồng

Sở hữu thiết kế vuông vức đậm chất SUV địa hình, hệ truyền động mở rộng phạm vi hoạt động và hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái xe thông minh, iCAR V25 2027 được định vị cao hơn iCAR V23 về kích thước, đồng thời hướng đến những khách hàng cần một mẫu xe đa dụng có khả năng di chuyển linh hoạt trên nhiều điều kiện đường sá.

iCAR V25 2027 tiếp tục phát triển ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của thương hiệu với thân xe vuông vức, nắp ca-pô dạng vỏ sò, cụm đèn pha LED tròn có viền dày và đèn báo rẽ bố trí độc lập. Hệ thống đèn pha có tầm chiếu xa hơn 170 m, trong khi độ rộng chùm sáng theo phương dọc tối đa của đèn chiếu gần đạt 31 m.

iCAR V25 2027.

V25 2027 còn được trang bị lưới tản nhiệt AGS chủ động hai tông màu, có khả năng điều chỉnh vô cấp độc lập nhằm giảm lực cản không khí, hỗ trợ kiểm soát mức tiêu thụ năng lượng khi di chuyển ở tốc độ cao và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình làm nóng trước trong điều kiện nhiệt độ thấp.

Tổng thể thân xe nổi bật với cột A dựng thẳng, vòm bánh xe mở rộng, đường viền thân liền mạch và đường cửa sổ nằm ngang. Tay nắm cửa bán ẩn tích hợp đèn chiếu sáng, trong khi khu vực vè xe được bố trí các mô-đun chức năng gồm camera hỗ trợ lái xe, cảm biến NFC và đèn báo rẽ. Trang bị tiêu chuẩn còn có bậc lên xuống bằng hợp kim nhôm nguyên khối rộng 140 mm, chịu tải tối đa 130 kg, giúp việc lên xuống xe thuận tiện hơn.

iCAR V25 có kích thước dài 4.636 mm, rộng 1.920 mm và cao 1.855 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.820 mm. Thiết kế bốn bánh đặt gần các góc thân xe kết hợp phần nhô trước và sau ngắn giúp mẫu SUV này có những thông số đáng chú ý khi di chuyển trên địa hình gồ ghề.

SUV này được trang bị tiêu chuẩn lốp rộng 265 mm và vành hợp kim 21 inch, khoảng sáng gầm xe tối thiểu 197 mm, khả năng lội nước tối đa 600 mm, góc tiếp cận 30 độ, góc thoát 28 độ và góc vượt đỉnh dốc 17 độ. Những thông số này cho thấy iCAR V25 không chỉ tập trung vào thiết kế SUV hiện đại mà còn chú trọng khả năng vượt qua các chướng ngại vật và những cung đường địa hình nhẹ.

Phần đuôi xe tiếp tục duy trì phong cách thiết kế góc cạnh, với đèn phanh gắn cao dạng mô-đun LEGO gồm 9 ô. Xe được bố trí sẵn điểm lắp hộp đèn thiết kế riêng, cho phép chủ sở hữu trưng bày các vật phẩm sưu tầm hoặc bổ sung phụ kiện trong tương lai. Cửa hậu mở ngang với góc mở 88 độ, sử dụng bản lề rèn nhằm hỗ trợ thao tác đóng mở thuận tiện.

Một khoang chứa đồ bên ngoài dung tích 22,7 lít được tích hợp ở phía sau, bên trong có các vách ngăn giúp phân loại vật dụng. Cụm đèn hậu bao gồm hai đèn sương mù và hai đèn lùi. Khách hàng có thể lựa chọn 5 màu sơn ngoại thất gồm trắng, đen, bạc, xanh lá cây và xám mờ, mang đến nhiều phương án cá nhân hóa cho mẫu SUV mới.

Bên trong cabin, iCAR V25 2027 cung cấp 3 tùy chọn phối màu gồm be, đen/xám và nâu. Thiết kế khoang lái kế thừa bố cục của iCAR V23, nổi bật với màn hình trung tâm kích thước 15,4 inch, độ phân giải 2.5K. Hệ thống giải trí sử dụng chip Qualcomm QCM8538, hỗ trợ kết nối mạng 5G, Bluetooth 6.0 cùng các nền tảng Apple CarPlay, HiCar và Carlink.

Bên dưới màn hình, hãng vẫn giữ lại các nút điều khiển vật lý để người dùng thao tác nhanh với những chức năng thường xuyên sử dụng. Khu vực điều khiển trung tâm được bố trí đế sạc không dây và các ngăn chứa đồ nhằm tăng tính tiện dụng trong quá trình di chuyển.

Không gian dành cho hành khách cũng là một điểm đáng chú ý trên iCAR V25. Phần lưng ghế trước có thể gập phẳng, kết hợp với hàng ghế sau để tạo thành khu vực thư giãn kiểu bãi biển. Ghế hành khách được trang bị chỗ để chân cùng các chức năng sưởi ấm, thông gió và massage, hướng đến sự thoải mái trên những hành trình dài.

Toàn bộ cabin có tới 41 vị trí chứa đồ, trong khi dung tích khoang hành lý dao động từ 998 lít đến 1.549 lít tùy cách bố trí không gian. Những trang bị này giúp mẫu SUV cỡ trung đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày, đồng thời tăng tính linh hoạt khi chở hành lý hoặc phục vụ các chuyến đi xa.

Về công nghệ an toàn và hỗ trợ lái, iCAR V25 2027 được trang bị chip Horizon Journey 6P kết hợp giải pháp hỗ trợ lái Falcon 700+, với sức mạnh tính toán được công bố ở mức 560 Tops. Hệ thống hỗ trợ khả năng vận hành trong môi trường đô thị, trên đường cao tốc và hỗ trợ đỗ xe tại các khu vực đỗ xe ngầm.

Đáng chú ý, iCAR V25 2027 còn có hệ thống tránh chướng ngại vật thông minh AES, được công bố có thể hoạt động ở tốc độ tối đa 135 km/h. Đây là một trong những công nghệ hỗ trợ người lái nổi bật trên mẫu SUV mới, bên cạnh các camera và cảm biến được tích hợp trên thân xe.

Cung cấp sức mạnh cho iCAR V25 2027 là động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp SQRH4J15 dung tích 1,5 lít đóng vai trò làm máy phát điện. Mẫu xe có hai cấu hình gồm phiên bản một mô-tơ điện và phiên bản hai mô-tơ điện. Ở bản một mô-tơ, công suất kết hợp đạt 252 mã lực, mô-men xoắn kết hợp 300 Nm, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8,5 giây.

Trong khi đó, bản hai mô-tơ sở hữu công suất kết hợp 455 mã lực và mô-men xoắn cực đại 505 Nm, rút ngắn thời gian tăng tốc 0-100 km/h xuống còn 5,8 giây. Theo công bố, phạm vi di chuyển thuần điện theo tiêu chuẩn CLTC đạt lần lượt 210 km và 200 km, còn tổng phạm vi hoạt động kết hợp đạt 1.240 km và 1.210 km. Hệ thống pin có thể sạc từ 30% lên 80% trong khoảng 15 phút.

- Video cận cảnh iCAR V25 2027. Nguồn: Vision Effect TV.