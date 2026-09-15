SUV địa hình công suất 266 mã lực, giới hạn 140 chiếc, giá gần 1,5 tỷ đồng

Mẫu xe được sản xuất giới hạn chỉ 140 chiếc, với giá bán chính thức 8,99 triệu Yen (tương đương 1,496 tỷ đồng), đã bao gồm thuế. Đây được xem là lời chia tay dành cho Wrangler 2 cửa hiện tại sau nhiều năm hiện diện tại Nhật Bản.

Jeep Wrangler Rubicon Two-Door Final Edition.

Việc ra mắt Jeep Wrangler Rubicon Two-Door Final Edition càng có ý nghĩa khi năm 2026 đánh dấu cột mốc 85 năm thương hiệu Jeep. Phiên bản đặc biệt được phát triển dựa trên Wrangler Rubicon, đồng thời trở thành mẫu Wrangler hai cửa cuối cùng được sản xuất dành cho thị trường Nhật Bản. Sau khi phiên bản giới hạn này được bán hết, Jeep Wrangler hai cửa hiện tại sẽ chính thức rút khỏi thị trường Nhật Bản và không tiếp tục được nhập khẩu vào khu vực này.

Jeep Wrangler Rubicon Two-Door Final Edition sở hữu gói ngoại thất độc quyền nhằm tạo dấu ấn khác biệt so với những phiên bản thông thường. Xe được trang bị vòm bánh xe sơn đồng màu thân xe cùng mui cứng cũng được hoàn thiện theo màu ngoại thất. Khách hàng Nhật Bản có hai lựa chọn màu sơn độc quyền gồm Bright White và Enver Gray. Trong tổng số 140 xe được sản xuất, màu Bright White chỉ có 50 chiếc, trong khi 90 chiếc còn lại mang màu Enver Gray, qua đó tăng tính độc quyền cho phiên bản cuối cùng của Wrangler hai cửa.

Bên dưới nắp ca-pô là động cơ 4 xi lanh tăng áp dung tích 2 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 266 mã lực và mô-men xoắn cực đại 405 Nm. Sức mạnh được truyền tới hệ thống dẫn động thông qua hộp số tự động 8 cấp. Đây là cấu hình hướng tới sự cân bằng giữa khả năng vận hành trên đường phố và năng lực off-road, đúng với đặc trưng của dòng Jeep Wrangler Rubicon.

Khả năng vượt địa hình vẫn là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất trên Jeep Wrangler Rubicon Two-Door Final Edition. Xe được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh Rock-Trac, đi kèm khả năng khóa vi sai trước và sau thông qua nút điều khiển. Khi kích hoạt, hệ thống có thể phân bổ lực kéo tới cả bốn bánh, giúp Wrangler duy trì khả năng bám đường tốt hơn trên những địa hình phức tạp, nơi một hoặc nhiều bánh xe có thể mất độ bám.

Mẫu xe đặc biệt cũng sở hữu hệ thống ngắt thanh ổn định điện tử, cho phép người lái ngắt kết nối thanh cân bằng chỉ bằng một nút bấm. Khi hệ thống được kích hoạt, hành trình của hệ thống treo được tăng lên, giúp các bánh xe duy trì khả năng tiếp xúc với mặt địa hình tốt hơn khi xe di chuyển qua những đoạn đường gồ ghề. Trang bị này đặc biệt hữu ích khi Wrangler Rubicon phải chinh phục các địa hình đá, dốc đứng hoặc bùn lầy, nơi khả năng duy trì độ bám của từng bánh xe đóng vai trò quan trọng.