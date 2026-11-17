Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng SUV địa hình M817, nổi bật với hệ truyền động hybrid cắm điện công suất lên tới 1.028 mã lực, hệ thống ba khóa vi sai, khả năng lội nước sâu 900 mm và hàng loạt công nghệ hỗ trợ vận hành địa hình tiên tiến. Đáng chú ý, mẫu xe còn được trang bị hệ thống lái thông minh Huawei Qiankun ADS 5, hệ thống treo khí nitơ thích ứng và pin dung lượng lớn của CATL.

Dongfeng M-Hero M817 Ultimate sở hữu diện mạo đậm chất xe địa hình quân sự, với lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn ở phía trước, logo M-Hero phát sáng đặt chính giữa và cụm đèn pha đặc trưng ở hai bên. Những đường nét vuông vức, kết hợp với các chi tiết tạo hình cơ bắp, giúp mẫu SUV này thể hiện rõ phong cách mạnh mẽ và khác biệt so với những dòng xe đô thị thông thường.

Dongfeng M-Hero M817 Ultimate.

Nhìn từ bên hông, M-Hero M817 Ultimate được trang bị bậc lên xuống tách rời cùng bộ lốp địa hình BFGoodrich KO3 kích thước 35 inch, hỗ trợ khả năng bám đường khi di chuyển trên những địa hình phức tạp. Phía sau xe tiếp tục duy trì thiết kế lốp dự phòng gắn ngoài, kết hợp cụm đèn hậu hình chữ thập hướng lên trên, tạo điểm nhấn nhận diện riêng.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên Dongfeng M-Hero M817 Ultimate là cấu hình thân xe được nâng cấp chuyên biệt cho hoạt động off-road. Mẫu xe sở hữu màu sơn hai tông màu độc quyền Starry Night Sayram Lake Blue, đồng thời được nâng chiều cao gầm thêm khoảng 2 inch ngay từ nhà máy. Khoảng sáng gầm xe đạt 280 mm, trong khi góc tiếp cận và góc thoát đều đạt 34 độ.

Đặc biệt, khả năng lội nước sâu tối đa 900 mm giúp M817 Ultimate có thể vượt qua những đoạn đường ngập nước hoặc địa hình có điều kiện vận hành khắc nghiệt. Đây là những thông số cho thấy Dongfeng không chỉ tập trung vào ngoại hình mà còn chú trọng nâng cao năng lực off-road thực tế của phiên bản Ultimate.

Bên trong cabin, Dongfeng M-Hero M817 Ultimate tiếp tục theo đuổi phong cách thiết kế mạnh mẽ với nhiều chi tiết trang trí mang cảm hứng quân sự. Bảng điều khiển trung tâm phía hành khách, tay nắm cửa và tay nắm trên cột A được trang trí bằng những chi tiết tạo hình giống viên đạn, súng, kết hợp vật liệu kim loại và pha lê.

Khu vực bảng điều khiển trung tâm có thêm các tấm ốp màu bạc, trong khi hệ thống loa Dynaudio được hoàn thiện bằng những chi tiết kim loại trên cửa xe. Trung tâm giải trí sử dụng màn hình cảm ứng kích thước 16,1 inch, vận hành trên nền tảng HarmonySpace 6 của Huawei, mang đến khả năng kết nối và điều khiển các chức năng thông minh trên xe.

Không gian nội thất của phiên bản Ultimate được nâng cấp với ghế hành khách phía trước kiểu không trọng lực, bọc da Nappa cao cấp. Cả hàng ghế trước và hàng ghế sau đều tích hợp các chức năng sưởi ấm, thông gió và massage, đi kèm logo Ultimate nhằm nhấn mạnh vị thế của phiên bản cao cấp nhất. Logo Ultimate cũng xuất hiện trên sàn xe, tạo sự đồng bộ trong thiết kế.

Khách hàng có thể lựa chọn những phối màu nội thất mới như trắng vàng đất và nâu Paine. Ngoài ra, xe còn sở hữu hệ thống âm thanh Dynaudio 20 loa, khả năng kết nối điện thoại vệ tinh và hệ thống quan sát ban đêm bằng hồng ngoại tầm xa theo tiêu chuẩn quân sự. Những trang bị này giúp Dongfeng M-Hero M817 Ultimate kết hợp khả năng vận hành địa hình với trải nghiệm tiện nghi của một mẫu SUV hạng sang.

Dongfeng M-Hero M817 Ultimate sử dụng kiến trúc địa hình thông minh thế hệ mới của Mengshi, kết hợp nền tảng Extreme Power 2.0 và Rock-Solid Chassis 2.0. Điểm nổi bật là hệ thống ba khóa vi sai, bao gồm khóa vi sai cầu trước, khóa vi sai cầu sau và khóa điện tử thông minh M-Hero.

Cấu hình này giúp tối ưu khả năng phân bổ lực kéo giữa các bánh xe khi một hoặc nhiều bánh mất độ bám trên địa hình bùn lầy, đá sỏi hoặc những đoạn đường có độ dốc lớn. Xe cũng hỗ trợ các chế độ vận hành chuyên biệt như quay đầu tại chỗ và bò địa hình, giúp người lái kiểm soát phương tiện tốt hơn trong những tình huống phức tạp.

Hệ thống treo trên M817 Ultimate sử dụng giảm xóc khí nitơ có khả năng điều chỉnh thích ứng và được lắp đặt ngay từ nhà máy. Bên cạnh đó, công nghệ đánh lái bánh sau giúp cải thiện khả năng xoay trở, đặc biệt khi di chuyển trên những cung đường hẹp hoặc địa hình có nhiều khúc cua.

Về công nghệ hỗ trợ lái, mẫu SUV địa hình này được trang bị cảm biến LiDAR Huawei Qiankun 896 dòng, kết hợp hệ thống Huawei Qiankun ADS 5 và công nghệ nhận diện địa hình đa năng NCA. Sự kết hợp giữa hệ thống cảm biến hiện đại và các thuật toán hỗ trợ lái thông minh giúp xe có thêm khả năng nhận diện môi trường, hỗ trợ người điều khiển trong quá trình di chuyển trên đường đô thị cũng như những cung đường phức tạp.

Sức mạnh của Dongfeng M-Hero M817 Ultimate đến từ hệ truyền động hybrid cắm điện PHEV, kết hợp động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp dung tích 2 lít với hai mô-tơ điện. Tổng công suất của hệ thống đạt 1.028 mã lực, trong khi mô-men xoắn cực đại kết hợp đạt 1.291 Nm.

Với cấu hình này, Dongfeng M-Hero M817 Ultimate có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,8 giây, một con số rất ấn tượng đối với phương tiện có kích thước lớn và được thiết kế hướng đến khả năng off-road. Xe sử dụng bộ pin lithium ternary dung lượng 62,5 kWh do CATL cung cấp, cho phép di chuyển thuần điện 220 km theo tiêu chuẩn CLTC. Khi kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, phạm vi hoạt động tổng thể đạt 1.043 km theo cùng tiêu chuẩn.

Về hiệu quả năng lượng, mức tiêu thụ nhiên liệu của Dongfeng M-Hero M817 Ultimate đạt 11,26 lít/100 km theo tiêu chuẩn WLTC trong điều kiện pin cạn. Đáng chú ý, mẫu xe sử dụng kiến trúc điện 800V cùng công nghệ sạc siêu nhanh 6C, cho phép sạc pin từ 30-80% chỉ trong khoảng 9,6 phút theo công bố của nhà sản xuất. Đây là lợi thế đáng kể đối với một mẫu SUV hybrid cắm điện sở hữu bộ pin dung lượng lớn, giúp rút ngắn thời gian chờ sạc trong những hành trình dài.