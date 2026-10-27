SUV địa hình cỡ nhỏ Suzuki Jimny độ turbo Stage 3, công suất 200 mã lực

Video: Suzuki Jimny độ turbo Stage 3, công suất khoảng 200 mã lực:

Suzuki Jimny vốn được biết đến là mẫu SUV địa hình cỡ nhỏ với thiết kế vuông vức, kích thước gọn gàng và hệ dẫn động 4 bánh. Dù được đánh giá cao về khả năng chinh phục địa hình, mẫu xe này vẫn có một hạn chế là sức mạnh động cơ, đặc biệt khi vận hành trên đường cao tốc hoặc sử dụng bộ lốp lớn, nặng hơn nguyên bản.

Mới đây, kênh YouTube Torque And Throttle đã giới thiệu một chiếc Suzuki Jimny được độ động cơ chuyên sâu, trang bị bộ tăng áp Stage 3, giúp công suất đạt khoảng 200 mã lực. Bên cạnh hệ thống tăng áp, chiếc SUV còn được nâng cấp nhiều chi tiết cơ khí nhằm đáp ứng mức công suất cao hơn đáng kể so với cấu hình nguyên bản.

Động cơ tăng áp, công suất gần gấp đôi nguyên bản

Theo thông tin từ video, Suzuki Jimny nguyên bản sử dụng động cơ xăng K15B dung tích 1.5L, cho công suất khoảng 108 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm.

Trên chiếc xe được giới thiệu, chủ nhân đã lắp bộ tăng áp Stage 3 của Zage, đưa công suất lên khoảng 200 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 302 Nm. Đây là mức cải thiện đáng kể đối với một mẫu SUV địa hình có kích thước nhỏ như Jimny.

Hệ thống tăng áp gồm bộ turbo, đường ống xả, bộ làm mát khí nạp, các đường ống dẫn khí và hệ thống cấp dầu. Để đáp ứng lượng khí nạp và nhiên liệu lớn hơn, xe còn được trang bị lọc gió BMC, van xả áp, kim phun nhiên liệu và bơm nhiên liệu nâng cấp.

Hệ thống xả cũng được điều chỉnh với cấu hình cat-back, tức phần đường ống xả từ sau bộ xử lý khí thải được thay đổi. Theo người giới thiệu, chiếc Jimny đang vận hành với áp suất tăng áp tối đa khoảng 14 PSI (tương đương 0,97 bar).

Đáng chú ý, động cơ đã được gia cố bằng các chi tiết bên trong dạng rèn. Chủ xe lựa chọn phương án này do các chi tiết nguyên bản được cho là không phù hợp để chịu mức áp suất tăng áp cao như trên. Theo thông tin trong video, cấu hình tiêu chuẩn chỉ được đánh giá là phù hợp với mức tăng áp khoảng 8 PSI.

Sau khi hoàn tất nâng cấp, chiếc Jimny đã chạy khoảng 16.000-17.000km và vẫn thường xuyên được sử dụng để đi off-road. Tuy nhiên, đây là thông tin được chia sẻ về một chiếc xe cụ thể, chưa đủ để khẳng định độ bền của cấu hình độ này trong mọi điều kiện vận hành.

Nâng cấp hệ thống treo, sử dụng lốp rộng 235mm

Không chỉ động cơ, hệ thống treo của chiếc Jimny cũng được nâng cấp để phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng trên đường địa hình.

Xe sử dụng hệ thống treo KYB với giảm xóc nâng cấp và bộ nâng gầm. Theo trải nghiệm của người đánh giá, hệ thống treo mới giúp xe xử lý ổ gà và mặt đường gồ ghề khá tốt, hạn chế cảm giác khó chịu truyền vào khoang cabin.

Người đánh giá cũng đặt hệ thống treo KYB bên cạnh lựa chọn của Ironman và cho biết bản thân nghiêng về KYB sau khi trải nghiệm chiếc xe.

Bộ lốp có bề rộng 235mm giúp Jimny trông hầm hố hơn, đồng thời bổ sung độ bám khi vận hành trên địa hình phù hợp. Tuy nhiên, lốp lớn và nặng hơn cũng có thể làm tăng tải trọng lên hệ truyền động, ảnh hưởng đến khả năng tăng tốc và mức tiêu thụ nhiên liệu.

Vì vậy, người giới thiệu không khuyến nghị lắp loại lốp nặng tương tự cho một chiếc Jimny giữ nguyên động cơ. Theo đánh giá của anh, động cơ tiêu chuẩn có thể gặp bất lợi khi phải kéo bộ lốp có khối lượng lớn hơn.

Về ngoại hình, chủ xe không thay đổi quá nhiều thiết kế nguyên bản. Chiếc SUV được bổ sung bộ tem Suzuki, lưới tản nhiệt khác biệt, đèn sương mù LED nâng cấp của AES và các đèn trợ sáng gắn nam châm từ RC.

Những thay đổi này giúp xe có diện mạo cá tính hơn nhưng vẫn giữ được kiểu dáng vuông vức vốn là đặc trưng của Jimny.

Theo người đánh giá, điểm khác biệt lớn nhất sau khi độ turbo là khả năng tăng tốc. Với động cơ nguyên bản, Jimny thường cần người lái đạp ga sâu khi muốn vượt xe khác, đặc biệt trong trường hợp sử dụng lốp lớn hơn tiêu chuẩn.

Trên chiếc Jimny tăng áp, phản hồi khi tăng tốc được cải thiện rõ rệt, giúp xe vận hành linh hoạt và mang lại cảm giác lái phấn khích hơn.

Trong quá trình trải nghiệm, người đánh giá cho biết không sử dụng hết chân ga mà chủ yếu duy trì áp suất tăng áp ở mức 8-9 PSI. Video cũng ghi lại khả năng tăng tốc khi xe đang di chuyển cùng âm thanh đặc trưng của van xả áp khi chuyển số.

Một điểm đáng chú ý khác là hệ thống có thể được tinh chỉnh thông qua ECU nguyên bản của nhà sản xuất, không nhất thiết phải thay bằng bộ điều khiển động cơ độc lập. Tuy nhiên, khả năng áp dụng còn phụ thuộc vào cấu hình phần cứng, phần mềm và phương án hiệu chỉnh cụ thể.

Với công suất gần gấp đôi nguyên bản, mô-men xoắn tăng mạnh cùng hệ thống treo được nâng cấp, chiếc Jimny này cho thấy tiềm năng cải thiện hiệu năng của mẫu SUV địa hình cỡ nhỏ thông qua các giải pháp độ chuyên sâu.

Dù vậy, việc tăng công suất lên mức 200 mã lực cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với độ bền động cơ, hệ truyền động, hệ thống làm mát và khả năng kiểm soát xe. Chất lượng thi công, hiệu chỉnh và bảo dưỡng sẽ đóng vai trò quan trọng để chiếc xe vận hành ổn định, đặc biệt khi thường xuyên được sử dụng trên địa hình phức tạp.