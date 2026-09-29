SUV địa hình cỡ lớn mạnh 551 mã lực, giá gần 1 tỷ đồng

Đây là mẫu SUV hình hộp hoàn toàn mới được phát triển với sự kết hợp giữa M-Hero Motors và Huawei Qiankun, hướng tới nhóm khách hàng yêu thích những chuyến đi ngoài trời, cắm trại và địa hình gồ ghề. M-Hero X700 sử dụng kết cấu thân liền khối, đồng thời tích hợp hệ thống lái thông minh Huawei Qiankun ADS 5 và khoang lái thông minh HarmonyOS, tạo sự kết hợp giữa khả năng vận hành địa hình và công nghệ hiện đại.

Dongfeng M-Hero X700 2027.

Ngay từ phần đầu xe, M-Hero X700 2027 gây chú ý với kiểu dáng vuông vức, cơ bắp đặc trưng của SUV địa hình. Dải đèn LED ban ngày được thiết kế liền mạch với logo Mengshi phát sáng ở trung tâm, trong khi cụm đèn pha được bố trí tách biệt ở hai bên. Nhiều khe thông gió xuất hiện trên khu vực lưới tản nhiệt và cản trước nhằm hỗ trợ khả năng làm mát. Trên nóc xe là cảm biến LiDAR, đóng vai trò nền tảng phần cứng cho hệ thống hỗ trợ lái thông minh Huawei Qiankun. Xe có 6 lựa chọn màu ngoại thất gồm xanh Linzhi, xanh Libo, xám đậm và trắng Kunlun cùng các tùy chọn khác tùy phiên bản.

Thiết kế tổng thể của M-Hero X700 vẫn trung thành với phong cách SUV hình hộp truyền thống, sử dụng những đường nét thẳng và bề mặt thân xe lớn để tạo cảm giác chắc chắn. Tay nắm cửa bán ẩn giúp giảm lực cản không khí đồng thời tạo vẻ hiện đại hơn.

Các vòm bánh xe và ốp sườn được bao phủ bởi vật liệu màu đen có khả năng chống trầy xước, phù hợp với định hướng sử dụng trên những cung đường địa hình. Phía sau xe là cụm đèn hậu dạng dọc và lốp dự phòng đặt bên ngoài, tạo diện mạo hầm hố đặc trưng của dòng SUV địa hình. Xe có chiều dài 5.035 mm, rộng 1.999 mm, cao 1.890 hoặc 1.910 mm tùy cấu hình, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.920 mm.

Khả năng off-road là một trong những điểm đáng chú ý nhất của M-Hero X700 2027. Xe có góc tiếp cận 37,5 độ, góc thoát 38,3 độ và khoảng sáng gầm tối đa 328,8 mm. Khả năng lội nước tối đa đạt 800 mm, cho phép xe vượt qua nhiều loại địa hình và điều kiện thời tiết khác nhau. Với các thông số này, M-Hero X700 được định hướng cho những chuyến phiêu lưu ngoài trời và địa hình nhẹ thay vì chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Bên trong cabin, M-Hero X700 được trang bị khoang lái thông minh HarmonySpace 6 với hai màn hình Huawei kích thước 15,6 inch, độ phân giải 2.5K và độ sáng tối đa 1.000 nit. Hệ thống giải trí Huawei Sound gồm 21 loa tạo trường âm thanh vòm 7.1.4 kênh.

Xe cũng tích hợp trợ lý thông minh Xiaoyi Intelligent Agent, có khả năng thực hiện các tác vụ liên quan đến điều hướng, điều khiển chức năng trên xe và tương tác bằng giọng nói. Một điểm nhấn khác là hệ thống hiển thị Huawei XHUD thế hệ mới với màn hình tương đương 74 inch, hỗ trợ điều hướng AR bằng cách hiển thị trực tiếp tuyến đường lên khung cảnh phía trước, giúp người lái dễ dàng theo dõi hướng đi mà không cần liên tục nhìn xuống màn hình trung tâm.

M-Hero X700 2027 cũng được trang bị hệ thống hỗ trợ lái thông minh Huawei Qiankun ADS 5, với ADS 5 Pro dành cho phiên bản thấp hơn và ADS 5 Max trên các phiên bản cao cấp. Hệ thống sử dụng tổng cộng 27 cảm biến hỗ trợ lái, trong đó có LiDAR 896 dòng cùng radar sóng milimet 4D.

Nhờ hệ thống cảm biến này, xe hỗ trợ nhiều chức năng như đỗ xe thông minh, hỗ trợ điều hướng trong đô thị và trên cao tốc, hướng tới khả năng hỗ trợ lái xuyên suốt hành trình từ vị trí đỗ xe này đến vị trí đỗ xe khác. Mẫu SUV còn được tích hợp các tính năng hỗ trợ lái địa hình NCA, hỗ trợ hành trình RCA, màn hình phía sau tùy biến theo tâm trạng và chức năng chụp ảnh du lịch Robo.

Không gian nội thất của M-Hero X700 được phát triển theo hướng phục vụ những chuyến đi dài và hoạt động dã ngoại. Xe vẫn giữ thiết kế tay vịn cửa đặc trưng của dòng M-Hero nhưng bổ sung tay nắm cửa điện tử. Hai ghế trước dạng “queen seat” không trọng lực có thể ngả tới 127 độ, trong khi hàng ghế trước có khả năng gập điện để tạo thành hai vị trí thư giãn giống ghế bãi biển.

Hàng ghế thứ hai của M-Hero X700 có thể gập phẳng chỉ bằng một thao tác, tạo ra không gian nội thất rộng tới 2,77 m³. Khi kết hợp với chiều dài khu vực nằm 2.050 mm và chiều cao trần 947 mm, cabin có thể được biến thành không gian nghỉ ngơi hoặc cắm trại ngay bên trong xe.

Khả năng cách âm và quản lý chất lượng không khí cũng được chú trọng. M-Hero X700 sở hữu kính chắn gió và kính cửa hai lớp nhằm tạo không gian cabin yên tĩnh hơn. Hệ thống quản lý chất lượng không khí AQS ba kênh được thiết kế để lọc và xử lý không khí trong cabin, với hiệu quả khử trùng được công bố lên tới hơn 99,9% nhờ hệ thống lọc kép kết hợp công nghệ ion âm. Không gian hàng ghế sau có chiều rộng vai hơn 1.500 mm, được thiết kế đủ rộng cho ba người trưởng thành cao khoảng 1,8 m ngồi cạnh nhau, trong khi chiều cao cabin đạt 1,32 m.

Mẫu SUV địa hình này còn có tới 56 vị trí chứa đồ, trong đó bao gồm 26 giao diện tùy chỉnh để người dùng sắp xếp các vật dụng như điện thoại, kính mắt hay khăn giấy. Khoang hành lý có dung tích 850 lít, đủ chỗ cho tối đa 10 vali cỡ 20 inch. Khi gập hàng ghế thứ hai, không gian chứa đồ có thể mở rộng để chở những vật dụng cồng kềnh như xe đạp hoặc ván trượt tuyết.

M-Hero X700 cũng có bệ mở rộng theo phong cách dã ngoại kết hợp ổ cắm điện 220V, có thể biến khu vực phía sau thành bàn làm việc hoặc nơi chuẩn bị đồ ăn. Tủ lạnh tích hợp dung tích 7 lít có khả năng làm lạnh xuống tới -10 độ C, phù hợp với các chuyến đi dài hoặc hoạt động ngoài trời.

Về hệ truyền động, M-Hero X700 2027 sử dụng hệ thống hybrid cắm điện gồm đồng cơ 4 xi lanh tăng áp dung tích 1,5 lít đòng vai trò làm máy phát điện. Tất cả các phiên bản đều sử dụng hệ dẫn động 4 bánh với 2 động cơ điện cho tổng công suất 551 mã lực giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,93 giây. Xe sử dụng pin lithium sắt photphat với hai dung lượng 51,46 kWh và 68,10 kWh. Tương ứng, phạm vi hoạt động thuần điện theo chuẩn CLTC đạt 285 km và 360 km.

Hệ thống khung gầm của M-Hero X700 2027 gồm treo trước dạng càng kép và treo sau 5 liên kết, kết hợp nền tảng Rock Chassis 2.0. Hệ thống này tích hợp giảm chấn từ tính MRC, lò xo khí hai khoang và chức năng chống rung lắc mặt đường. Bộ giảm chấn MRC có thời gian phản hồi chỉ 0,001 giây và có khả năng tạo lực giảm chấn tối đa 10.000 N.

Lò xo khí hai khoang hỗ trợ phạm vi điều chỉnh 150 mm với 6 cấp độ cao khác nhau, trong khi chức năng chống rung lắc có thể chủ động điều chỉnh hệ thống treo theo điều kiện mặt đường nhằm cân bằng giữa sự êm ái và khả năng kiểm soát thân xe.

- Video cận cảnh Dongfeng M-Hero X700 2027. Nguồn: Vision Effect TV.