SUV địa hình cỡ lớn, công suất 843 mã lực, giá từ 1,355 tỷ đồng

Hongqi G919 2027 mang phong cách mạnh mẽ với thân xe vuông vức, kết hợp các chi tiết tạo hình lấy cảm hứng từ mỹ học phương Đông. Lưới tản nhiệt phía trước được thiết kế với những đường nét gợi liên tưởng đến kỹ thuật ghép mộng truyền thống, tạo hiệu ứng thị giác giống dòng thác đổ. Hai bên là cụm đèn pha kết hợp hình tròn và hình vuông, trong khi cấu trúc chiếu sáng bên trong gợi nhớ đến những mẫu xe Hongqi trong lịch sử.

Hongqi G919 2027.

SUV địa hình này có sáu lựa chọn màu sơn ngoại thất gồm xanh thần nông, đen huyền, vàng cát, xám sao, cam đan hạ và xanh sao. Với tỷ lệ thân xe lớn cùng những đường nét góc cạnh, mẫu SUV hướng đến nhóm khách hàng cần một phương tiện vừa phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày, vừa có khả năng chinh phục các cung đường địa hình.

G919 có chiều dài 5.135 mm, chiều rộng 2.050 mm, chiều cao 1.950 mm và chiều dài cơ sở 2.900 mm. Các thông số địa hình gồm góc tiếp cận 30 độ, góc thoát 32 độ, góc vượt đỉnh dốc 20 độ và khoảng sáng gầm tối thiểu 220 mm. Khả năng lội nước tối đa được công bố ở mức 900 mm, trong khi các phiên bản cao cấp hơn được trang bị hệ thống treo khí nén hai khoang, cho phép nâng khoảng sáng gầm lên đến 290 mm.

Xe sử dụng bộ mâm 20 inch kết hợp lốp địa hình kích thước 275/60 R20, hướng đến khả năng vận hành trên những bề mặt phức tạp như đường đá, cát hoặc bùn đất. Sự kết hợp giữa kích thước lớn, khoảng sáng gầm cao và các thông số hình học địa hình giúp Hongqi G919 thích hợp cho những chuyến đi vượt khỏi phạm vi đường nhựa thông thường.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng cá nhân hóa và mở rộng trang bị phục vụ hoạt động dã ngoại. Hongqi cho biết G919 có hơn 20 giao diện lắp đặt phụ kiện được thiết kế sẵn từ nhà máy, hỗ trợ nâng cấp các thiết bị như tời kéo, máy bơm hơi, giá nóc và lều gắn bên hông. Phía sau xe sử dụng cửa hậu mở ngang, đi kèm khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn 950 lít và có thể mở rộng lên 2.120 lít khi cần.

Cụm đèn hậu tạo hình vòng cung và túi đựng đồ góp phần hoàn thiện diện mạo đặc trưng của một mẫu SUV địa hình. Những chi tiết này cho thấy Hongqi không chỉ hướng G919 đến nhóm khách hàng ưu tiên sự sang trọng mà còn chú trọng tính thực dụng khi đi du lịch, cắm trại hoặc di chuyển trên các cung đường dài.

Bên trong cabin, Hongqi G919 2027 tiếp tục sử dụng phong cách thiết kế vuông vức, kết hợp các vật liệu và trang bị cao cấp. Khách hàng có thể lựa chọn bốn tông màu nội thất gồm nâu Yadan, xanh thông, trắng Su Yue và xám sương mù. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng nổi kích thước 17,3 inch, vận hành thông qua chip Qualcomm Snapdragon 8295P.

Hệ thống hỗ trợ kết nối đa dạng, tích hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo Doubao và Qianwen, đồng thời cung cấp 17 chức năng điều khiển xe từ xa. Dù sở hữu màn hình lớn và nhiều tính năng kỹ thuật số, mẫu SUV vẫn giữ lại các nút bấm vật lý để người lái thao tác thuận tiện hơn khi đang di chuyển. Khu vực điều khiển trung tâm được tạo hình gợi liên tưởng đến cần điều khiển máy bay, nhấn mạnh định hướng thiết kế riêng của dòng xe.

Tiện nghi ghế ngồi là một trong những yếu tố được Hongqi đầu tư trên G919. Ghế trước có chức năng thông gió, sưởi ấm và massage tám điểm, đồng thời hỗ trợ ba mức điều chỉnh độ cứng đệm. Phần đệm hông có thể tự động điều chỉnh độ nâng đỡ theo tốc độ, với biên độ được công bố hơn 10 mm, trong khi ghế hành khách phía trước được trang bị chỗ để chân chỉnh điện bốn hướng.

Ở hàng ghế sau, hành khách có thể sử dụng chức năng sưởi ấm, thông gió và điều chỉnh góc ngả tối đa 131 độ. Những trang bị khác gồm màn hình giải trí phía sau 17,3 inch, hệ thống âm thanh Dynaudio 18 loa, tủ lạnh thông minh dung tích 7,3 lít và bàn nhỏ phục vụ nhu cầu sử dụng trong cabin. Với loạt tiện nghi này, Hongqi G919 hướng đến trải nghiệm của một mẫu SUV hạng sang, đặc biệt đối với hành khách ngồi phía sau.

Về công nghệ an toàn và hỗ trợ lái, Hongqi G919 được trang bị chip Qualcomm 8650 cùng hệ thống Hongqi Sinan Intelligent Driving 5.0 Max. Phần cứng nổi bật là cảm biến LiDAR 384 dòng có khả năng thay đổi trường quan sát, kết hợp các công nghệ laser, thị giác máy tính và cảm biến hồng ngoại. Theo thông số được công bố, hệ thống có thể phát hiện phương tiện ở khoảng cách lên tới 400 m và người đi bộ ở khoảng cách tối đa 220 m, đồng thời hỗ trợ định vị chỗ đỗ và các tình huống đỗ xe khác nhau.

Hệ truyền động là một trong những điểm nổi bật nhất của Hongqi G919 2027. Xe sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp dung tích 2 lít đóng vai trò làm máy phát điện. Hệ thống này kết hợp với bốn mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 843 mã lực, cùng mô-men xoắn kết hợp 1.320 Nm. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,5 giây.

Bộ pin dung lượng 82,9 kWh cho phép xe di chuyển thuần điện tối đa 280 km theo tiêu chuẩn CLTC, trong khi phạm vi hoạt động kết hợp giữa điện và nhiên liệu đạt 1.350 km. Xe sử dụng kiến trúc điện 800V, hỗ trợ sạc nhanh từ 30% lên 80% trong khoảng 12 phút theo thông số được công bố.

Hệ thống bốn mô-tơ điện được điều khiển bằng thuật toán phân bổ mô-men xoắn vector eTVC, cho phép điều chỉnh lực kéo độc lập giữa các bánh xe với tốc độ phản hồi tính bằng mili giây. Khả năng phân bổ mô-men xoắn linh hoạt, kết hợp với chức năng đảo chiều đầu ra ở hai bên theo mô tả của nhà sản xuất, được thiết kế để tăng khả năng kiểm soát xe trên các bề mặt có độ bám khác nhau.

Đồng thời, Hongqi G919 còn có chức năng điều khiển mô-men xoắn vi sai độc lập, giúp bán kính quay vòng tối thiểu đạt 5,3 m. Khi sử dụng hệ thống lái biến thiên liên tục Qixuan MAX, bán kính quay vòng được công bố có thể giảm xuống còn 2,5 m, đồng thời hỗ trợ khả năng quay đầu tại chỗ trong những điều kiện phù hợp.

Để đáp ứng nhu cầu vận hành trên nhiều dạng địa hình, Hongqi G919 sử dụng hệ thống treo độc lập tay đòn kép ở cả phía trước và phía sau trên nền tảng khung gầm rời, kết hợp hệ thống treo khí nén và giảm xóc điều khiển giảm chấn biến thiên liên tục CDC. Xe được trang bị ba cơ cấu khóa vi sai, gồm khóa vi sai cơ khí phía trước, khóa vi sai cơ khí phía sau và cơ cấu khóa trung tâm.

Hệ thống cung cấp tối đa 10 chế độ địa hình, cho phép người lái lựa chọn cấu hình phù hợp với điều kiện vận hành. Sự kết hợp giữa khung gầm rời, bốn mô-tơ điện, hệ thống kiểm soát mô-men xoắn và các khóa vi sai giúp G919 có nền tảng kỹ thuật đáng chú ý trong nhóm SUV địa hình cao cấp.

- Video cận cảnh Hongqi G919 2027. Nguồn: China Auto Show.