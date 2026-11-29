Mẫu xe mới được nâng cấp về thiết kế, trang bị nội thất và công nghệ hỗ trợ lái, đồng thời cung cấp nhiều lựa chọn hệ truyền động gồm động cơ xăng, diesel và hai cấu hình hybrid Hi4-T, Hi4-Z. Đáng chú ý, phiên bản Hi4-Z được phát triển trên nền tảng điện áp cao 800V, trong khi hệ thống hỗ trợ lái thông minh Coffee Pilot cũng được nâng cấp phần cứng và tính năng.

Tank 400 2027.

Tank 400 2027 vẫn duy trì kiểu dáng vuông vức và mạnh mẽ đặc trưng của dòng SUV địa hình Tank. Điểm mới đáng chú ý là màu sơn ngoại thất xanh Titan, nâng tổng số tùy chọn màu sắc của mẫu xe lên bốn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình lục giác hẹp, bên trong bố trí hai thanh trang trí mạ crôm nằm ngang và logo Tank ở vị trí trung tâm. Cụm đèn pha hình đa giác được đặt đối xứng hai bên, tạo diện mạo hầm hố và tăng khả năng nhận diện.

Trong khi đó, phần thân xe tiếp tục sử dụng những đường nét góc cạnh, vòm bánh xe mở rộng và lốp dự phòng gắn bên ngoài cửa hậu, nhấn mạnh phong cách off-road. Tank 400 2027 có kích thước dài 4.964 mm, rộng 1.970 mm và cao 1.905 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.850 mm, hứa hẹn mang đến không gian cabin rộng rãi cũng như khả năng thích ứng với nhiều điều kiện vận hành.

Khoang nội thất Tank 400 2027 được bổ sung tùy chọn màu Xuhui Orange, nâng tổng số phương án phối màu lên hai. Khu vực bảng điều khiển trung tâm trang bị màn hình giải trí cảm ứng kích thước 15,6 inch, kết hợp với cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch.

Toàn bộ hệ thống thông tin giải trí vận hành trên nền tảng chip Qualcomm Snapdragon 8295, hướng đến khả năng xử lý nhanh và cải thiện trải nghiệm sử dụng các tính năng thông minh. Việc nâng cấp hệ thống màn hình và bộ xử lý cho thấy GWM tiếp tục chú trọng yếu tố công nghệ bên cạnh thế mạnh truyền thống về khả năng vận hành địa hình của dòng Tank.

Một trong những thay đổi đáng chú ý trên Tank 400 2027 là hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh Coffee Pilot, được phân chia thành Coffee Pilot 4 và Coffee Pilot 2 tùy theo phiên bản. Ở các cấu hình cao cấp, xe được trang bị cảm biến LiDAR 192 dòng kết hợp chip xử lý Thor-U, hỗ trợ các tính năng điều hướng thông minh NOA trong đô thị và trên đường cao tốc.

Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp chức năng hỗ trợ đỗ xe, giúp người lái thuận tiện hơn khi di chuyển trong những không gian hạn chế. Việc bổ sung cảm biến LiDAR và chip xử lý chuyên dụng được kỳ vọng cải thiện khả năng nhận diện môi trường, xử lý dữ liệu và hỗ trợ người lái trong nhiều tình huống giao thông khác nhau.

Về hệ truyền động, GWM mang đến 4 lựa chọn khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của khách hàng. Phiên bản động cơ xăng sử dụng máy tăng áp 2.0T kết hợp hệ thống hybrid nhẹ 48V, cho công suất tối đa 252 mã lực và đi kèm hộp số tự động 9 cấp. Trong khi đó, phiên bản diesel được trang bị động cơ tăng áp 2.4T có công suất tối đa 135 kW, cũng kết hợp với hộp số tự động 9 cấp.

Đối với các phiên bản hybrid, Tank 400 2027 cung cấp hai công nghệ Hi4-T và Hi4-Z với cấu hình truyền động khác nhau. Phiên bản Hi4-T sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0T có công suất tối đa 252 mã lực, kết hợp với một mô-tơ điện công suất 177 mã lực. Hệ thống được cung cấp năng lượng từ bộ pin dung lượng 37,1 kWh, cho phép xe di chuyển thuần điện 105 km theo tiêu chuẩn WLTC. Khi kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, phạm vi hoạt động tổng thể của xe đạt 913 km theo cùng tiêu chuẩn thử nghiệm.

Cao cấp hơn, phiên bản Tank 400 Hi4-Z sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0T kết hợp với hai mô-tơ điện. Động cơ xăng có công suất tối đa 245 mã lực, trong khi mô-tơ điện phía trước đạt 292 mã lực và mô-tơ điện phía sau đạt 326 mã lực.

Xe được trang bị bộ pin dung lượng 59,05 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện 200 km theo tiêu chuẩn WLTC và tổng phạm vi hoạt động kết hợp đạt 1.128 km. Đáng chú ý, phiên bản Hi4-Z sử dụng nền tảng điện áp cao 800V, hứa hẹn mang lại lợi thế về hiệu suất truyền tải năng lượng và khả năng sạc so với những cấu hình điện áp thấp hơn.