SUV dài hơn 5 mét, siêu tiết kiệm xăng, giá gần 900 triệu đồng

Ở ngoại thất, Ford Edge L 2027 được tinh chỉnh phần đầu xe nhằm tạo diện mạo hiện đại và đồng nhất hơn với ngôn ngữ thiết kế của thương hiệu. Cụm đèn pha được làm gọn, trong khi lưới tản nhiệt và hệ thống đèn được kết hợp thành một mảng thiết kế liền lạc. Đèn chạy ban ngày ba tầng được tích hợp vào khu vực lưới tản nhiệt, tạo điểm nhấn nhận diện ở phía trước.

Ford Edge L 2027.

Cản trước của Ford Edge L 2027 cũng được thiết kế lại với các hốc gió hai bên bố trí theo phương thẳng đứng, mang đến vẻ ngoài gọn gàng hơn. Phía dưới cửa hút gió trung tâm xuất hiện thêm dải trang trí màu bạc, góp phần tăng tính nổi bật cho phần đầu xe mà không làm thay đổi đáng kể tổng thể thiết kế.

Ford Edge L 2027 có kích thước dài 5.011 mm, rộng 1.961 mm và cao 1.773 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.950 mm. Theo thông tin được công bố, chiều dài cơ sở tăng thêm 11 mm, góp phần cải thiện không gian bố trí bên trong xe. Thiết kế thân xe bên hông nhìn chung được giữ nguyên, với tay nắm cửa dạng ẩn hoàn toàn và tùy chọn phối màu hai tông, bao gồm phương án sơn mái xe tương phản với thân xe.

Khách hàng có thể lựa chọn bộ mâm kích thước 19, 20 hoặc 21 inch tùy phiên bản. Ở phía sau, cụm đèn hậu vẫn sử dụng thiết kế kéo dài theo phương ngang, nhưng hình dáng các cụm đèn hai bên được đơn giản hóa và thu gọn. Dòng chữ tiếng Anh nhận diện thương hiệu tiếp tục được đặt ở giữa đuôi xe, trong khi vị trí khung biển số được chuyển xuống khu vực cản sau.

Một dải trang trí màu bạc mạ crôm chạy ngang tạo điểm nhấn cho phần đuôi. Bên cạnh các màu ngoại thất Starshine Black, Moonlight White và Sky Gray, Ford bổ sung cho Edge L 2027 2 lựa chọn mới là Zodiac Gold và Nebula Blue.

Khoang nội thất của Ford Edge L 2027 tiếp tục phát triển từ thiết kế của phiên bản trước, nhưng được nâng cấp về vật liệu hoàn thiện và một số chi tiết bố trí. Các khu vực như bảng điều khiển trung tâm, tấm ốp cửa và bệ tỳ tay trung tâm được bổ sung lớp bọc mềm trên diện tích lớn, kết hợp các đường viền kim loại satin nhằm tăng cảm giác cao cấp.

Cửa gió điều hòa không còn sử dụng kiểu thiết kế kéo dài xuyên suốt bảng táp-lô như trước. Ghế ngồi được làm mới với họa tiết chần bông hình kim cương kết hợp các lỗ đục chuyển sắc, sử dụng vật liệu da lộn microfiber thân thiện với môi trường theo thông tin của nhà sản xuất. Cách hoàn thiện này hướng đến sự kết hợp giữa tính thẩm mỹ, độ thoải mái và cảm giác cao cấp trong quá trình sử dụng.

Hệ thống hiển thị là một trong những điểm nhấn công nghệ trên Ford Edge L 2027. Xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình trung tâm siêu rộng 27 inch độ phân giải 4K, đi kèm hệ thống âm thanh B&O gồm 12 loa. Tất cả các phiên bản đều sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8155, hỗ trợ các tính năng kết nối và giải trí như Apple CarPlay, karaoke không cần micro cùng các dịch vụ trí tuệ nhân tạo được giới thiệu là tích hợp Ernie Bot và DeepSeek. Đồng thời, xe còn có hệ thống điều hòa ba vùng độc lập và cửa sổ trời toàn cảnh diện tích 1,26 m², góp phần tăng sự thoáng đãng cho khoang cabin.

Ford Edge L 2027 tiếp tục sử dụng cấu hình 7 chỗ ngồi theo bố trí 2+2+3, với hai ghế độc lập ở hàng thứ hai. Hàng ghế này được nâng cấp về thiết kế và vật liệu, đồng thời bổ sung lớp đệm xốp phía sau dày 10 mm nhằm cải thiện sự thoải mái. Ghế hạng nhất ở hàng thứ hai có tựa chân, thanh trượt cho phép điều chỉnh khoảng cách lên tới 190 mm và chế độ thư giãn gần như không trọng lực có thể kích hoạt bằng một thao tác.

Chưa dừng lại ở đó, Ford Edge L 2027 cũng hỗ trợ thao tác đưa ghế về vị trí thuận tiện để hành khách ra vào, cùng chế độ ưu tiên không gian cho hàng ghế thứ hai. Các ghế được trang bị chức năng sưởi ấm và thông gió theo thông tin giới thiệu. Với khả năng thay đổi cách bố trí ghế, dung tích khoang hành lý được công bố lần lượt ở mức 309 lít, 969 lít và tối đa 2.876 lít tùy cấu hình sử dụng, giúp xe đáp ứng nhiều nhu cầu từ chở đủ hành khách đến ưu tiên không gian chứa đồ.

Về vận hành, Ford Edge L 2027 có hai lựa chọn hệ truyền động gồm động cơ xăng và hybrid. Phiên bản chạy xăng sử dụng động cơ EcoBoost 2.0L tăng áp, sản sinh công suất tối đa 252 mã lực, mô-men xoắn cực đại 378 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, hướng đến khả năng vận hành cân bằng giữa sức mạnh và sự thuận tiện khi sử dụng hằng ngày.

Trong khi đó, phiên bản hybrid sử dụng động cơ EcoBoost 2.0L thế hệ thứ năm được tối ưu cho hệ truyền động lai, với công suất tối đa của động cơ đốt trong được công bố ở mức 275 mã lực và mô-men xoắn cực đại 405 Nm. Hệ thống truyền động hybrid có công suất tối đa của mô-tơ điện 190 mã lực và mô-men xoắn 320 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 7,1 giây.

Theo công bố, phiên bản hybrid Ford Edge L đạt mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất 6,43 lít/100 km theo chu trình WLTC, đồng thời có thể di chuyển tối đa khoảng 1.188 km với một bình nhiên liệu trong điều kiện được nêu. Xe còn được trang bị hệ dẫn động bốn bánh thông minh điều khiển điện tử, có khả năng điều chỉnh phân bổ mô-men xoắn giữa cầu trước và cầu sau trong thời gian rất ngắn. Tỷ lệ phân bổ có thể thay đổi từ 0 đến 100% cho mỗi cầu tùy theo điều kiện vận hành, nhằm hỗ trợ độ bám đường và sự ổn định khi di chuyển trên các bề mặt khác nhau.