BYD Tang 2027 áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của dòng Dynasty, được phát triển dưới sự dẫn dắt của Wolfgang Egger, nhà thiết kế từng làm việc tại Alfa Romeo và Lamborghini. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED hình râu rồng dài 2,5 m, kéo dài giữa hai cụm đèn pha, tạo điểm nhận diện đặc trưng cho mẫu SUV điện.

BYD Tang 2027.

Những chi tiết đáng chú ý khác gồm tay nắm cửa bán ẩn, tùy chọn mui xe phối màu tương phản và cụm đèn hậu liền mạch. So với thế hệ thứ hai, BYD Tang mới có kích thước lớn hơn với chiều dài 5.045 mm, rộng 1.980 mm, cao 1.760 mm và chiều dài cơ sở 2.950 mm. Các thông số này tương ứng mức tăng 75 mm về chiều dài, 25 mm về chiều rộng và 15 mm về chiều cao.

Một thay đổi đáng chú ý là BYD Tang 2027 chỉ được cung cấp cấu hình năm chỗ ngồi, thay vì hướng đến cách bố trí nhiều hàng ghế như một số phiên bản trước đây. Nhờ đó, không gian dành cho hành khách và khoang hành lý được chú trọng hơn. Dung tích khoang hành lý phía sau đạt 910 lít và có thể mở rộng lên 2.113 lít khi gập hàng ghế thứ hai.

Ngoài ra, BYD Tang 2027 còn có khoang chứa đồ phía trước dung tích 205 lít, tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hàng ngày hoặc những chuyến đi dài. Đây là lợi thế đáng kể đối với một mẫu SUV điện có kích thước lớn, đặc biệt khi người dùng cần không gian chứa hành lý linh hoạt.

Không gian nội thất của BYD Tang mới được thiết kế theo hướng hiện đại, tập trung vào các màn hình giải trí và tiện nghi dành cho hành khách. Bảng điều khiển trung tâm trên một số phiên bản cao cấp có màn hình cảm ứng kích thước 30 inch, phục vụ cả người lái và hành khách phía trước.

Tuy nhiên, phiên bản tiêu chuẩn sử dụng cấu hình đơn giản hơn với màn hình trung tâm 15,6 inch kết hợp bảng đồng hồ LCD 10,25 inch. Khách hàng cũng có thể lựa chọn màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió toàn cảnh kích thước 35,4 inch, giúp đưa các thông tin vận hành quan trọng vào tầm quan sát của người lái.

Hàng ghế thứ hai có không gian để chân lên tới 1.000 mm, trong khi tựa lưng có thể ngả tối đa 130 độ nhằm cải thiện sự thoải mái trên những hành trình dài. Các trang bị tiện nghi đáng chú ý gồm hệ thống đèn viền nội thất, tủ lạnh tích hợp dung tích 6,8 lít và ghế trước cùng hai vị trí ghế sau bên trái, bên phải có chức năng sưởi ấm, thông gió và massage.

Trên phiên bản tiêu chuẩn, BYD trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến God's Eye C hoạt động dựa trên công nghệ thị giác. Người dùng có thể nâng cấp lên God's Eye B sử dụng cảm biến LiDAR, hướng đến khả năng nhận diện môi trường và hỗ trợ lái xe thông minh ở mức cao hơn. Hệ thống âm thanh tiêu chuẩn gồm 16 loa, trong khi một phiên bản cao cấp được trang bị hệ thống Devialet với 22 loa.

Tang 2027 có nhiều cấu hình truyền động và dung lượng pin khác nhau. Phiên bản tiêu chuẩn có giá 187.900 Nhân dân tệ (tương đương 727,55 triệu đồng), sử dụng một mô-tơ điện đặt ở cầu sau, công suất tối đa 402 mã lực. Xe được trang bị bộ pin Blade 2.0 LFP dung lượng 88,7 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 730 km theo tiêu chuẩn CLTC, tương đương khoảng 599 km theo WLTP. Điểm nổi bật của phiên bản này là công nghệ sạc nhanh, cho phép nạp pin từ 10% lên 97% chỉ trong 9 phút theo thông số được công bố.

Phiên bản trung cấp có giá 207.900 Nhân dân tệ (804,99 triệu đồng). BYD trang bị bộ pin dung lượng lớn hơn, đạt 105,8 kWh. Nhờ đó, phạm vi hoạt động tối đa được nâng lên 850 km theo tiêu chuẩn CLTC, tương đương khoảng 697 km theo WLTP. Đây cũng là phiên bản có tầm di chuyển xa nhất trong dải sản phẩm BYD Tang 2027.

Với những khách hàng ưu tiên sự thoải mái và trải nghiệm cao cấp, phiên bản tiếp theo có giá 219.900 Nhân dân tệ (851,45 triệu đồng), sử dụng cùng hệ truyền động và bộ pin với bản 850 km nhưng được bổ sung hệ thống treo khí nén hai khoang cùng dàn âm thanh Devialet 22 loa.

Cao cấp nhất là BYD Tang AWD có giá 239.900 Nhân dân tệ (928,89 triệu đồng). Phiên bản này sử dụng hai mô-tơ điện kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, cho tổng công suất tối đa 691 mã lực. Nhờ sức mạnh này, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,3 giây, vượt trội so với các phiên bản dẫn động cầu sau.

Phạm vi hoạt động tối đa của BYD Tang AWD đạt 770 km theo tiêu chuẩn CLTC, tương đương khoảng 631 km theo WLTP. Ngoài hệ truyền động mạnh mẽ, phiên bản này còn được trang bị hệ thống đánh lái bánh sau, giúp cải thiện khả năng xoay trở và độ linh hoạt khi vận hành, đặc biệt với một mẫu SUV có chiều dài hơn 5 m.

- Video cận cảnh BYD Tang 2027. Nguồn: AutoWorld.