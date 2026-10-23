SUV dài hơn 5 mét, công suất 402 mã lực, giá gần 900 triệu đồng

Theo những thông tin ban đầu, BYD Tang thế hệ mới có hai phiên bản gồm Laser Premium dẫn động cầu sau 850 km, giá 225.000 Nhân dân tệ (871,31 triệu đồng) và Laser Flagship dẫn động cầu sau 850 km, giá 240.000 Nhân dân tệ (929,40 triệu đồng).

BYD Tang 2027.

BYD Tang thế hệ thứ 3 tiếp tục phát triển phong cách đặc trưng gắn với tên gọi của dòng xe, kết hợp các đường nét hiện đại nhằm tạo diện mạo sang trọng. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kín đặc trưng của ô tô điện, cụm đèn pha vuốt ngược lên phía trên và dải trang trí mạ crôm chạy ngang, tạo cảm giác bề thế.

Tang thế hệ mới có kích thước dài 5.045 mm, rộng 1.980 mm, cao 1.760 mm và chiều dài cơ sở 2.950 mm, hứa hẹn mang đến không gian rộng rãi cho hành khách. Ở phía sau, mẫu SUV sử dụng cụm đèn hậu nối liền hai bên, logo BYD đặt chính giữa và cánh gió kích thước lớn, góp phần hoàn thiện tổng thể thiết kế. Các tùy chọn màu ngoại thất dự kiến gồm vàng cát hát, xanh nghìn núi, xanh đại dương, xám đá. Tất cả đều được sơn 2 tông màu.

Khoang nội thất của BYD Tang thế hệ mới được thiết kế theo phong cách tương lai, lấy cảm hứng từ bảng điều khiển trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Người dùng có thể lựa chọn hai tông màu nội thất gồm Be cát và Cam hoàng hôn. Điểm nhấn trong cabin là thiết kế màn hình kép, kết hợp màn hình LCD dạng thanh hẹp phía trên màn hình trung tâm, có khả năng hiển thị nhiều thông tin như nội dung đa phương tiện, thời tiết, độ cao và trạng thái hộp số.

Cách bố trí này hướng đến việc tăng khả năng tiếp cận thông tin của người lái, đồng thời tạo điểm nhấn công nghệ cho không gian bên trong xe. Đáng chú ý, tựa đầu hàng ghế trước có thể tháo rời và kết hợp với đệm ghế phía sau để tạo thành không gian nghỉ ngơi dạng giường đôi, tăng tính linh hoạt khi sử dụng trong những chuyến đi dài. Đây là một trong những chi tiết thể hiện định hướng phát triển mẫu SUV không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển mà còn chú trọng trải nghiệm của hành khách.

Cung cấp sức mạnh cho BYD Tang thế hệ thứ 3 là một mô-tơ điện có công suất tối đa 402 mã lực. Xe dự kiến sử dụng hai tùy chọn pin dung lượng 88,682 kWh và 105,792 kWh. Theo thông tin được công bố, phạm vi hoạt động thuần điện của dòng xe có thể đạt các mức 730 km, 830 km và tối đa 850 km, tùy theo cấu hình pin và phiên bản.

Một điểm nhấn khác trên BYD Tang thế hệ mới là hệ thống điều khiển thân xe thông minh Eye of the Gods B kết hợp công nghệ treo Cloud Carriage-A. Theo thông tin ban đầu, hệ thống treo khí nén hai khoang được tích hợp chức năng dự đoán mặt đường thông minh, cho phép hệ thống chủ động điều chỉnh phản ứng trước những thay đổi của điều kiện mặt đường.

Công nghệ này hướng đến việc cải thiện độ êm ái, khả năng ổn định thân xe và sự thoải mái cho hành khách khi di chuyển qua những đoạn đường không bằng phẳng. Việc kết hợp hệ thống treo thông minh với các công nghệ hỗ trợ lái cũng cho thấy BYD tiếp tục chú trọng phát triển những tính năng điện tử và điều khiển vận hành trên các dòng xe điện cao cấp.

- Video cận cảnh BYD Tang 2027. Nguồn: Vision Effect TV.