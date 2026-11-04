SUV dài hơn 5 mét, công suất 308 mã lực, giá chưa tới 700 triệu đồng

Dongfeng eπ M8 Tianyuan Laser Edition 2027 là phiên bản bổ sung mới trong dòng SUV điện eπ M8 của thương hiệu Dongfeng. Mẫu xe được giới thiệu nhằm mở rộng lựa chọn cho khách hàng, bên cạnh phiên bản sử dụng giải pháp hỗ trợ lái xe thông minh Huawei Qiankun đã có mặt trên thị trường.

Dongfeng eπ M8 Tianyuan Laser Edition 2027.

Thay vì tiếp tục phụ thuộc vào công nghệ từ đối tác bên ngoài, phiên bản Tianyuan Laser Edition sử dụng hệ thống lái xe thông minh Tianyuan do chính Dongfeng phát triển. Xe có hai cấu hình với giá niêm yết lần lượt là 179.800 Nhân dân tệ (694,40 triệu đồng) và 185.800 Nhân dân tệ (717,57 triệu đồng).

Về thiết kế ngoại thất, Dongfeng eπ M8 Tianyuan Laser Edition 2027 áp dụng ngôn ngữ tạo hình tối giản nhưng vẫn mang phong cách hiện đại và năng động. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt dạng kín đặc trưng của ô tô điện, kết hợp dải đèn LED hình vòng sao tạo điểm nhấn nhận diện.

Cản trước được bố trí các cụm đèn pha cốt tách rời ở hai bên, trong khi cấu trúc khe hút gió hai tầng được sắp xếp theo từng lớp, tạo cảm giác khỏe khoắn và tăng chiều sâu cho tổng thể thiết kế. Dongfeng cung cấp cho mẫu SUV điện này sáu tùy chọn màu ngoại thất gồm đen huyền tú, xanh nguyên đại, trắng ninh hoàng, bạc ánh trăng, tím diêm hoa và trắng lưu lý.

Nhìn từ bên hông, Dongfeng eπ M8 sở hữu đường mui xe vuốt nhẹ về phía sau bắt đầu từ cột B, kết hợp với đường gân thân xe được nâng cao, tạo nên dáng vẻ dài và thanh lịch. Phần đuôi xe tiếp tục duy trì phong cách thiết kế đồng nhất với đầu xe thông qua cụm đèn hậu LED dạng liền mạch.

Ngoài ra, xe còn được trang bị cánh gió thể thao tích hợp đèn phanh trên cao và cần gạt nước kính sau dạng ẩn, góp phần tạo nên diện mạo gọn gàng hơn. Về kích thước, mẫu SUV điện này có chiều dài 5.020 mm, chiều rộng 1.975 mm, chiều cao 1.733 mm và chiều dài cơ sở đạt 3.025 mm. Những thông số này mang lại không gian cabin rộng rãi, phù hợp với cấu hình 6 chỗ ngồi.

Bên trong khoang lái, Dongfeng eπ M8 Tianyuan Laser Edition 2027 được thiết kế theo triết lý ôm trọn thế giới qua những đám mây, hướng đến không gian hiện đại và giàu công nghệ. Khu vực táp-lô nổi bật với vô-lăng đa chức năng thiết kế ba chấu, màn hình LCD 10,25 inch phía sau vô-lăng, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD kích thước 50 inch và màn hình giải trí trung tâm độ phân giải 3K, kích thước 16,1 inch.

Một trong những điểm đáng chú ý của Dongfeng eπ M8 là cách bố trí nội thất 6 chỗ ngồi, hướng đến nhóm khách hàng gia đình hoặc người dùng thường xuyên di chuyển cùng nhiều hành khách. Xe hỗ trợ bốn chế độ sắp xếp không gian tương ứng với cấu hình 3, 4, 5 và 6 chỗ, cho phép linh hoạt điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng thực tế.

Hàng ghế thứ hai được chú trọng về tiện nghi với màn hình giải trí phía sau kích thước 17,3 inch, độ phân giải 3K và cơ chế đóng mở bằng điện. Bên cạnh đó, xe còn có hộp làm mát và sưởi ấm thông minh hai chiều dung tích 8,8 lít, giúp hành khách bảo quản đồ uống hoặc thực phẩm ở nhiệt độ phù hợp trong những chuyến đi dài. Nội thất có hai tùy chọn màu sắc gồm cam bình minh và nâu mực.

Về hệ truyền động, Dongfeng eπ M8 Tianyuan Laser Edition 2027 sử dụng hệ thống động cơ hoàn toàn bằng điện, được phát triển trên nền tảng điện áp cao 800V. Xe trang bị một động cơ điện có công suất tối đa 308 mã lực, kết hợp với bộ pin lithium dung lượng 77,38 kWh do CATL cung cấp. Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu SUV điện này có phạm vi hoạt động tối đa 600 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn CLTC.