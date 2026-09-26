SUV dài hơn 5,3 mét, mạnh 612 mã lực, di chuyển 465km không cần đổ xăng, giá hơn 1,1 tỷ đồng

Mẫu SUV cỡ lớn 6 chỗ này được phát triển bởi Dongfeng Motor và Huawei Qiankun, nổi bật với hệ thống hỗ trợ lái Huawei Qiankun ADS 5, HarmonySpace 6 cùng cấu hình 4 cảm biến LiDAR, trong đó có LiDAR 896 dòng sử dụng công nghệ hình ảnh quang học kép.

Dongfeng Epicland X9 2027.

Dongfeng Epicland X9 2027 được định vị ở phân khúc SUV cỡ lớn với cấu hình 6 chỗ ngồi 2+2+2. Mẫu xe sử dụng ngôn ngữ thiết kế "ánh sáng uyển chuyển như chiến binh và sợi dệt" kết hợp kiểu dáng thân xe hai tông màu và phần đầu ngắn, đuôi kéo dài nhằm tạo cảm giác bề thế.

Phía trước nổi bật với cụm đèn thông minh dạng "dòng sông sao" có tổng chiều dài 1,83 m, tạo thành dải đèn liên tục trên toàn bộ đầu xe. Hệ thống này kết hợp đèn pha chiếu sáng thông minh megapixel Huawei Xpixel, có khả năng thực hiện các hiệu ứng tương tác ánh sáng và chiếu hình ảnh xuống mặt đường.

Thân xe sử dụng tay nắm cửa bán ẩn, đi kèm cửa trượt điện thông minh điều khiển bằng cảm biến. Dongfeng Epicland X9 2027 có chiều dài 5.301 mm, rộng 2.015 mm, cao 1.820 mm và chiều dài cơ sở 3.120 mm. Xe được cung cấp bộ mâm 20 hoặc 21 inch tùy phiên bản.

Phía sau nổi bật với cụm đèn hậu liền mạch sử dụng 1.172 bóng LED ISD, tạo hiệu ứng giống bầu trời sao khi phát sáng và giúp tăng khả năng nhận diện vào ban đêm. Khách hàng có thể lựa chọn 6 màu ngoại thất gồm xám Andes, tím Bordeaux, đen Lisbon, trắng Alpine, nâu Vàng Prague và đỏ Tuscan.

Khoang nội thất Dongfeng Epicland X9 2027 cung cấp 5 tùy chọn màu gồm trắng sáng, mơ ánh trăng, cam đỏ thẫm, nâu hoang dã và tím hoàng hôn. Khu vực bảng điều khiển trung tâm nổi bật với hai màn hình 17,2 inch độ phân giải 3.4K thiết kế dạng cánh bướm, hỗ trợ nhiều cách chia màn hình như 1:3, 2:2 và 1:1:2. Hệ thống buồng lái thông minh HarmonySpace 6 tích hợp trợ lý Xiaoyi thế hệ mới dựa trên kiến trúc MoLA 2.0, được định vị như một trợ lý AI có khả năng tương tác đa tình huống.

Một trang bị đáng chú ý khác là robot đồng hành AI có tên Hamomo. Hệ thống có thể được kích hoạt bằng biểu cảm khuôn mặt, lắng nghe mệnh lệnh và thực hiện các tương tác với hành khách. Theo thông tin giới thiệu, Hamomo thậm chí có thể tách khỏi cabin để trở thành một người bạn đồng hành thông minh dành cho trẻ em, tạo thêm điểm nhấn khác biệt cho mẫu SUV 6 chỗ.

Phía trước người lái là hệ thống hiển thị Huawei XHUD AR-HUD với kích thước hiển thị tương đương 75 inch. Hàng ghế sau được trang bị màn hình cảm ứng ánh sáng dịu 21 inch gắn trên trần cùng máy chiếu laser Huawei Xscene LCoS 32 inch. Hệ thống chiếu hỗ trợ 5 chế độ gồm màn hình khổng lồ, cửa sổ nổi, màn hình đơn, màn hình kép và rạp chiếu phim ngoài trời. Xe đồng thời sở hữu hệ thống âm thanh Huawei Sound với 21 loa, hướng đến trải nghiệm giải trí cao cấp trong cabin.

Với cách bố trí 2+2+2, Dongfeng Epicland X9 2027 tập trung nhiều trang bị tiện nghi cho hành khách phía sau. Ghế hành khách phía trước có chức năng sưởi, thông gió và massage. Hai ghế phía sau dạng không trọng lực hỗ trợ 3 chế độ massage gồm massage bằng túi khí, massage cơ học và massage kích thích.

Hệ thống massage có thể điều chỉnh nhịp điệu kỹ thuật số để đồng bộ với âm nhạc trong cabin. Hàng ghế thứ ba có thể ngả tối đa 133 độ, trong khi toàn bộ cabin hỗ trợ nhiều chế độ sử dụng như ngủ một mình, nghỉ ngơi gia đình, spa đôi, rạp chiếu phim riêng, giường cắm trại và chở đầy tải.

Khả năng chứa đồ cũng được chú trọng với tổng cộng 43 ngăn chứa trong cabin. Khi cả 6 vị trí ngồi đều được sử dụng, khoang hành lý có dung tích 484 lít và tăng lên 1.368 lít khi chỉ có 4 người trên xe. Các trang bị khác gồm đế sạc không dây phía trước, hệ thống đèn nội thất mô phỏng bầu trời sao, bậc cửa chào mừng chỉnh điện dạng ẩn, tủ lạnh hai cửa dung tích 9 lít có khả năng duy trì nhiệt độ từ -6 đến 50 độ C và hệ thống lọc không khí ion âm.

Epicland X9 2027 được trang bị hệ thống Huawei Qiankun Intelligent Driving ADS 5 với tổng cộng 4 cảm biến LiDAR. Trong đó có một LiDAR hình ảnh quang học kép 896 dòng và 3 LiDAR trạng thái rắn độ chính xác cao. Mẫu xe cũng hỗ trợ tính năng Parking-to-Parking 3.0, cho phép kích hoạt chức năng NCA ở nhiều vị trí mà không cần thiết lập lại hệ thống định vị, qua đó hỗ trợ hành trình tự động thuận tiện hơn.

Dongfeng Epicland X9 2027 sử dụng cấu trúc thân xe gồm 6 thanh dọc và 11 thanh ngang, với thép cường độ cao và hợp kim nhôm chiếm 92,4%. Trụ A sử dụng dầm ống giãn nở nhiệt 2.300 MPa, kết hợp các thanh chống va chạm bên hông, vòng cửa kép dập nóng và trụ B bằng thép siêu bền 2.400 MPa. Hệ thống an toàn chủ động CAS 5.0 được công bố có khả năng hỗ trợ tránh va chạm toàn diện trong dải tốc độ từ 4 đến 150 km/h.

Epicland X9 2027 sử dụng bộ mở rộng phạm vi là động cơ 4 xi lanh tăng áp dung tích 1,5 lít. Phiên bản dẫn động cầu sau sử dụng mô-tơ điện công suất tối đa 408 mã lực, trong khi các phiên bản dẫn động bốn bánh có công suất kết hợp lần lượt 476 và 612 mã lực. Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h tương ứng 7,8 giây, 5,29 giây và 4,81 giây.

Xe được cung cấp hai tùy chọn pin dung lượng 74,29 kWh và 51,46 kWh. Phạm vi hoạt động thuần điện theo chuẩn CLTC đạt 465 km đối với phiên bản dẫn động cầu sau, trong khi các phiên bản dẫn động bốn bánh có phạm vi hoạt động thuần điện lần lượt 280 km và 432 km. Khi bình nhiên liệu đầy và pin được sạc đầy, phạm vi hoạt động kết hợp CLTC tương ứng đạt 1.120 km, 1.160 km và 1.060 km. Hệ thống điện áp cao 800V cho phép xe sạc từ 20% lên 80% trong khoảng 18 phút.

Dongfeng Epicland X9 2027 được phát triển trên nền tảng Qiankun Chitu của Huawei, sử dụng hệ thống treo trước tay đòn kép và treo sau đa liên kết 5 thanh. Hệ thống treo khí nén hai khoang kết hợp giảm xóc điều chỉnh liên tục EDC có khả năng dự đoán mặt đường và điều chỉnh đặc tính vận hành nhằm cải thiện độ êm ái.

Mẫu SUV cỡ lớn này cũng được trang bị các tính năng hỗ trợ ổn định khi xảy ra sự cố lốp ở tốc độ 120 km/h và giảm say xe. Đáng chú ý, hệ thống đánh lái bánh sau hai chiều cho phép góc quay tới 14 độ, giúp bán kính quay vòng tối thiểu chỉ còn 5,3 m.

- Video cận cảnh Dongfeng Epicland X9 2027. Nguồn: Vision Effect TV.