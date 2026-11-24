Geely Galaxy M8 2027 chia sẻ nhiều đặc điểm tạo hình với đàn anh Galaxy M9, nổi bật là phần đầu xe hiện đại với dải đèn LED kéo dài toàn bộ chiều rộng phía trước, kết hợp những chi tiết trang trí lấy cảm hứng từ ánh sao.

Cản trước tích hợp lưới hút gió chủ động, trong khi cảm biến LiDAR được bố trí trên nóc xe, vừa phục vụ hệ thống hỗ trợ lái thông minh vừa tạo điểm nhấn công nghệ cho ngoại hình. Tổng thể thiết kế hướng đến sự sang trọng, hiện đại, đồng thời duy trì những đường nét đặc trưng của dòng SUV Geely Galaxy.

Geely Galaxy M8 2027.

Mẫu SUV hybrid cắm điện này có kích thước dài 5.205 mm, rộng 1.999 mm và cao 1.800 mm, cùng chiều dài cơ sở 3.030 mm. Các thông số hoàn toàn tương đồng với Galaxy M9, tuy nhiên điểm khác biệt quan trọng nằm ở cách bố trí không gian nội thất.

Thay vì cấu hình 6 chỗ ngồi như M9, Galaxy M8 sử dụng thiết kế 5 chỗ nhằm tăng sự rộng rãi và tiện nghi cho từng hành khách. Khách hàng cũng có thể cá nhân hóa ngoại thất với biểu tượng trang trí màu vàng, được cho là hướng đến một phiên bản cao cấp mang phong cách Black Gold, cùng bốn kiểu thiết kế mâm xe kích thước 20 inch và 21 inch.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên Geely Galaxy M8 2027 là hệ thống hỗ trợ lái thông minh G-ASD G-pilot H5 do Afari Technology phát triển. Hệ thống sử dụng tổng cộng 27 cảm biến có độ chính xác cao, bao gồm cả cảm biến LiDAR, nhằm thu thập dữ liệu môi trường xung quanh và hỗ trợ các chức năng lái xe thông minh.

Đáng chú ý, công nghệ này hỗ trợ khả năng di chuyển tự động từ cửa đến cửa (D2D), được thiết kế để xử lý nhiều tình huống giao thông khác nhau, từ đường cao tốc đến đường nông thôn và những cung đường đèo núi phức tạp. Hệ thống hỗ trợ đỗ xe cũng được nâng cấp, có khả năng nhận diện và xử lý hơn 300 kiểu vị trí đỗ khác nhau, giúp việc điều khiển một mẫu SUV có kích thước lớn trở nên thuận tiện hơn.

Hệ thống khung gầm cũng được Geely đầu tư đáng kể nhằm nâng cao sự thoải mái và khả năng kiểm soát thân xe. Galaxy M8 sử dụng hệ thống treo độc lập tay đòn kép ở phía trước và treo độc lập đa liên kết năm liên kết ở phía sau. Đáng chú ý, xe được trang bị hệ thống treo khí nén hai khoang kết hợp giảm xóc điều chỉnh độ cứng liên tục CCD và công nghệ dự đoán được hãng gọi là Magic Carpet (Thảm thần kỳ).

Thông qua camera hai mắt, hệ thống có thể nhận diện các gờ giảm tốc hoặc nắp cống từ khoảng cách lên tới 15 m, sau đó chủ động điều chỉnh độ giảm chấn với tần suất 40 lần mỗi giây. Cách vận hành này giúp hệ thống treo phản ứng sớm với những thay đổi của mặt đường, qua đó hạn chế rung động truyền vào khoang cabin và cải thiện sự êm ái cho hành khách.

Bên trong, Geely Galaxy M8 sở hữu khoang lái thiết kế bao quanh người điều khiển, với màn hình trung tâm độ phân giải 3K kích thước 17,3 inch. Hệ thống buồng lái thông minh Flyme Auto 2.5 đóng vai trò trung tâm trong việc điều khiển các chức năng giải trí, kết nối và tiện nghi trên xe.

Một số trang bị cao cấp đáng chú ý gồm hộp làm mát và sưởi ấm thông minh dung tích 9,1 lít, hệ thống âm thanh Flyme với 25 loa và công nghệ khử tiếng ồn chủ động. Những trang bị này cho thấy Geely muốn định vị Galaxy M8 như một mẫu SUV hybrid cắm điện cao cấp, tập trung vào trải nghiệm tiện nghi thay vì chỉ nhấn mạnh sức mạnh động cơ.

Ghế ngồi cũng là một trong những yếu tố được chú trọng. Ghế lái tích hợp chức năng massage 16 điểm và hệ thống hỗ trợ cơ thể 270 độ, hướng đến sự thoải mái trong những chuyến đi dài. Ở phía sau, hai ghế hành khách được thiết kế theo phong cách thương gia, có khả năng ngả lưng tối đa 142 độ và trang bị bệ đỡ chân độc lập.

Khả năng chuyên chở hành lý cũng là ưu điểm của mẫu SUV này. Khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn 924 lít và có thể mở rộng lên tới 2.340 lít khi gập hàng ghế thứ hai. Xe còn được tích hợp hệ thống ray hỗ trợ sắp xếp hành lý, giúp người dùng bố trí đồ đạc gọn gàng và tận dụng hiệu quả không gian chứa đồ. Với kích thước tổng thể lớn cùng cấu hình 5 chỗ, Galaxy M8 hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc SUV vừa phục vụ nhu cầu gia đình vừa đáp ứng những chuyến du lịch dài ngày.

Galaxy M8 2027 sử dụng hệ thống hybrid cắm điện PHEV kết hợp động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp dung tích 1,5 lít. Riêng động cơ đốt trong có công suất tối đa 163 mã lực, trong khi sức mạnh tổng thể được bổ sung bởi hệ thống mô-tơ điện. Xe cung cấp cả cấu hình dẫn động hai bánh và dẫn động bốn bánh, với sự khác biệt đáng kể về hiệu năng vận hành.

Ở phiên bản dẫn động cầu trước, hệ truyền động hybrid cắm điện cho tổng công suất 402 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 910 Nm. Đây là cấu hình hướng đến những khách hàng ưu tiên sự cân bằng giữa sức mạnh, khả năng tiết kiệm năng lượng và phạm vi hoạt động. Trong khi đó, phiên bản dẫn động bốn bánh AWD sở hữu tổng công suất lên tới 859 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 1.165 Nm. Nhờ sức mạnh vượt trội, phiên bản này có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 4,5 giây, một con số rất ấn tượng đối với SUV có kích thước lớn.

Tất cả các phiên bản Geely Galaxy M8 đều sử dụng bộ pin dung lượng 53,42 kWh và hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh 6C. Với cấu hình dẫn động hai bánh, xe có thể di chuyển tối đa 360 km bằng năng lượng điện theo tiêu chuẩn CLTC, tương đương khoảng 292 km theo WLTP. Phạm vi hoạt động kết hợp giữa xăng và điện đạt tối đa 1.560 km theo CLTC, tương đương khoảng 1.264 km theo WLTP.

Đối với phiên bản dẫn động bốn bánh, phạm vi hoạt động thuần điện đạt 330 km theo CLTC, tương đương khoảng 267 km theo WLTP. Khi kết hợp cả động cơ xăng và mô-tơ điện, xe có thể di chuyển tối đa 1.375 km theo tiêu chuẩn CLTC, tương đương khoảng 1.114 km theo WLTP. Mặc dù phạm vi hoạt động thấp hơn phiên bản dẫn động hai bánh, cấu hình AWD lại mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ hơn đáng kể, phù hợp với những khách hàng ưu tiên hiệu suất và khả năng kiểm soát lực kéo.

- Video cận cảnh Geely Galaxy M8 2027. Nguồn: Vision Effect TV.