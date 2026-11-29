Sự xuất hiện của biến thể chạy hoàn toàn bằng điện giúp dòng SUV cỡ lớn Voyah Taishan có thêm lựa chọn hệ truyền động bên cạnh phiên bản hybrid cắm điện (PHEV). Hiện tại, Voyah Taishan PHEV có 4 cấu hình với giá bán từ 379.900-509.900 Nhân dân tệ (1,475-1,980 tỷ đồng). Theo kế hoạch, phiên bản thuần điện Voyah Taishan 2027 sẽ chính thức ra mắt và bắt đầu bàn giao cho khách hàng vào đầu tháng 12.

Voyah Taishan 2027.

Về thiết kế, Voyah Taishan thuần điện vẫn giữ phong cách đặc trưng của thương hiệu với lưới tản nhiệt mạ crôm Kunpeng cỡ lớn và cụm đèn pha thiết kế tách rời. Hai bên cản trước là các khe thông gió dọc tích hợp đèn chiếu xa và chiếu gần, trong khi khu vực trung tâm được bổ sung khe tản nhiệt kéo dài theo phương ngang. Một chi tiết đáng chú ý là cảm biến LiDAR được bố trí trên nóc xe, phục vụ hệ thống hỗ trợ lái thông minh.

Nhìn từ bên hông, mẫu SUV này có tay nắm cửa bán ẩn và bộ mâm đa chấu. Phía sau xe được trang bị cánh gió trên nóc, cần gạt nước giấu kín và cụm đèn hậu liền mạch với thấu kính màu khói. Khu vực lắp biển số được thiết kế lõm vào cản sau, tạo sự khác biệt vừa phải nhưng không làm thay đổi đáng kể tổng thể so với phiên bản PHEV.

Voyah Taishan 2027 sở hữu kích thước lần lượt là 5.230x2.025x1.817 mm, chiều dài cơ sở đạt 3.120 mm. Với thông số này, xe thuộc nhóm SUV cỡ lớn, hướng đến không gian cabin rộng rãi và khả năng đáp ứng nhu cầu di chuyển của gia đình. Bên cạnh kích thước, công nghệ hỗ trợ lái cũng là một trong những điểm nhấn quan trọng trên phiên bản mới. Xe được trang bị hệ thống Huawei Qiankun ADS 5.0, kiến trúc mô hình toàn cầu Wewa 2.0 và hệ điều hành chuyên dụng Qiankun OS dành cho công nghệ lái tự động.

Hệ thống hỗ trợ lái của Voyah Taishan sử dụng tổng cộng 34 cảm biến thông minh, trong đó có LiDAR hình ảnh hai chùm tia 896 dòng, ba cảm biến LiDAR trạng thái rắn tầm gần DTOF và năm radar sóng milimet, cùng các cảm biến khác. Theo công bố, hệ thống có thể hoạt động mà không phụ thuộc vào bản đồ độ chính xác cao, đồng thời hỗ trợ tính năng đỗ xe từ vị trí này đến vị trí khác 3.0, kết nối hành trình trên phạm vi toàn quốc và chức năng RCA. Các công nghệ an toàn chủ động được tích hợp trong hệ thống CAS 5.0 với khả năng giám sát và hỗ trợ bảo vệ theo sáu hướng trong nhiều tình huống vận hành.

Không gian nội thất tiếp tục được đầu tư mạnh về công nghệ với hệ thống HarmonyOS Cockpit 6.0, sử dụng kiến trúc MoLA 2.0 kết hợp mô hình AI có 100 tỷ tham số và AI Agent.

Khu vực hiển thị thông tin gồm màn hình AR-HUD kích thước 55 inch, hai màn hình trung tâm Huawei 15,6 inch độ phân giải 2,5K, màn hình giải trí 21,4 inch độ phân giải 3K dành cho hàng ghế thứ hai và hai màn hình siêu mỏng 3,5 inch tích hợp trên tay vịn. Cách bố trí nhiều màn hình cho thấy Voyah hướng đến trải nghiệm kết nối và giải trí đa dạng cho cả người lái lẫn hành khách, đặc biệt là những người ngồi ở hàng ghế sau.

Ở khả năng vận hành, Voyah Taishan thuần điện được trang bị hệ thống treo khí nén ba khoang, cho phép điều chỉnh độ cao với năm cấp độ và độ cứng với bốn cấp độ, đi kèm bảy chế độ lái. Hệ thống giảm chấn điện tử EDC với chức năng được hãng gọi là "thảm thần" cũng góp phần cải thiện độ êm ái khi di chuyển.

Một trang bị đáng chú ý khác là hệ thống đánh lái bánh sau hai chiều với góc tối đa 16 độ, giúp xe có bán kính quay vòng chỉ 5,4 m và hỗ trợ chế độ cua ở tốc độ thấp. Hệ dẫn động bốn bánh thông minh có khả năng điều khiển phân bổ mô-men xoắn giữa các bánh, hướng đến sự ổn định và linh hoạt trong nhiều điều kiện vận hành.

Hệ truyền động của Voyah Taishan 2027 sử dụng nền tảng điện áp cao 800V với công nghệ bán dẫn silicon carbide (SiC), kết hợp hai mô-tơ điện đặt ở cầu trước và cầu sau. Tổng công suất hệ thống 646 mã lực.

Cung cấp năng lượng cho hệ thống là bộ pin lithium ternary CATL dung lượng 120 kWh, với dung lượng định mức 119,6 kWh và mật độ năng lượng toàn hệ thống đạt 184,8 Wh/kg. Theo tiêu chuẩn CLTC, xe có phạm vi hoạt động thuần điện tối đa 705 km. Hệ thống sạc siêu tốc được giới thiệu có thể bổ sung năng lượng để xe di chuyển quãng đường lên tới 568 km, với dòng sạc tối đa khoảng 560 A.

Ngoài khả năng di chuyển đường dài, mẫu SUV điện cỡ lớn còn được trang bị hệ thống quản lý nhiệt thông minh với bơm nhiệt công suất 14 kW kết hợp nguồn nhiệt kép PTC. Xe hỗ trợ cấp điện ngoài V2L công suất 6 kW, sạc khẩn cấp giữa hai phương tiện V2V công suất 6 kW và cấp điện trong cabin thông qua ổ cắm 220V công suất 2,2 kW. Người dùng cũng có thể quản lý hoạt động sạc thông qua ứng dụng.