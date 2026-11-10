SUV dài hơn 5,1 mét, công suất 693 mã lực, giá hấp dẫn

Mẫu SUV cỡ trung đến lớn của thương hiệu Wey thuộc Great Wall Motor được phát triển trên nền tảng H10, sở hữu thiết kế vuông vức hoàn toàn mới, hệ truyền động hybrid cắm điện Hi4, kiến trúc điện áp cao 800V cùng hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái và tiện nghi cao cấp. Đáng chú ý, xe có hai cấu hình 5 chỗ và 6 chỗ, được trang bị khóa vi sai cầu sau, hệ thống treo khí nén hai khoang và khả năng đánh lái bánh sau. Theo kế hoạch, Wey Lanshan mới dự kiến ra mắt chính thức vào cuối năm nay.

Wey Lanshan 2027.

Về ngoại hình, Wey Lanshan 2027 áp dụng ngôn ngữ thiết kế hình hộp với ý tưởng kết hợp giữa núi non và biển cả, tạo diện mạo bề thế và khỏe khoắn hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt dạng thác nước kích thước lớn, các nan dọc tạo điểm nhấn thị giác và logo Wey ba chiều có khả năng phát sáng đặt ở vị trí trung tâm.

Hai bên là cụm đèn pha tạo hình ngôi sao, mang đến diện mạo hiện đại cho mẫu SUV. Trên nóc xe tích hợp giá chở hành lý và cảm biến LiDAR phục vụ các hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến. Thiết kế tổng thể hướng đến sự vuông vức, đồng thời vẫn có những chi tiết tạo nét riêng như phần mái nổi và cửa sổ dành cho hàng ghế thứ ba.

Wey Lanshan mới có hai tùy chọn kích thước tùy theo cấu hình chỗ ngồi. Phiên bản 5 chỗ có chiều dài 5.140 mm, rộng 2.050 mm và cao 1.960 mm; trong khi bản 6 chỗ được kéo dài thân xe lên 5.300 mm, còn chiều rộng và chiều cao giữ nguyên. Cả hai cùng sở hữu chiều dài cơ sở 3.010 mm, nhưng phiên bản 6 chỗ có thêm không gian dành cho hành khách phía sau nhờ thân xe dài hơn.

Ở phía sau, mẫu SUV sử dụng lốp dự phòng gắn ngoài với nắp mang logo Wey, cụm đèn hậu chia đôi bố trí theo phương dọc và cửa cốp mở ngang. Tay nắm cửa tích hợp đèn chiếu sáng riêng được bố trí ở hai bên khu vực cửa sổ phía sau. Xe có tổng cộng sáu lựa chọn màu ngoại thất, hướng đến nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Khoang nội thất của Wey Lanshan mới được thiết kế theo phong cách tối giản, tập trung vào màn hình giải trí và các công nghệ điều khiển thông minh. Điểm nhấn trên bảng táp-lô là cụm màn hình kép kích thước 29,6 inch, độ phân giải 6,4K và đạt chứng nhận bảo vệ mắt của TÜV Rheinland.

Bên cạnh đó, xe vẫn duy trì bảng đồng hồ LCD độc lập và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD, đồng thời giữ lại một số nút bấm vật lý để người lái thuận tiện thao tác. Hệ thống buồng lái sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8797 với năng lực tính toán được công bố ở mức 640 Tops, kết hợp nền tảng Coffee AIOS 4 thế hệ mới và kiến trúc Master Agent nhằm nâng cao khả năng tương tác giữa người dùng với phương tiện.

Hệ thống Coffee AIOS 4 được tích hợp hai camera góc siêu rộng 5 megapixel để theo dõi người ngồi trong xe, đồng thời hỗ trợ nhận diện ngữ nghĩa, hiểu các yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên và cung cấp dịch vụ theo nhu cầu. Người dùng có thể ra lệnh bằng giọng nói mà không cần kích hoạt hệ thống trước, trong khi xe có khả năng nhận diện người ngồi, ghi nhớ một số sự kiện và phân tích trạng thái cảm xúc.

Các tính năng thông minh khác gồm lập kế hoạch hành trình nhiều điểm đến, điều hướng, học hỏi thói quen lái xe, quản lý năng lượng, chuyển đổi chế độ địa hình bằng một thao tác và tự động tạo bản đồ tuyến đường bằng AI. Hệ thống cũng hỗ trợ tạo video hành trình và cung cấp nhiều giao diện buồng lái theo những tình huống sử dụng được thiết lập sẵn.

Khả năng phục vụ hành khách là một trong những điểm được Wey chú trọng trên Lanshan mới. Phiên bản 6 chỗ được trang bị ghế không trọng lực ở hàng ghế thứ hai, trong khi bản 5 chỗ có thêm bệ đỡ chân cho ghế hành khách phía trước và các ghế phía sau. Ghế trước và hàng ghế thứ hai đều có chức năng sưởi ấm, thông gió và massage.

Riêng khu vực hàng ghế thứ hai có thêm màn hình giải trí gập kích thước 21,4 inch, độ phân giải 4K, bàn làm việc nhỏ, gương trang điểm và ngăn chứa đồ có khả năng sưởi hoặc làm mát. Hệ thống âm thanh 31 loa cũng là trang bị đáng chú ý, trong đó phiên bản 6 chỗ có loa tích hợp trên tựa đầu. Với bản 5 chỗ, dung tích khoang hành lý đạt từ 815 lít đến 1.885 lít tùy cách bố trí ghế, trong khi toàn bộ xe có tới 46 vị trí chứa đồ khác nhau.

Về công nghệ hỗ trợ lái, Wey Lanshan mới được trang bị chip Nvidia Thor-U với năng lực tính toán 700 Tops, kết hợp hệ thống Coffee Pilot 4 V5. Hệ thống NOA đa tình huống có khả năng hỗ trợ vận hành trên đường đô thị, cao tốc và những cung đường địa hình gồ ghề, đồng thời tích hợp các chức năng hỗ trợ đỗ xe trong nhiều điều kiện khác nhau.

Phần cứng gồm hai cảm biến LiDAR cùng 28 cảm biến nhận diện, tạo nền tảng để xe thu thập dữ liệu môi trường xung quanh và hỗ trợ người lái trong những tình huống giao thông phức tạp. Việc kết hợp công nghệ hỗ trợ lái với các trang bị phục vụ vận hành địa hình cho thấy Wey muốn mở rộng khả năng sử dụng của Lanshan, thay vì chỉ tập trung vào nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Hệ truyền động là một trong những điểm nổi bật nhất của Wey Lanshan 2027. Xe sử dụng động cơ xăng 2.0T chuyên dụng cho hệ hybrid, có công suất tối đa 247 mã lực, kết hợp hệ thống plug-in hybrid Hi4 với hai mô-tơ điện. Tổng công suất toàn hệ thống đạt 693 mã lực, mô-men xoắn kết hợp 940 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,8 giây. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo tiêu chuẩn WLTC khi pin cạn được công bố ở mức 6,9 lít/100 km. Cấu hình mô-tơ điện ở cả hai cầu cũng giúp mẫu SUV sở hữu hệ dẫn động bốn bánh, phù hợp với nhiều điều kiện vận hành khác nhau.

Wey Lanshan mới sử dụng bộ pin dung lượng 66,6 kWh, cung cấp phạm vi di chuyển thuần điện tối đa 350 km theo thông tin công bố. Xe được phát triển trên nền tảng điện áp cao 800V và hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh 6C. Trong điều kiện sạc phù hợp, thời gian nạp pin từ 30% lên 80% chỉ khoảng 9 phút. Đây là thông số đáng chú ý trong phân khúc SUV hybrid cắm điện, đặc biệt với những khách hàng thường xuyên di chuyển đường dài và muốn rút ngắn thời gian chờ sạc. Ngoài phiên bản plug-in hybrid, Wey cũng dự kiến bổ sung cấu hình hybrid thông thường HEV trong thời gian tới.

Không chỉ sở hữu hệ truyền động mạnh mẽ, Wey Lanshan còn được đầu tư đáng kể vào hệ thống khung gầm. Xe có khóa vi sai cầu sau, hỗ trợ tăng khả năng thoát lầy khi một bánh xe mất độ bám hoặc phương tiện bị mắc kẹt. Hệ thống treo khí nén hai khoang kín kết hợp giảm xóc có khả năng điều chỉnh độ cứng liên tục, giúp cân bằng giữa sự êm ái khi di chuyển trên đường bằng và khả năng kiểm soát thân xe trên địa hình phức tạp. Đặc biệt, hệ thống đánh lái bánh sau có thể xoay tối đa 20 độ theo hai hướng, đồng thời hỗ trợ chế độ vào cua, qua đó cải thiện khả năng xoay trở của một mẫu SUV có chiều dài thân xe lên tới 5,3 m.

Người lái có thể lựa chọn bảy chế độ vận hành gồm Comfort, Eco, Sport, dẫn động bốn bánh tuyết, bùn và cát. Sự kết hợp giữa hệ dẫn động bốn bánh Hi4, khóa vi sai cầu sau, hệ thống treo khí nén hai khoang và khả năng đánh lái bánh sau giúp Wey Lanshan mới hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc SUV rộng rãi, tiện nghi cho gia đình nhưng vẫn có khả năng chinh phục những cung đường khó.

- Video cận cảnh Wey Lanshan 2027. Nguồn: AutoWorld.