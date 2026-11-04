SUV dài gần 4,8 mét, động cơ tăng áp, giá gần 440 triệu đồng

Cụ thể, Jetour Freedom 7 2027 được phân phối với bốn phiên bản, giá niêm yết dao động từ 113.900-134.900 Nhân dân tệ (tương đương 438,83-519,74 triệu đồng).

Jetour Freedom 7 2027.

Về thiết kế ngoại thất, Jetour Freedom 7 2027 tiếp tục sử dụng ngôn ngữ tạo hình đặc trưng của gia đình SUV Jetour. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt dạng thác nước gồm các nan dọc, ở trung tâm là logo thương hiệu JETOUR. Cụm đèn pha LED thiết kế hình chữ L mang đến diện mạo hiện đại và tạo điểm nhấn nhận diện riêng.

Nhìn từ bên hông, cột D được thiết kế dày và sơn tối màu, góp phần tạo cảm giác khỏe khoắn cho thân xe. Đáng chú ý, khu vực phía sau được trang bị lốp dự phòng gắn bên ngoài cửa hậu, vừa nhấn mạnh phong cách SUV địa hình vừa tăng tính thực dụng cho mẫu xe.

Jetour Freedom 7 có chiều dài tổng thể 4.749 mm, bao gồm phần phụ kiện phía sau, chiều rộng 1.967 mm và chiều dài cơ sở 2.800 mm. Trong khi đó, Jetour Freedom 7 PLUS có kích thước dài, rộng và cao lần lượt là 4.796 x 1.967 x 1.840 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.810 mm.

Như vậy, Freedom 7 có kích thước nhỏ hơn đôi chút so với phiên bản Plus, đặc biệt là chiều dài cơ sở giảm 10 mm. Sự khác biệt này phù hợp với định hướng phát triển Freedom 7 thành mẫu SUV linh hoạt hơn khi di chuyển trong môi trường đô thị.

Khoang nội thất của Jetour Freedom 7 2027 được đầu tư đáng kể về công nghệ và tiện nghi. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí kích thước 15,6 inch, độ phân giải 2,5K, đi kèm chip xử lý ô tô Qualcomm Snapdragon 8155 được trang bị tiêu chuẩn trên các phiên bản. Hệ thống thông tin giải trí còn hỗ trợ các mô hình trí tuệ nhân tạo DeepSeek và iFlytek Spark, hứa hẹn cải thiện khả năng tương tác bằng giọng nói cũng như trải nghiệm sử dụng các tính năng thông minh trên xe.

Bên cạnh hệ thống giải trí, mẫu SUV Trung Quốc còn sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh kích thước 64 inch, mang lại không gian cabin thoáng đãng hơn. Ghế lái hỗ trợ chỉnh điện 6 hướng, tích hợp chức năng nhớ vị trí, sưởi ấm và thông gió. Đặc biệt, ghế hành khách phía trước được trang bị tựa chân chỉnh điện với góc điều chỉnh lên tới 80 độ, kết hợp chế độ thư giãn chỉ bằng một nút bấm.

Freedom 7 2027 sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5TGDI, sản sinh công suất tối đa mã lực, và mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT, truyền sức mạnh tới hệ thống bánh xe. Mặc dù được định hướng chủ yếu cho nhu cầu di chuyển đô thị, mẫu SUV này vẫn sở hữu một số thông số đáng chú ý liên quan đến khả năng vượt địa hình.

Cụ thể, Jetour Freedom 7 2027 có khoảng sáng gầm tối thiểu 185 mm và khả năng lội nước tối đa 600 mm, giúp người lái tự tin hơn khi đi qua những đoạn đường ngập nước hoặc địa hình không bằng phẳng.